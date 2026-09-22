One UI 9 : certains Galaxy S26 pourraient finalement attendre une semaine de plus

Le déploiement de One UI 9 a officiellement commencé, mais certains propriétaires de Galaxy S26 pourraient devoir patienter plus longtemps que prévu selon leur pays.

Alors qu’une diffusion plus large en dehors de la Corée du Sud était attendue autour du 21 septembre, de nouvelles informations évoquent désormais le 28 septembre pour certains marchés.

Samsung n’a toutefois annoncé aucun retard mondial officiel. La date doit donc encore être considérée avec prudence.

Le 28 septembre apparaît désormais pour le déploiement international

Samsung a lancé officiellement One UI 9 le 16 septembre 2026, en commençant par les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra.

Le constructeur avait confirmé que ces trois modèles seraient les premiers concernés avant une extension progressive à davantage de smartphones Galaxy.

La disponibilité réelle n’est toutefois pas simultanée dans tous les pays.

D’après les dernières informations concernant le calendrier de diffusion, le déploiement plus large des Galaxy S26 en dehors de la Corée pourrait désormais commencer le 28 septembre, soit environ une semaine plus tard que ce qui était initialement attendu sur certains marchés.

Samsung n’a pas annoncé de report officiel

C’est la nuance essentielle.

Samsung n’a publié aucun communiqué indiquant que One UI 9 avait été officiellement retardé d’une semaine dans le monde entier.

La marque continue de présenter le déploiement comme ayant commencé le 16 septembre avec les Galaxy S26.

Menow avait déjà détaillé le déploiement de One UI 9 ainsi que les premiers modèles concernés.

Il faut distinguer le lancement officiel du déploiement et la date à laquelle la mise à jour apparaît réellement sur un Galaxy précis.

Un déploiement progressif peut varier selon :

le pays ;

l’opérateur ;

la variante du smartphone ;

les serveurs utilisés pour distribuer la mise à jour.

La France n’a toujours pas une date garantie pour chaque Galaxy S26

Pour un propriétaire français d’un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra, l’absence actuelle de la mise à jour ne signifie donc pas nécessairement qu’un problème touche son appareil.

Samsung France confirme que la famille S26 ouvre le déploiement de One UI 9, mais ne donne pas un horaire précis garantissant que tous les appareils français recevront la notification au même moment.

Une disponibilité autour du 28 septembre reste donc plausible pour certains appareils, sans pouvoir être présentée comme une nouvelle date française officielle.

Le calendrier des Galaxy S25 devient lui aussi plus intéressant

Cette évolution est également à surveiller pour les modèles qui doivent passer après les Galaxy S26.

Samsung Thaïlande a notamment communiqué une arrivée de One UI 9 à partir du 28 septembre pour les Galaxy S25 et la génération Galaxy Z7.

Là encore, cette date ne constitue pas automatiquement un calendrier pour la France.

Menow a détaillé la situation des Galaxy S25, dont le déploiement stable reste dépendant des marchés.

Si les Galaxy S26 ne commencent réellement à recevoir One UI 9 à grande échelle que le 28 septembre dans plusieurs régions, il faudra surtout surveiller si cela entraîne ou non un décalage des vagues suivantes.

Pour l’instant, aucun report général des Galaxy S25, Z Fold 7 ou Z Flip 7 n’a été confirmé.

Comment vérifier One UI 9 sur son Galaxy S26 ?

La mise à jour peut être recherchée manuellement depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Si aucune nouvelle version n’apparaît, il reste préférable d’attendre plutôt que de conclure que le smartphone est exclu du déploiement.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont bien officiellement concernés par One UI 9. La seule incertitude porte actuellement sur la vitesse à laquelle la mise à jour va réellement atteindre tous les marchés.

Sources : SamMobile, Samsung Newsroom France