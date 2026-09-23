Honor Magic 9 : la série aura droit au Snapdragon 8 Elite Gen 6 et à une fréquence record de 5 GHz

Honor commence à dévoiler les détails de sa future série Magic 9 avant sa présentation en Chine. Selon Schmidtis Blog, le constructeur a confirmé sur Weibo que la gamme utilisera le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm.

Le point le plus marquant concerne la fréquence annoncée : cette nouvelle génération serait capable d’atteindre 5,0 GHz, un seuil symbolique pour un processeur de smartphone. Pour Honor, c’est une manière claire de positionner les Magic 9 comme des modèles très haut de gamme, avec un accent sur la puissance, la photo, la vidéo et l’IA locale.

Cette confirmation complète les premières fuites sur le Honor Magic 9, déjà attendu avec deux capteurs 200 MP et une batterie de 8 000 mAh dans un format compact.

Une puce Qualcomm gravée en 2 nm

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait fabriqué en 2 nanomètres, une évolution importante face aux générations précédentes.

Une gravure plus fine permet en principe d’améliorer l’efficacité énergétique, même si les performances réelles dépendront aussi du refroidissement, de la batterie et de l’optimisation logicielle du smartphone.

Honor semble justement vouloir associer cette nouvelle puce à une fiche technique très ambitieuse. Les fuites autour de la série Magic 9 évoquent déjà de grosses capacités de batterie, des capteurs photo très définis et un traitement d’image avancé.

Honor n’est pas le seul constructeur à miser sur cette nouvelle génération de composants : les puces 2 nm deviennent l’un des grands enjeux des smartphones haut de gamme.

CPU Oryon, GPU Adreno et NPU Hexagon

La plateforme Qualcomm citée par Schmidtis Blog repose sur une nouvelle CPU Oryon, un GPU Adreno revu et une NPU Hexagon plus avancée.

Le rôle de la NPU devient de plus en plus important sur les smartphones haut de gamme. Elle sert aux fonctions d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil : traitement photo, génération ou analyse de contenu, assistants locaux, traduction, reconnaissance d’image ou optimisation vidéo.

Cette puissance pourrait aussi servir à MagicOS 11, l’interface que Honor doit inaugurer avec la série Magic 9 et qui mise fortement sur un nouvel assistant.

Honor devrait donc utiliser cette puissance pour renforcer les fonctions photo et IA de ses Magic 9.

Jusqu’à 18 Mo de VRAM dédiée au GPU

Autre détail intéressant : Qualcomm intégrerait jusqu’à 18 Mo de mémoire vidéo dédiée au GPU.

Sur smartphone, ce type d’élément peut aider dans les scénarios graphiques lourds : jeux, interface fluide, rendu vidéo, traitement d’image ou affichage haute définition.

La version standard du Snapdragon 8 Elite Gen 6 utiliserait une Adreno 845, avec une hausse annoncée de 35 % des performances graphiques face à la génération précédente. La partie CPU progresserait de 10 %.

Ces chiffres restent des données théoriques ou communiquées autour de la plateforme. Il faudra attendre les tests pour savoir comment les Magic 9 se comportent en jeu, en vidéo et en usage prolongé.

Cette course à la puissance s’inscrit dans un marché où les smartphones Android les plus puissants se jouent désormais à la fois sur le CPU, le GPU, la mémoire et l’IA embarquée.

Une version Extreme pour le Magic 9 Pro Max ?

La série Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait divisée en deux variantes : une version standard et une version Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Cette version Extreme utiliserait une Adreno 850, avec une hausse graphique annoncée de 44 %. Selon Schmidtis Blog, Honor n’a pas encore précisé officiellement quel modèle recevra quelle variante.

La piste la plus probable serait la suivante :

Honor Magic 9 : Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard ;

: Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard ; Honor Magic 9 Super Edition : Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard ;

: Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard ; Honor Magic 9 Pro Max : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Ce point reste à confirmer lors de la présentation officielle.

Pourquoi autant de puissance sur un smartphone ?

La réponse tient surtout à trois usages : photo, vidéo et IA.

Les précédentes fuites autour du Magic 9 évoquent des capteurs photo très ambitieux, dont des modules de 200 MP, une possible stabilisation avancée et un traitement d’image renforcé. Ce type de matériel demande beaucoup de calcul, surtout pour le zoom, le HDR, la vidéo haute définition et les traitements nocturnes.

L’IA locale est l’autre enjeu. Avec une NPU plus puissante, le téléphone peut traiter davantage de tâches sans passer systématiquement par le cloud. C’est plus rapide, potentiellement plus privé, et plus utile dans les fonctions de caméra, d’assistant ou de traduction.

Le vrai test sera l’autonomie et la chauffe

Une fréquence de 5 GHz impressionne, mais elle ne suffit pas à faire un bon smartphone.

Le vrai enjeu sera de savoir si Honor parvient à maintenir cette puissance sans surchauffe ni baisse rapide des performances. Les smartphones haut de gamme peuvent afficher de gros chiffres au lancement d’une tâche, puis réduire leur fréquence après quelques minutes pour éviter la chaleur.

C’est là que la gravure en 2 nm et les grosses batteries évoquées dans les fuites pourraient jouer un rôle important. Si Honor maîtrise bien le refroidissement, les Magic 9 pourraient offrir de très hautes performances sans sacrifier l’autonomie.

Présentation prévue le 28 septembre

La série Honor Magic 9 doit être présentée en Chine le 28 septembre.

C’est à cette date que Honor devrait confirmer les modèles exacts, la répartition des puces, les caractéristiques photo, les batteries, les prix et le calendrier de disponibilité.

Pour l’instant, une chose semble déjà claire : Honor veut faire de sa série Magic 9 une vitrine technologique. Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la marque mise sur la puissance brute, mais aussi sur la photo et l’IA locale.

Ce qu’il faut retenir

La série Honor Magic 9 utilisera le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Les points les plus importants sont :

une fréquence annoncée jusqu’à 5,0 GHz ;

; une gravure en 2 nm ;

; une nouvelle CPU Oryon ;

; un GPU Adreno plus puissant ;

plus puissant ; une NPU Hexagon renforcée pour l’IA locale ;

renforcée pour l’IA locale ; jusqu’à 18 Mo de VRAM dédiée au GPU ;

; une possible variante Extreme pour le Magic 9 Pro Max ;

pour le Magic 9 Pro Max ; une présentation prévue le 28 septembre en Chine.

La promesse est forte, mais les tests devront confirmer deux points essentiels : la chauffe et l’autonomie.