Fortnite : plusieurs skins et packs quittent la boutique, voici ceux concernés

La boutique de Fortnite s’apprête à perdre plusieurs cosmétiques ce 22 septembre 2026, avec notamment des contenus liés à Batman Beyond, Catwoman et Lil Wayne. Pour les joueurs qui hésitaient encore à utiliser leurs V-Bucks, certains ensembles actuellement disponibles arrivent donc au terme de leur rotation annoncée.

Les départs ne concernent pas seulement quelques accessoires isolés. Plusieurs skins et cinq bundles complets figurent parmi les contenus signalés comme quittant la boutique.

Batman Beyond et Catwoman font partie des principaux départs

La licence DC représente une part importante de cette rotation.

Le skin Batman Beyond, proposé à 1 500 V-Bucks, fait partie des tenues concernées. Il est accompagné de The Joker (Beyond), lui aussi affiché à 1 500 V-Bucks.

Le Batman Beyond Bundle est également concerné. Vendu 2 800 V-Bucks, cet ensemble regroupe notamment Batman Beyond, The Joker (Beyond), plusieurs accessoires et des cosmétiques associés à cette collaboration.

Les joueurs peuvent aussi voir disparaître Batman (Pen & Ink) et son bundle associé.

Enfin, Catwoman Comic Book Outfit, l’une des tenues DC présentes dans cette rotation, figure elle aussi parmi les contenus annoncés sur le départ.

Cette nouvelle rotation intervient alors que Fortnite multiplie les collaborations et les changements de contenu. Menow avait notamment détaillé les nouveautés de Fortnite Override avec Sonic, Tetris et Pac-Man.

Lil Wayne et Weezy quittent également la boutique

L’autre grosse collaboration concernée est celle consacrée à Lil Wayne.

Le skin Lil Wayne coûte actuellement 1 500 V-Bucks, tandis que la tenue Weezy est proposée au même tarif.

Le Lil Wayne Bundle, affiché à 3 600 V-Bucks, réunit les deux tenues ainsi que plusieurs accessoires, emotes et contenus cosmétiques liés à l’artiste.

Pour les joueurs qui souhaitaient récupérer cette collaboration, la rotation du 22 septembre est donc particulièrement importante puisque le bundle et plusieurs de ses éléments quittent la boutique en même temps.

Voici les skins et packs concernés

Parmi les contenus actuellement signalés comme quittant la boutique figurent :

Type Contenu Prix Skin Catwoman Comic Book Outfit 1 500 V-Bucks Skin Batman (Pen & Ink) 1 500 V-Bucks Skin Batman Beyond 1 500 V-Bucks Skin The Joker (Beyond) 1 500 V-Bucks Skin Echo 1 200 V-Bucks Skin Windwalker Echo 800 V-Bucks Skin Lil Wayne 1 500 V-Bucks Skin Weezy 1 500 V-Bucks Skin Alexandra Sharpe 800 V-Bucks Skin Asmodeus 1 200 V-Bucks Skin Hiroshi Jackson 1 500 V-Bucks Bundle Lil Wayne Bundle 3 600 V-Bucks Bundle Twin Echo Bundle 1 900 V-Bucks Bundle Batman (Pen & Ink) Bundle 1 800 V-Bucks Bundle Batman Beyond Bundle 2 800 V-Bucks Bundle Diestro Bundle 1 500 V-Bucks

Plusieurs pioches, emotes, revêtements et accessoires associés à ces ensembles sont également concernés. Le renouvellement est donc plus large que la seule disparition des tenues principales.

À quelle heure la boutique Fortnite change-t-elle ?

La boutique Fortnite repose sur une rotation régulière de son catalogue. Une tenue présente aujourd’hui peut donc être retirée lors du prochain renouvellement avant de revenir ultérieurement.

Pour les joueurs français intéressés par l’un des contenus du tableau, le plus prudent reste de vérifier directement le temps restant affiché dans Fortnite avant d’utiliser leurs V-Bucks.

La disparition d’un skin de la boutique ne signifie d’ailleurs généralement pas qu’il devient définitivement impossible à obtenir. De nombreux cosmétiques reviennent lors de futures rotations, mais Epic Games ne fournit pas nécessairement une date de retour à l’avance.

Tous les gros contenus ne quittent pas la boutique en même temps

Cette rotation ne signifie pas que l’ensemble des collaborations présentes disparaît simultanément.

Fortnite renouvelle régulièrement seulement une partie de son catalogue, ce qui permet à certaines séries de rester disponibles pendant que d’autres sont retirées.

La période actuelle est particulièrement chargée en contenus issus d’autres licences. Menow avait également fait le point sur la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite et son thème Gaming Legends.

Pour les joueurs intéressés par Batman Beyond, Lil Wayne, Catwoman ou les autres cosmétiques répertoriés, le point essentiel est donc simple : ces contenus figurent parmi ceux signalés comme quittant la boutique lors de la rotation du 22 septembre.

Sources : Fortnite, Fortnite.GG