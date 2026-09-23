iOS 27 : ce point rouge iCloud peut rester bloqué même si vous avez assez de stockage

Un point rouge peut rester affiché sur l’app Réglages de certains iPhone, accompagné d’un message invitant à activer ou augmenter le stockage iCloud. Le problème : cette alerte peut apparaître alors que l’utilisateur dispose encore de beaucoup d’espace disponible.

Le bug a été observé sous iOS 27, mais il ne semble pas limité à cette version. Des témoignages existent également sous iOS 26.7 ainsi que sur iOS 27.2 bêta. Une manipulation recommandée par Apple Support peut permettre de faire disparaître l’alerte.

Un message iCloud qui refuse de disparaître

Le problème apparaît directement dans l’application Réglages. Un badge rouge reste visible et l’iPhone affiche une alerte liée au stockage iCloud.

Lorsqu’on appuie dessus, iOS renvoie vers l’écran permettant de gérer ou d’augmenter son forfait iCloud. Jusque-là, rien d’inhabituel : Apple affiche normalement ce type de message lorsque le stockage iCloud approche de sa limite.

Sauf que dans le cas de ce bug, certains utilisateurs disposent encore largement de suffisamment de place. Un exemple rapporté concerne même un compte bénéficiant de 2 To de stockage via un forfait familial Apple One. Fermer l’écran ou revenir dans les Réglages ne suffit pas : le point rouge reste affiché.

Avant de considérer l’alerte comme un bug, mieux vaut donc vérifier l’espace réellement disponible dans :

Réglages > votre nom > iCloud

Apple distingue bien le stockage iCloud du stockage interne de l’iPhone. Le premier sert notamment aux sauvegardes, aux photos et aux fichiers synchronisés, tandis que le second correspond à la mémoire physique de l’appareil.

Si vous venez tout juste d’installer le nouveau système, Menow a également recensé plusieurs réglages à vérifier après le passage à iOS 27.

Apple Support conseille cette manipulation

Une solution relativement simple a été communiquée par Apple Support aux utilisateurs concernés.

Il faut ouvrir :

Réglages > votre nom > Contenu multimédia et achats

Sélectionnez ensuite l’option permettant de vous déconnecter, puis reconnectez-vous avec votre compte Apple.

D’après les informations rapportées, cette déconnexion puis reconnexion du compte utilisé pour les contenus multimédias et les achats peut supprimer l’alerte iCloud persistante.

Cette méthode est plus ciblée qu’une déconnexion complète du compte Apple de l’iPhone. Il est donc préférable de commencer par elle avant d’envisager des manipulations plus lourdes.

Le bug ne concerne pas uniquement iOS 27

Le comportement a été observé sur la version publique d’iOS 27, publiée le 14 septembre, mais aussi sur certains appareils sous iOS 26.7.

Il apparaît également dans les versions de test d’iOS 27.2. Apple a publié iOS 27.2 bêta 2 le 21 septembre 2026, ce qui confirme que cette version est actuellement une bêta et non une mise à jour publique disponible pour tous les utilisateurs.

Cela laisse penser que le problème n’est pas nécessairement lié à une seule version précise d’iOS. Pour l’instant, rien ne permet non plus d’affirmer que tous les iPhone sont concernés.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier comportement inhabituel constaté depuis le lancement du nouveau système. Un autre bug d’iOS 27 peut par exemple figer complètement l’interface après un enchaînement précis de gestes. Certains utilisateurs ont également rencontré un problème où iOS 27 n’apparaissait pas correctement dans les mises à jour proposées par l’iPhone.

Inutile d’acheter du stockage supplémentaire si vous avez encore de la place

C’est le point essentiel à vérifier avant de toucher à son abonnement.

Si le message apparaît alors que votre espace iCloud est réellement presque plein, l’alerte peut être parfaitement normale. Apple indique qu’un avertissement peut apparaître lorsque le stockage iCloud arrive à saturation.

En revanche, si plusieurs centaines de gigaoctets restent disponibles, augmenter immédiatement son forfait n’a pas de raison de résoudre la cause du problème rapporté ici.

Commencez donc par contrôler votre stockage dans Réglages > votre nom > iCloud. Si l’espace disponible est suffisant mais que le badge rouge reste affiché, la déconnexion puis reconnexion depuis Contenu multimédia et achats est actuellement la manipulation la plus directement recommandée aux utilisateurs touchés.

Apple pourrait également être en mesure de corriger ce type de problème côté serveur ou dans une prochaine mise à jour d’iOS. Aucune date de correctif généralisé n’a toutefois été annoncée à ce stade.

Source : 9to5Mac