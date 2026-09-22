PS Plus : ces 2 jeux arrivent aujourd’hui sur PS5 et PS4, mais pas pour tous les abonnés

Le calendrier du PlayStation Plus de septembre 2026 peut facilement prêter à confusion. Ball x Pit et Slitterhead sont bien associés à la date du 22 septembre, mais cette échéance concerne uniquement certains marchés.

En France, Sony présente déjà ces deux jeux dans son catalogue PlayStation Plus. Autrement dit, il serait trompeur d’affirmer que deux nouveaux jeux viennent d’être ajoutés aujourd’hui pour les abonnés français.

Ball x Pit et Slitterhead arrivent le 22 septembre dans trois pays

Dans son annonce consacrée au catalogue PlayStation Plus de septembre, Sony a prévu une disponibilité échelonnée selon les régions.

Ball x Pit et Slitterhead sont annoncés pour le 22 septembre 2026 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

La situation est différente en France. La page française du PlayStation Plus référence actuellement les deux titres dans le Catalogue des jeux, aux côtés de RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26 ou encore Date Everything!.

Menow avait d’ailleurs déjà détaillé les jeux ajoutés au PlayStation Plus en septembre, avec une arrivée générale de cette sélection autour du 15 septembre sur le marché français.

Ball x Pit est réservé à la PS5

Ball x Pit est accessible via le catalogue PlayStation Plus Extra. Le jeu de Devolver Digital est proposé uniquement sur PS5.

Le principe mélange roguelite, construction et affrontements reposant sur des projectiles qui rebondissent à travers l’écran. Le joueur descend progressivement dans les profondeurs de Ballbylon, récupère des ressources et peut recruter plusieurs héros.

La fiche française du PlayStation Store affiche actuellement le jeu comme inclus avec PlayStation Plus Extra.

Les abonnés Premium peuvent également profiter du streaming dans le cloud sur les appareils compatibles.

Slitterhead concerne aussi les joueurs PS4

Slitterhead est plus intéressant pour les possesseurs d’une ancienne console, puisqu’il existe à la fois sur PS5 et PS4.

Le jeu d’action de Bokeh Game Studio se déroule dans les rues de Kowlong. Le joueur incarne Hyoki, une entité capable de prendre possession de différents humains pour traquer les Slitterheads, des créatures qui se dissimulent parmi la population.

Sony référence actuellement Slitterhead dans la sélection française du Catalogue des jeux PlayStation Plus.

La version PS5 bénéficie également d’améliorations sur PS5 Pro, tandis que la version PS4 reste disponible pour les joueurs qui n’ont pas encore changé de génération.

Les abonnés français n’ont donc pas deux nouveaux jeux à récupérer aujourd’hui

La nuance est importante : le 22 septembre n’est pas une nouvelle vague française du PS Plus.

Cette date correspond au calendrier spécifique appliqué aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon pour Ball x Pit et Slitterhead. Les abonnés français disposent d’un calendrier différent.

Cette fragmentation explique pourquoi certains articles ou publications peuvent donner l’impression que deux jeux supplémentaires arrivent aujourd’hui partout dans le monde.

Ce n’est pas le cas.

Pour les joueurs français, le catalogue de septembre est déjà largement en place. L’attention se tourne désormais aussi vers les prochains retraits : huit jeux doivent quitter le PS Plus Extra le 20 octobre, notamment Silent Hill 2 et Yakuza: Like a Dragon.

Pour ces titres, la date limite a une conséquence beaucoup plus directe : une fois retirés du catalogue, ils ne resteront pas jouables simplement parce qu’ils ont été téléchargés auparavant.

Source : PlayStation Blog