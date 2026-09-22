AirPods 5 contre AirPods 4 : Apple améliore presque tout… et baisse même le prix

Les AirPods 5 démarrent à 149 dollars, contre 180 dollars pour les AirPods 4 à leur lancement, tout en progressant sur plusieurs points majeurs. Réduction active du bruit annoncée 50 % plus efficace, autonomie supérieure, résistance IP57 et nouvelles commandes : la différence ne se limite pas au son. Apple fait malgré tout un choix surprenant du côté de MagSafe.

Les AirPods 5 sont moins chers que les AirPods 4 au lancement

Premier changement, et il est plutôt inattendu : le prix. Les AirPods 5 sont proposés à 149 dollars, soit 31 dollars de moins que le tarif de lancement des AirPods 4.

Une baisse bienvenue. Surtout qu’elle ne s’accompagne pas d’une disparition massive des fonctions.

Les nouveaux écouteurs conservent notamment Localiser et la recharge sans fil. Pour mieux comprendre ce qui les sépare de la génération précédente, notre article consacré aux AirPods 4 et à leurs nouvelles commandes revient sur les changements introduits par Apple en 2024.

La marque conserve également une caractéristique essentielle : la conception ouverte. Les AirPods 5 n’utilisent donc pas d’embouts en silicone venant fermer le conduit auditif.

La réduction de bruit des AirPods 5 ferait un bond de 50 %

C’est probablement le changement qui se fera le plus entendre. La réduction active du bruit des AirPods 5 est annoncée comme 50 % plus efficace que celle des AirPods 4, aussi bien sur les fréquences graves que sur les fréquences aiguës.

Ce progrès compte particulièrement avec des écouteurs ouverts. Sans embouts assurant une isolation physique, davantage de bruits extérieurs parviennent naturellement jusqu’à l’oreille.

Apple doit donc faire davantage travailler l’électronique pour les atténuer.

Le mode Transparence progresse également. Les sons environnants doivent paraître plus naturels lorsqu’on discute avec quelqu’un ou que l’on souhaite rester attentif à ce qui se passe autour de soi.

Apple améliore aussi le son et les microphones

Les AirPods 5 intègrent un nouveau système acoustique à plusieurs ports, associé à une nouvelle génération d’égalisation adaptative.

Le changement doit permettre d’obtenir des voix plus douces, une meilleure séparation des fréquences et une scène sonore plus large.

Apple s’attaque également aux microphones. Les appels et les enregistrements vocaux doivent gagner en clarté et paraître plus naturels, avec notamment moins de sonorités métalliques.

La partie logicielle compte aussi beaucoup dans l’expérience. Apple vient justement de déployer une nouvelle mise à jour des AirPods avec iOS 27, avec plusieurs fonctions qui varient selon les modèles.

Régler le volume devient enfin plus simple

Les commandes évoluent elles aussi. Sur les AirPods 5, il devient possible de faire glisser le doigt sur la tige pour modifier le volume.

Cela paraît tout simple. Mais c’est exactement le genre de détail qui peut faire une vraie différence au quotidien.

Plus besoin de passer systématiquement par l’iPhone pour ajuster rapidement le niveau sonore. Les AirPods 4 reposaient davantage sur leurs commandes par pression.

Jusqu’à 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit

L’autonomie progresse également. Les AirPods 5 offriraient entre 5 et 7 heures d’écoute avec la réduction active du bruit, contre environ 4 à 5 heures pour les AirPods 4.

Avec le boîtier, l’autonomie totale atteint 22 heures, contre 20 heures sur la génération précédente.

Le gain reste mesuré. Deux heures supplémentaires peuvent malgré tout éviter une recharge au mauvais moment.

Les AirPods profitent aussi régulièrement d’améliorations après leur commercialisation. Certaines nouveautés logicielles peuvent même changer sensiblement leur utilisation, comme le montrent les nouvelles fonctions gratuites prévues pour les AirPods avec iOS 27.

Les AirPods 5 deviennent nettement plus résistants

Autre amélioration appréciable : les nouveaux écouteurs bénéficient d’une certification IP57.

Cette protection leur permet de mieux résister à la poussière et à l’eau. Ils peuvent notamment supporter une immersion jusqu’à un mètre de profondeur pendant une durée maximale de 30 minutes.

Ce n’est évidemment pas une invitation à aller nager avec ses AirPods. Pour une utilisation quotidienne ou sportive, cette protection supplémentaire apporte néanmoins une sécurité appréciable.

MagSafe réserve une mauvaise surprise

Tout ne progresse pas. Le boîtier des AirPods 5 prend bien en charge la recharge sans fil, mais il ne possède pas les aimants MagSafe.

La nuance est importante.

Sans fixation magnétique, le boîtier peut être moins stable sur certains chargeurs et supports MagSafe. Ceux qui ont déjà équipé leur bureau ou leur table de nuit d’accessoires magnétiques pourraient rapidement remarquer la différence.

MagSafe continue pourtant d’occuper une place importante dans l’écosystème Apple. La technologie reste notamment au cœur des accessoires pour iPhone, comme le montrent les accessoires recommandés autour de l’iPhone 18 Pro.

Le format ouvert conserve une limite face aux AirPods Pro

Même avec une réduction active du bruit améliorée, les AirPods 5 restent des écouteurs ouverts. Leur isolation passive ne peut donc pas égaler celle d’écouteurs intra-auriculaires munis d’embouts.

C’est physique.

Cette architecture présente aussi un avantage pour les personnes qui supportent mal la sensation d’oreille bouchée provoquée par certains écouteurs intra-auriculaires. Le choix dépend donc beaucoup de l’usage et du confort recherché.

Apple travaille d’ailleurs déjà sur des évolutions beaucoup plus ambitieuses pour sa gamme audio. De futurs modèles pourraient aller jusqu’à intégrer des capteurs capables d’analyser l’environnement, avec des AirPods équipés de caméras évoqués pour 2027.

AirPods 5 contre AirPods 4 : la différence devient difficile à ignorer

Les AirPods 5 cumulent plusieurs améliorations concrètes : prix ramené à 149 dollars, réduction active du bruit annoncée 50 % plus efficace, autonomie pouvant atteindre 7 heures avec ANC, commandes de volume par glissement et certification IP57.

Le principal compromis se trouve du côté du boîtier avec l’absence des aimants MagSafe. La conception ouverte conserve également ses limites en matière d’isolation passive.

Mais le plus étonnant reste ailleurs : Apple améliore plusieurs caractéristiques importantes tout en affichant un prix de lancement inférieur de 31 dollars à celui des AirPods 4. Une combinaison suffisamment rare pour rendre cette nouvelle génération nettement plus intéressante.