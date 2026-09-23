Xiaomi lance MiMo-V2.6 : sa nouvelle IA comprend texte, image, vidéo et audio

Xiaomi accélère dans l’intelligence artificielle avec MiMo-V2.6, une nouvelle génération de modèles officiellement lancée ce 22 septembre. Deux versions sont proposées, MiMo-V2.6 Pro et MiMo-V2.6 Flash, avec une particularité importante : elles sont conçues nativement pour traiter plusieurs types de contenus.

Texte, images, audio et vidéo peuvent ainsi faire partie des informations analysées par l’IA. Xiaomi lance également une nouvelle application MiMo Desktop et un mode UltraSpeed capable, selon le constructeur, d’accélérer fortement les réponses.

Une précision s’impose toutefois pour les propriétaires de smartphones Xiaomi : MiMo-V2.6 n’est pas une nouvelle fonction HyperOS à télécharger directement sur un Xiaomi, Redmi ou POCO.

MiMo-V2.6 Pro et Flash sont les deux nouveaux modèles de Xiaomi

La nouvelle famille comprend deux modèles principaux :

MiMo-V2.6 Pro , destiné aux tâches les plus complexes ;

, destiné aux tâches les plus complexes ; MiMo-V2.6 Flash, pensé pour privilégier davantage la rapidité et le coût.

Xiaomi les décrit comme des modèles nativement multimodaux.

Concrètement, l’IA n’est plus limitée à une conversation constituée uniquement de texte. Elle peut exploiter plusieurs types de données pour comprendre une demande.

La documentation mise à jour par Xiaomi confirme notamment la prise en charge de l’analyse audio avec MiMo-V2.6 Pro, Flash et UltraSpeed.

Une séquence sonore peut ainsi être transmise au modèle pour qu’il en analyse le contenu.

La vidéo fait également partie des usages prévus. Xiaomi permet notamment à ses modèles multimodaux d’étudier les différentes images composant une vidéo ainsi que sa piste audio.

Xiaomi veut aussi que son IA puisse créer des vidéos

MiMo-V2.6 ne se limite pas à analyser ce que l’utilisateur lui fournit.

Xiaomi met particulièrement en avant ses capacités dans la création de contenus numériques.

Le modèle peut intervenir sur :

des pages Web, des présentations, des éléments SVG, des designs Figma, des vidéos ou encore de la musique.

Pour une vidéo, Xiaomi explique que son IA peut participer à plusieurs étapes : conception visuelle, organisation des plans, animations, bande-son et synchronisation.

Dans certains scénarios présentés par le constructeur, MiMo-V2.6 peut également faire appel à son modèle vocal MiMo-V2.5-TTS afin de générer une voix puis de l’intégrer à la vidéo.

La génération musicale a elle aussi progressé. Xiaomi montre notamment un exemple où MiMo-V2.6 Pro produit une composition orchestrale faisant intervenir une dizaine d’instruments avant de la convertir au format MIDI.

Cette orientation rappelle à quel point Xiaomi multiplie désormais les fonctions d’intelligence artificielle dans ses différents produits. Sur smartphone, HyperOS 4 intègre déjà plusieurs nouvelles fonctions basées sur l’IA.

Un nouveau mode UltraSpeed jusqu’à 20 fois plus rapide

Xiaomi accompagne MiMo-V2.6 Pro d’une déclinaison baptisée UltraSpeed.

Le constructeur annonce une vitesse d’inférence pouvant atteindre jusqu’à 20 fois celle du fonctionnement standard dans certains scénarios.

L’objectif est surtout de réduire le temps d’attente pour les tâches nécessitant de nombreuses interactions successives avec l’IA.

Cette différence peut devenir importante pour un agent chargé de travailler sur du code, d’effectuer plusieurs recherches, d’analyser des documents ou d’enchaîner des opérations automatiquement.

Il faut toutefois interpréter le chiffre de 20x comme la valeur maximale annoncée par Xiaomi, et non comme une accélération garantie dans toutes les situations.

Xiaomi lance aussi MiMo Desktop

L’autre nouveauté immédiatement accessible concerne MiMo Desktop.

