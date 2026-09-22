HyperOS 4 arrive sur les premiers Xiaomi 15 en Europe, mais les utilisateurs français attendent toujours

Le déploiement d’HyperOS 4 commence à devenir très concret en Europe. Plusieurs propriétaires de Xiaomi 15 indiquent désormais avoir reçu la nouvelle version du système. Pourtant, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : en France, certains utilisateurs expliquent toujours ne rien voir apparaître sur leur smartphone.

Et c’est justement ce décalage qui commence à faire beaucoup parler.

HyperOS 4 apparaît sur les Xiaomi 15 européens

Les premiers témoignages se multiplient. Des propriétaires de Xiaomi 15 annoncent avoir installé HyperOS 4, avec captures d’écran à l’appui, et commencent à répondre aux questions des autres utilisateurs sur la fluidité, la chauffe ou encore les éventuels bugs.

Il faut néanmoins apporter une précision importante : il s’agit actuellement du programme bêta d’HyperOS 4 pour les versions Global et EEA, et non d’une disponibilité stable pour l’ensemble des propriétaires européens.

Une deuxième vague de bêta est justement en cours de distribution. Pour le Xiaomi 15, deux builds sont notamment mentionnées : OS4.0.0.7.XOCMIXM pour la déclinaison Global et OS4.0.0.9.XOCEUXM pour l’Europe.

Le Xiaomi 15 Ultra fait également partie des smartphones concernés.

En France, HyperOS 4 se fait toujours attendre

C’est ici que la situation devient intéressante.

Alors qu’un propriétaire indique avoir reçu HyperOS 4 sur son Xiaomi 15 en République tchèque, un utilisateur français répond qu’il n’a toujours rien reçu. Même constat du côté d’un propriétaire situé en Grèce.

Il ne faut pas pour autant en conclure que la France serait exclue du programme.

La build EUXM destinée aux appareils européens existe bien. Le problème tient surtout au caractère progressif du déploiement : Xiaomi ne pousse pas nécessairement la bêta simultanément vers tous les smartphones éligibles.

Deux propriétaires utilisant exactement le même Xiaomi 15 peuvent donc se retrouver avec deux versions différentes d’HyperOS pendant plusieurs jours.

Changer la région du Xiaomi 15 ne suffit pas forcément

Face à cette attente, certains utilisateurs ont évidemment tenté une vieille astuce bien connue des propriétaires de Xiaomi : modifier temporairement la région du smartphone.

Mais cette fois, cela ne semble pas constituer une solution miracle.

Après avoir constaté qu’un Xiaomi 15 situé en République tchèque avait reçu HyperOS 4, un autre utilisateur explique avoir changé sa propre région pour la République tchèque. Résultat : toujours aucune mise à jour, alors même que sa candidature au programme bêta avait déjà été acceptée.

Voilà qui montre bien que la distribution ne repose pas uniquement sur la région sélectionnée dans les paramètres.

Les premiers retours sur HyperOS 4 sont déjà très surveillés

Les propriétaires qui ont reçu la bêta commencent aussi à livrer leurs impressions.

Un utilisateur explique par exemple ne constater pour le moment ni surchauffe particulière, ni ralentissement, ni bug notable, même après avoir ouvert de nombreuses applications et testé différentes nouveautés.

Il vaut mieux rester prudent avec ce genre de retour. Une expérience positive sur un Xiaomi 15 ne signifie évidemment pas que la bêta est parfaitement stable sur tous les appareils.

D’autres bêta-testeurs européens ont d’ailleurs rapporté des bugs au cours des derniers jours. C’est précisément l’objectif de cette phase : identifier les problèmes avant que Xiaomi ne généralise son nouveau système.

Votre Xiaomi 15 peut donc rester sous HyperOS 3

Si vous possédez un Xiaomi 15 en France et que votre smartphone ne trouve aucune nouvelle mise à jour, inutile pour l’instant de multiplier les manipulations.

Le phénomène observé actuellement ressemble surtout à un déploiement par vagues. Certains bêta-testeurs européens sont servis, tandis que d’autres appareils pourtant éligibles restent temporairement sous HyperOS 3.

La situation pourrait donc évoluer rapidement au fil des prochaines vagues.

Une chose est déjà certaine : HyperOS 4 n’est désormais plus seulement une mise à jour que l’on aperçoit sur des appareils chinois. Les premières builds EEA circulent réellement sur des Xiaomi 15 européens.

Pour les propriétaires français, il reste maintenant une question beaucoup plus simple : combien de temps faudra-t-il encore attendre avant de voir la notification apparaître ?

Source : Reddit – premiers retours HyperOS 4 sur Xiaomi 15 en Europe