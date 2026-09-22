Xiaomi déploie sa mise à jour de sécurité de septembre : quels smartphones commencent à la recevoir ?

Xiaomi commence à intégrer le correctif de sécurité Android de septembre 2026 sur plusieurs smartphones de ses gammes Xiaomi, Redmi et POCO. Les premiers firmwares repérés concernent notamment des modèles récents en Europe, mais il faut apporter une précision importante : une partie de cette première vague passe encore par HyperOS 4 en bêta, et tous les propriétaires des appareils concernés ne recevront donc pas immédiatement la mise à jour.

Pour les utilisateurs européens, quatre modèles ressortent particulièrement : les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro.

Quatre Xiaomi sont déjà concernés en Europe

La première liste disponible fait apparaître plusieurs versions EEA, c’est-à-dire destinées à l’Espace économique européen.

Les modèles concernés sont :

Xiaomi 15 : HyperOS 4 OS4.0.0.9.XOCEUXM

: HyperOS 4 OS4.0.0.9.XOCEUXM Xiaomi 15 Ultra : HyperOS 4 OS4.0.0.6.XOAEUXM

: HyperOS 4 OS4.0.0.6.XOAEUXM Xiaomi 17T : HyperOS 4 OS4.0.0.7.XPTEUXM

: HyperOS 4 OS4.0.0.7.XPTEUXM Xiaomi 17T Pro : HyperOS 4 OS4.0.0.6.XPSEUXM

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra apparaissent également avec des versions Global, respectivement OS4.0.0.7.XOCMIXM et OS4.0.0.6.XOAMIXM.

Ce mouvement intervient alors que Xiaomi vient justement d’élargir les tests internationaux de sa nouvelle interface. Sur Menow, nous détaillions récemment l’arrivée d’HyperOS 4 sur les Xiaomi 15, 15 Ultra, 17T et 17T Pro.

Il ne faut donc pas confondre cette apparition du correctif de septembre avec une mise à jour stable disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs français.

Redmi et POCO apparaissent également dans la première vague

La liste ne s’arrête pas aux smartphones commercialisés en Europe.

Plusieurs appareils destinés principalement au marché chinois disposent également de builds HyperOS 4 associées au correctif de septembre :

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K100 Pro Max

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F9 Ultra

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Le cas des POCO demande néanmoins un peu de prudence. Les versions actuellement référencées correspondent ici aux firmwares chinois des appareils apparentés dans le catalogue Xiaomi. Cela ne signifie pas qu’une mise à jour OTA identique est déjà proposée sur tous les POCO vendus en France.

Cette distinction entre les régions est essentielle chez Xiaomi. Une même mise à jour peut arriver à quelques jours ou plusieurs semaines d’intervalle selon qu’un smartphone utilise une ROM Global, EEA, indienne ou chinoise.

Pourquoi le correctif de septembre est particulièrement important

Le bulletin de sécurité Android de septembre 2026 ne se limite pas à quelques corrections mineures.

Google indique que le niveau de correctif du 5 septembre 2026 ou ultérieur traite l’ensemble des vulnérabilités répertoriées dans le bulletin mensuel. Plusieurs problèmes sont classés comme critiques.

Le plus sérieux touche le composant système d’Android et peut permettre, dans certaines conditions, une exécution de code à distance sans privilège supplémentaire. Google précise également qu’aucune interaction de l’utilisateur n’est nécessaire pour l’exploitation de la vulnérabilité la plus grave.

D’autres correctifs portent sur le Framework Android, le noyau Linux et différents composants matériels.

Pour un propriétaire de Xiaomi compatible, le correctif de septembre a donc davantage d’intérêt qu’une simple modification du numéro de version affiché dans les paramètres.

Votre Xiaomi peut être éligible sans afficher encore la mise à jour

Même si votre modèle figure dans cette première liste, la mise à jour peut ne pas apparaître immédiatement.

Xiaomi fonctionne régulièrement avec des déploiements progressifs et réserve certaines builds aux participants Mi Pilot ou aux programmes bêta avant une diffusion plus large.

C’est notamment ce qui se produit actuellement avec HyperOS 4. Comme nous l’expliquions dans notre article consacré aux utilisateurs acceptés dans la bêta HyperOS 4 mais qui ne voient toujours aucune mise à jour, deux appareils identiques peuvent recevoir une nouvelle version à plusieurs jours d’intervalle.

Il ne faut donc pas installer manuellement un firmware prévu pour une autre région simplement pour obtenir le correctif plus rapidement.

Comment vérifier le niveau de sécurité de votre Xiaomi

Sur HyperOS, il est possible de rechercher une nouvelle version depuis :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > Rechercher les mises à jour.

Cette manipulation correspond également aux recommandations de Xiaomi lorsque un smartphone ne semble plus recevoir de nouvelles mises à jour.

Après l’installation, le niveau du correctif Android peut être contrôlé dans les informations logicielles du téléphone.

La première vague montre surtout que le patch de septembre commence maintenant à entrer dans les firmwares HyperOS 4, notamment pour plusieurs Xiaomi européens. Les utilisateurs restant sous HyperOS 3 devront encore surveiller les prochaines vagues : la liste actuelle n’indique pas que tous les smartphones compatibles reçoivent déjà le correctif.

Sources : XimiTime ; Android Security Bulletin