Xiaomi lance son propre client de bureau en même temps que les nouveaux modèles.

L’application propose actuellement trois possibilités :

MiMo-V2.6 Flash ;

MiMo-V2.6 Pro ;

MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed.

Un mode Smart peut également choisir automatiquement le modèle ou le chemin d’exécution en fonction de la complexité de la tâche, du résultat demandé et du coût.

Xiaomi propose en parallèle un abonnement donnant accès aux modèles intégrés. Les utilisateurs plus techniques peuvent aussi configurer leur propre clé API.

La marque ne cherche donc plus seulement à fournir un modèle aux développeurs. Elle commence à construire autour de MiMo un environnement qui ressemble davantage à un assistant IA utilisable directement depuis un ordinateur.

MiMo-V2.6 peut également chercher des informations sur Internet

La nouvelle génération dispose aussi d’un outil de recherche Web.

Les modèles MiMo-V2.6 Flash, Pro et Pro UltraSpeed peuvent appeler un moteur de recherche lorsqu’ils estiment qu’une réponse nécessite des informations récentes.

Pour les développeurs, Xiaomi permet même de forcer cette recherche lorsqu’une réponse doit obligatoirement utiliser des informations disponibles en ligne.

Le principe se rapproche donc progressivement de celui des assistants IA modernes capables de combiner leurs connaissances avec des données récupérées en temps réel.

Xiaomi publie aussi les modèles en open source

Xiaomi ne garde pas MiMo-V2.6 complètement fermé.

Le constructeur annonce avoir publié les poids de MiMo-V2.6 Pro et Flash, ainsi que leur rapport technique.

L’entreprise met également à disposition MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B et plusieurs ressources utilisées pour ses recherches autour de l’apprentissage par renforcement.

Plus de 7 000 environnements de tâches sont notamment proposés autour de quatre domaines : développement logiciel, reproduction de vulnérabilités, tâches nécessitant beaucoup de connaissances et conception Web.

Xiaomi cherche ainsi à attirer les développeurs et les chercheurs, pas uniquement les utilisateurs de ses produits grand public.

MiMo-V2.6 ne remplace pas HyperAI sur votre smartphone Xiaomi

Pour un propriétaire de Xiaomi, Redmi ou POCO, c’est probablement la distinction la plus importante.

L’annonce de MiMo-V2.6 ne signifie pas qu’une nouvelle IA va apparaître aujourd’hui dans les paramètres d’HyperOS.

MiMo représente la famille de grands modèles développée par Xiaomi. HyperAI et les fonctions intégrées à HyperOS constituent de leur côté l’expérience proposée directement sur les smartphones compatibles.

Xiaomi développe parallèlement ces deux univers.

Sur les téléphones, la marque déploie par exemple des outils de rédaction, de transcription, de résumé et de reconnaissance de contenu. Menow avait déjà détaillé les fonctions de Xiaomi HyperAI intégrées à HyperOS.

L’entreprise a aussi progressivement élargi certaines de ses fonctions IA à davantage de modèles, avec 58 smartphones Xiaomi concernés par certains outils auparavant réservés au haut de gamme.

MiMo pourrait devenir de plus en plus important dans l’écosystème Xiaomi

Xiaomi ne confirme pas pour l’instant que MiMo-V2.6 sera intégré tel quel dans HyperOS 4 ou qu’il remplacera les technologies actuellement utilisées sur les smartphones internationaux.

Il faut donc éviter de faire ce raccourci.

La stratégie devient néanmoins plus claire. Xiaomi développe à la fois son système d’exploitation, ses fonctions HyperAI et désormais une famille de modèles IA de plus en plus complète.

MiMo-V2.6 montre surtout que le constructeur ne veut plus dépendre uniquement de solutions externes pour les usages avancés de l’intelligence artificielle.

Pour les propriétaires d’un Xiaomi en France, aucune nouvelle mise à jour smartphone n’est à installer aujourd’hui à la suite de cette annonce. Pour les développeurs et les utilisateurs de MiMo, en revanche, Pro, Flash, le client Desktop et le mode UltraSpeed sont désormais les nouveautés à surveiller.

Source : Xiaomi MiMo