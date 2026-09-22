Claude arrive dans CarPlay : l’IA d’Anthropic peut désormais répondre en voiture

Claude peut désormais vous accompagner directement dans la voiture. L’application iPhone de l’intelligence artificielle d’Anthropic est compatible avec Apple CarPlay, ce qui permet de lancer une conversation vocale depuis l’écran du véhicule et d’obtenir les réponses de Claude sans manipuler son téléphone.

L’intégration est disponible depuis le début du mois de septembre, même si Anthropic ne l’a pas accompagnée d’une grande annonce. Elle reste aussi beaucoup plus limitée qu’un véritable assistant automobile : Claude peut discuter avec vous, mais il ne peut pas contrôler la voiture ni les fonctions de l’iPhone.

Claude apparaît directement dans CarPlay

Une fois l’application Claude compatible installée sur l’iPhone et celui-ci connecté à un véhicule équipé de CarPlay, Claude peut apparaître parmi les applications disponibles sur l’écran de la voiture.

L’interface a volontairement été simplifiée pour limiter les distractions.

Le conducteur peut notamment commencer une nouvelle conversation vocale ou reprendre certaines conversations récentes. Pendant l’échange, l’écran indique principalement si Claude est en train d’écouter ou de répondre.

Des commandes permettent également de couper le microphone ou de terminer la conversation.

Le changement est intéressant pour Anthropic, dont l’assistant vocal était encore nettement moins présent dans l’écosystème Apple il y a peu. Menow avait d’ailleurs suivi l’arrivée du mode vocal de Claude, une fonction indispensable pour rendre ce type d’utilisation en voiture possible.

Pas besoin de taper ses questions en conduisant

L’intérêt de cette intégration repose évidemment sur la voix.

Claude peut être utilisé pour poser des questions, réfléchir à une idée ou poursuivre une discussion sans devoir saisir du texte sur l’iPhone.

Il devient par exemple possible de lui demander d’expliquer un concept, de résumer une idée, de réfléchir à un planning ou simplement de poursuivre une conversation commencée auparavant.

CarPlay impose justement des interfaces très encadrées aux applications qui souhaitent proposer des interactions vocales. Apple fournit un modèle spécifique qui permet d’afficher clairement lorsque l’assistant écoute, traite une demande ou répond.

L’approche est cohérente avec l’évolution actuelle de CarPlay, qui accueille progressivement davantage de fonctions. Apple a également lancé CarPlay Ultra, une interface capable d’occuper plusieurs écrans du véhicule.

Claude ne bénéficie toutefois pas de ce niveau d’intégration.

Claude ne peut pas contrôler la voiture

C’est la principale limite à connaître.

Claude dans CarPlay reste essentiellement un chatbot vocal.

Il ne peut pas modifier la température de l’habitacle, régler la climatisation, changer un paramètre du véhicule ou intervenir directement sur ses systèmes.

Il ne remplace pas non plus Siri pour les commandes classiques de l’iPhone.

Vous ne pouvez donc pas compter sur Claude pour réaliser toutes les actions normalement associées à l’assistant d’Apple. Son rôle consiste principalement à écouter une question et à fournir une réponse vocale.

Cette distinction évite aussi de confondre Claude avec certaines fonctions beaucoup plus profondément intégrées au système d’exploitation. Avec iOS 27, Apple a justement renforcé son propre assistant, comme nous l’expliquions dans notre article consacré aux nouvelles fonctions de Siri dans iOS 27.

Il faut toucher l’écran pour lancer Claude

Autre différence importante avec Siri : Claude ne dispose pas de son propre mot d’activation dans CarPlay.

Impossible, par exemple, de prononcer simplement « Claude » pour démarrer une conversation lorsque l’application n’est pas déjà active.

Le conducteur doit d’abord ouvrir Claude depuis l’interface CarPlay, puis lancer la conversation.

Une fois celle-ci démarrée, les échanges peuvent ensuite se poursuivre vocalement.

Cette contrainte vient du fonctionnement actuel de CarPlay. Les assistants tiers peuvent proposer leurs propres conversations vocales, mais Siri reste l’assistant directement intégré au système Apple et accessible par son mécanisme d’activation habituel.

Claude constitue donc davantage une application vocale accessible depuis CarPlay qu’un remplacement complet de Siri.

ChatGPT, Claude et d’autres IA peuvent désormais s’installer dans la voiture

Anthropic n’est pas seul sur ce terrain.

Apple a progressivement ouvert CarPlay aux applications conversationnelles utilisant la voix. Plusieurs grands assistants d’intelligence artificielle peuvent désormais proposer une expérience adaptée à l’écran de la voiture.

L’arrivée de Claude montre surtout comment les entreprises d’IA cherchent à quitter progressivement l’écran classique du smartphone ou de l’ordinateur.

Anthropic multiplie d’ailleurs les évolutions autour de son assistant. Début septembre, l’entreprise a également présenté Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1, avec des capacités renforcées pour certaines tâches complexes.

Dans la voiture, l’ambition est pour l’instant beaucoup plus simple : permettre de discuter avec Claude sans sortir son iPhone.

Pour les utilisateurs qui emploient déjà régulièrement l’assistant d’Anthropic, cette compatibilité peut donc être pratique. Elle ne transforme pas Claude en copilote capable de piloter les fonctions du véhicule, mais elle rend ses conversations beaucoup plus accessibles lors d’un trajet.

Sources : MacRumors, Apple Developer