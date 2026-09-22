Votre iPhone pourrait bientôt se verrouiller automatiquement s’il est arraché de vos mains

Apple travaille sur une nouvelle protection capable de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’il détecte qu’il vient d’être arraché des mains de son propriétaire. De nouvelles références découvertes dans iOS 27.2 bêta 2 montrent que le développement continue, avec plusieurs mécanismes destinés à distinguer un véritable vol d’un simple mouvement brusque.

La fonction n’est toutefois pas encore disponible pour les utilisateurs, y compris ceux qui ont installé cette bêta. Apple ne l’a pas non plus annoncée officiellement.

L’iPhone pourrait reconnaître le moment où quelqu’un vous l’arrache

La fonction est actuellement désignée en interne sous le nom AutoLock.

Son objectif est assez simple : réduire le temps pendant lequel un voleur peut utiliser un iPhone qui était déverrouillé au moment où il l’a pris.

D’après les éléments repérés dans le code d’iOS 27.2 bêta 2, Apple ne compte pas se fier à un seul indice. L’iPhone pourrait combiner plusieurs signaux pour déterminer qu’il vient potentiellement d’être volé.

Le système peut notamment prendre en compte une accélération brutale correspondant à un téléphone arraché, mais aussi la connexion avec une Apple Watch associée.

Si l’iPhone s’éloigne soudainement de la montre portée par son propriétaire et que la connexion entre les deux appareils disparaît, cela peut devenir un indice supplémentaire.

Une perte prolongée de connexion au réseau ainsi qu’un iPhone restant déverrouillé pendant une certaine période pourraient également entrer dans le calcul.

L’idée n’est donc pas de verrouiller l’appareil au moindre mouvement brusque, mais de croiser plusieurs informations avant d’agir.

Une Apple Watch pourrait aider l’iPhone à comprendre qu’il a été volé

La présence d’une Apple Watch associée semble jouer un rôle particulièrement intéressant.

Un iPhone et une Apple Watch normalement portés par leur propriétaire restent généralement proches l’un de l’autre. Si le téléphone subit soudainement une forte accélération puis perd rapidement sa connexion avec la montre, le système peut considérer cette succession d’événements comme suspecte.

Apple prévoirait néanmoins plusieurs garde-fous.

Une authentification biométrique réussie, certaines activités réalisées dans une application ou encore la présence dans un lieu familier pourraient empêcher le verrouillage automatique.

Le code évoque même un système dans lequel différents signaux peuvent demander le verrouillage, tandis que d’autres informations peuvent au contraire l’annuler.

Ce fonctionnement servirait notamment à éviter qu’un iPhone se verrouille régulièrement lorsque son propriétaire court, fait du sport, lance son téléphone sur un canapé ou réalise un mouvement inhabituel.

Cette protection n’est pas encore activée dans iOS 27.2

C’est le point essentiel : installer iOS 27.2 bêta 2 ne permet pas actuellement de profiter de cette protection.

Les composants nécessaires au fonctionnement d’AutoLock sont présents dans le système et Apple semble tester une partie du mécanisme en arrière-plan. En revanche, le composant chargé de provoquer réellement le verrouillage de l’iPhone reste désactivé.

Cette distinction montre qu’Apple travaille toujours sur la fonction, mais ne permet pas d’affirmer qu’elle arrivera avec la version finale d’iOS 27.2.

Aucune date de lancement n’est connue.

Apple pourrait encore modifier le fonctionnement, repousser la nouveauté à une autre version d’iOS ou même décider de ne pas la proposer telle qu’elle existe actuellement dans le code.

Apple protège déjà les iPhone volés, mais pas de la même façon

Cette future fonction viendrait compléter des protections déjà disponibles sur iPhone.

La Protection en cas de vol de l’appareil peut notamment imposer Face ID ou Touch ID pour certaines opérations sensibles et ajouter un délai de sécurité avant des changements importants sur le compte Apple.

Cette protection est particulièrement utile lorsqu’un voleur connaît déjà le code de déverrouillage de l’appareil.

Menow avait récemment détaillé les nombreux correctifs de sécurité apportés avec iOS 27 et iOS 26.7. Apple continue donc de renforcer plusieurs couches de protection autour de l’iPhone.

La différence avec AutoLock serait importante : le téléphone pourrait réagir immédiatement au geste physique correspondant à un vol, avant même que son propriétaire ait le temps d’activer le mode Perdu.

Tous les iPhone sous iOS 27 seront-ils compatibles ?

Pour le moment, aucune liste de modèles compatibles n’existe.

Il serait donc prématuré d’affirmer que tous les iPhone capables d’installer iOS 27 profiteront automatiquement de cette fonction.

Apple pourrait imposer certaines générations de capteurs, une Apple Watch compatible ou d’autres conditions matérielles. La montre semble être utilisée comme un signal supplémentaire, mais les éléments actuellement disponibles ne permettent pas non plus d’affirmer qu’elle sera obligatoire.

La situation ressemble à celle d’autres fonctions apparues durant le développement d’iOS avant leur lancement définitif. Certaines peuvent évoluer ou être retardées. Menow avait justement signalé que deux fonctions prévues pour iOS 27 avaient finalement été repoussées.

Pour AutoLock, une chose est désormais plus claire : Apple n’a pas abandonné l’idée. Les nouvelles références présentes dans iOS 27.2 bêta 2 montrent que le système de détection d’un iPhone arraché est toujours activement développé.

Reste à savoir quand, et sur quels modèles, Apple décidera de l’activer réellement.

Source : 9to5Mac