iPhone 18 Pro : la finition s’écaille déjà sur certains modèles quelques jours après leur sortie

À peine quelques jours après l’arrivée des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans les boutiques, des premiers propriétaires signalent des dégradations inhabituelles sur le châssis. Sur certains appareils, la finition colorée du cadre commencerait à s’écailler ou à laisser apparaître des marques, parfois après une utilisation très courte.

Pour l’instant, rien ne permet de parler d’un problème généralisé. Les témoignages restent limités et Apple n’a pas reconnu de défaut concernant la finition des nouveaux modèles.

Des traces et des éclats signalés sur le cadre de l’iPhone 18 Pro

Les premières remontées concernent principalement le cadre en aluminium des nouveaux modèles Pro.

Des utilisateurs rapportent des rayures, des marques et, dans certains cas, une partie de la finition qui semble s’enlever pour laisser apparaître l’aluminium plus clair situé en dessous.

Le problème attire d’autant plus l’attention que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont commercialisés depuis le 18 septembre 2026. Les appareils concernés n’ont donc parfois que quelques jours d’utilisation.

Il faut néanmoins rester prudent sur l’ampleur du phénomène. Beaucoup de propriétaires utilisent leur nouvel iPhone sans constater la moindre dégradation et aucun taux de panne ou nombre précis d’appareils touchés n’est disponible.

L’iPhone 17 Pro avait déjà suscité des inquiétudes similaires

Ce type de témoignage n’arrive pas totalement par surprise.

La génération précédente avait déjà fait l’objet de signalements concernant des rayures et éclats visibles sur certaines finitions de l’iPhone 17 Pro, notamment lorsque l’aluminium situé sous le traitement de surface devenait apparent.

Avant même la présentation de l’iPhone 18 Pro, des sources avaient donc évoqué le risque de voir ce phénomène réapparaître si Apple conservait une conception et un traitement de surface similaires.

Cela ne permet pas pour autant d’affirmer que l’iPhone 18 Pro possède un défaut de conception. Une marque visible peut avoir de nombreuses causes : choc, frottement, contact avec un objet abrasif ou défaut propre à un exemplaire particulier.

Pour les propriétaires concernés après seulement quelques heures ou quelques jours d’utilisation normale, la question est forcément différente.

Tous les coloris ne montrent pas forcément les marques de la même manière

L’iPhone 18 Pro est proposé notamment en noir, argent, glacier et bordeaux.

Une dégradation de la surface peut être beaucoup plus visible sur une finition sombre puisque l’aluminium clair situé en dessous crée davantage de contraste.

À l’inverse, une petite rayure ou un éclat peut être beaucoup moins perceptible sur une finition argentée.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’un coloris est plus fragile qu’un autre. Sans essais comparatifs sur un nombre important d’appareils, il est impossible d’établir qu’une couleur précise présente réellement davantage de risques.

Les premiers retours doivent donc surtout être considérés comme des cas individuels à surveiller.

Le lancement de l’iPhone 18 Pro est déjà accompagné d’un autre problème

La finition du châssis n’est pas le seul problème remonté depuis la commercialisation.

Certains propriétaires rencontrent également un bug beaucoup plus gênant avec Face ID. Dans certaines applications protégées, un échec de reconnaissance faciale peut entraîner un blocage complet de l’iPhone suivi d’un redémarrage.

Le phénomène a même pu être reproduit sur un appareil européen. Menow a détaillé le bug de Face ID capable de bloquer et redémarrer l’iPhone 18 Pro.

Les deux problèmes ne doivent toutefois pas être confondus.

Le redémarrage semble lié au fonctionnement de Face ID ou d’iOS 27, alors que les marques sur le cadre concernent directement l’aspect extérieur et la finition du smartphone. Rien ne permet actuellement d’établir un lien entre les deux.

Apple n’a pas encore reconnu de défaut généralisé

À ce stade, Apple n’a annoncé ni programme de remplacement spécifique ni problème officiel concernant la finition de l’iPhone 18 Pro.

La situation est donc très différente d’un défaut matériel reconnu touchant une série entière.

Un utilisateur qui découvre une dégradation anormale sur un téléphone acheté quelques jours auparavant a néanmoins intérêt à photographier immédiatement les marques et à contacter Apple ou son revendeur, surtout si aucun choc n’a eu lieu.

Selon l’état du téléphone et les circonstances, le dossier pourra être examiné individuellement. Une rayure liée à l’usure normale ne sera évidemment pas traitée de la même manière qu’une finition qui se détacherait spontanément sur un appareil neuf.

Les premiers acheteurs ont déjà dû effectuer quelques vérifications supplémentaires au démarrage : certains exemplaires étaient livrés avec une ancienne build et une mise à jour d’iOS 27 pouvait apparaître dès la configuration de l’iPhone 18 Pro.

Quelques jours supplémentaires permettront de savoir si le phénomène prend de l’ampleur

Les iPhone 18 Pro sont encore au tout début de leur commercialisation. Apple les a mis en vente le 18 septembre, soit seulement quelques jours avant l’apparition de ces premières remontées.

C’est précisément durant cette période que les éventuels défauts isolés ou problèmes de fabrication commencent généralement à apparaître à mesure que davantage d’appareils arrivent chez leurs propriétaires.

Pour l’instant, il serait prématuré d’affirmer que les iPhone 18 Pro souffrent globalement d’un problème de finition.

La situation deviendra plus significative si les témoignages se multiplient dans plusieurs pays, si certaines couleurs ressortent plus fréquemment ou si Apple commence à accepter des échanges pour une cause identique.

En attendant, les utilisateurs qui viennent de recevoir leur appareil peuvent simplement examiner le cadre, en particulier les angles et les zones exposées aux frottements. Sur un smartphone vendu à partir de 1 479 euros en France, une finition qui commencerait réellement à se détériorer après seulement quelques jours mérite forcément d’être documentée.

Pour les acheteurs français, d’autres différences matérielles existent également selon la région : Menow a par exemple confirmé que l’iPhone 18 Pro Max vendu aux États-Unis n’utilise pas le même modem que celui commercialisé en France.

Sources : SumahoDigest ; 9to5Mac ; GizChina