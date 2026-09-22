Sony brevète une IA capable de réparer automatiquement les problèmes logiciels des PlayStation

Sony a breveté une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui pourrait permettre aux PlayStation de détecter et de corriger seules certains problèmes logiciels. Publié aux États-Unis le 17 septembre 2026, le brevet décrit un système capable de générer du code de diagnostic et, dans certains cas, d’appliquer automatiquement un correctif sur la console. Une approche qui pourrait limiter les passages par le support technique, mais qui soulève aussi des questions de sécurité.

L’IA pourrait identifier elle-même l’origine d’une panne

Le système imaginé par Sony repose sur un serveur distant chargé d’analyser les données d’autodiagnostic envoyées par les PlayStation connectées. Lorsqu’une anomalie est détectée, l’intelligence artificielle pourrait déterminer si une intervention est nécessaire.

Pour certains problèmes, le système serait capable de générer un code de diagnostic spécifiquement adapté à la panne rencontrée. Celui-ci serait ensuite transmis à la console, qui l’exécuterait avant de renvoyer les résultats au serveur afin de poursuivre l’analyse.

Cette méthode permettrait donc d’aller plus loin qu’un simple diagnostic basé sur des erreurs déjà répertoriées. L’IA pourrait produire les éléments logiciels nécessaires pour identifier précisément la cause du dysfonctionnement.

Certaines réparations pourraient être installées automatiquement

Si le problème peut être corrigé sans risque, la technologie décrite par Sony pourrait appliquer directement une mise à jour logicielle destinée à réparer la console.

L’intervention de l’utilisateur deviendrait alors minimale pour certaines pannes logicielles. La PlayStation pourrait détecter le problème, transmettre les informations nécessaires au serveur puis recevoir le correctif approprié.

Lorsque l’intelligence artificielle ne serait pas en mesure de résoudre le dysfonctionnement de manière sûre, les données seraient en revanche transmises à des techniciens. Sony chercherait ainsi à réduire le nombre de sollicitations du support et de prises en charge sous garantie.

Une erreur de l’IA pourrait aussi rendre la console inutilisable

Automatiser la génération et l’installation de logiciels correctifs présente aussi des risques. Un code incorrect pourrait théoriquement provoquer un dysfonctionnement plus grave et, dans le pire des cas, rendre la PlayStation inutilisable.

La sécurité des serveurs constituerait également un point sensible. Puisqu’ils centraliseraient les diagnostics et distribueraient les mises à jour aux consoles, ils pourraient devenir des cibles particulièrement intéressantes pour des pirates informatiques.

Une compromission de cette infrastructure pourrait donc avoir des conséquences importantes si le système venait réellement à être déployé.

Sony n’a pas confirmé l’arrivée de cette technologie sur PlayStation

Le document publié le 17 septembre 2026 reste un brevet. Il ne garantit donc pas que Sony intégrera cette technologie à une future PlayStation ou à ses consoles actuelles.

Le constructeur travaille déjà sur d’autres usages possibles de l’IA générative dans son écosystème de jeux vidéo, mais aucune commercialisation de ce système de réparation automatisée n’a été confirmée.

S’il venait à être utilisé, son intérêt serait très concret pour les joueurs : certaines pannes logicielles pourraient être diagnostiquées et corrigées automatiquement, sans avoir à contacter le support ou à envoyer immédiatement la console dans un centre de réparation.