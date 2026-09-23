Ces marques de PC portables misent encore sur la réparabilité, et c’est un vrai critère d’achat

Quand on choisit un nouveau PC portable, on regarde souvent le processeur, la mémoire vive, l’écran ou l’autonomie. Mais un autre critère devient de plus en plus important : la réparabilité.

Avec des prix qui montent et des composants parfois soudés, un ordinateur difficile à réparer peut coûter cher dès qu’une batterie, un ventilateur, un port USB-C ou un SSD pose problème. À l’inverse, un modèle bien conçu peut durer plusieurs années de plus.

Selon ProstoMob, qui relaie un article de SlashGear, plusieurs marques se distinguent encore par des machines plus faciles à ouvrir, réparer ou faire évoluer.

Pourquoi la réparabilité compte autant

Un PC portable n’est pas seulement un achat du moment. C’est souvent un outil gardé plusieurs années, parfois pour le travail, les études, le jeu léger ou les déplacements.

Le problème, c’est que beaucoup de modèles récents privilégient la finesse au détriment de l’accès aux composants. Résultat : mémoire soudée, batterie difficile à retirer, clavier compliqué à remplacer ou ports intégrés à la carte mère.

Dans ces cas-là, une petite panne peut vite devenir une grosse facture.

Un ordinateur plus réparable permet au contraire de remplacer plus facilement certains éléments :

la batterie ;

le SSD ;

la mémoire vive ;

le ventilateur ;

un port endommagé ;

parfois même la carte mère ou des modules complets.

Ce n’est pas seulement bon pour le portefeuille. C’est aussi un moyen de prolonger la durée de vie d’un appareil et de limiter le remplacement trop rapide du matériel.

Framework, la marque qui pousse la logique le plus loin

Framework est probablement la marque la plus connue quand on parle de PC portable réparable.

Sa philosophie est simple : concevoir des ordinateurs modulaires, pensés pour être ouverts, réparés et améliorés. L’utilisateur peut remplacer certains ports, changer des pièces internes et même faire évoluer la carte mère selon les générations.

C’est une approche très différente de celle des PC ultraportables classiques, où tout est souvent optimisé pour gagner quelques millimètres.

Framework obtient aussi de très bonnes notes chez iFixit, ce qui renforce son image auprès des utilisateurs qui veulent garder leur machine longtemps.

ASUS, de bons élèves selon les gammes

ASUS apparaît aussi parmi les marques intéressantes, mais avec une nuance importante : tout dépend du modèle.

Certaines séries peuvent offrir un accès relativement correct aux composants internes, tandis que d’autres font davantage de compromis avec de la mémoire soudée ou une conception moins simple à démonter.

C’est le point à retenir : une marque peut avoir une bonne réputation générale sans que tous ses PC soient faciles à réparer.

Avant d’acheter un Zenbook, un Vivobook ou un autre modèle ASUS, il reste donc utile de vérifier la fiche technique, les guides de démontage et la possibilité de remplacer la RAM ou le SSD.

Dell, surtout sur les gammes professionnelles

Chez Dell, la réparabilité est surtout intéressante sur les gammes professionnelles comme les Latitude.

Ces PC sont pensés pour les entreprises, où la maintenance est un enjeu important. Il faut pouvoir remplacer une batterie, intervenir sur un stockage ou réparer rapidement un appareil sans immobiliser trop longtemps un salarié.

À l’inverse, les gammes plus premium ou plus design, comme certains XPS, peuvent être moins simples à entretenir. Là encore, le nom de la marque ne suffit pas : il faut regarder la gamme et le modèle précis.

Lenovo, porté par les ThinkPad

Lenovo garde une solide réputation grâce à ses ThinkPad.

Cette gamme professionnelle est souvent appréciée pour sa robustesse, son clavier, ses guides de maintenance et l’accès à certains composants. Selon les modèles, il peut être possible de remplacer plus facilement le SSD, la batterie ou certaines pièces internes.

Les ThinkPad restent donc une option intéressante pour ceux qui cherchent un PC portable durable, surtout dans un usage professionnel ou étudiant.

Mais comme pour les autres marques, il faut vérifier la génération exacte. Certains modèles récents deviennent plus fins et peuvent intégrer davantage de composants soudés.

Le piège : tous les modèles d’une marque ne se valent pas

C’est le point le plus important avant d’acheter.

Dire qu’une marque est “réparable” ne veut pas dire que tous ses PC le sont. Un Framework est conçu autour de cette idée, mais chez ASUS, Dell ou Lenovo, la réparabilité varie fortement selon les gammes.

Avant de choisir un ordinateur, il faut vérifier plusieurs éléments :

la RAM est-elle soudée ou remplaçable ?

le SSD est-il accessible ?

la batterie peut-elle être changée facilement ?

existe-t-il un guide de réparation ?

les pièces détachées sont-elles disponibles ?

le démontage demande-t-il des outils particuliers ?

Ces questions sont parfois plus importantes que quelques points de performance dans un benchmark.

Apple progresse, mais reste un cas particulier

Le mouvement “Right to Repair” pousse de plus en plus de fabricants à faire des efforts. Même Apple a commencé à améliorer certains aspects de la réparation sur ses produits récents.

Mais les MacBook restent des machines très intégrées. La mémoire et le stockage sont généralement soudés, ce qui limite fortement les possibilités d’évolution après achat.

Chez Apple, il faut donc bien choisir sa configuration dès le départ. Ajouter plus de RAM ou plus de stockage plus tard n’est généralement pas possible.

Le bon réflexe avant d’acheter

Si vous voulez garder un PC portable longtemps, ne regardez pas seulement la fiche technique.

Un processeur puissant et un bel écran comptent, mais un ordinateur impossible à réparer peut devenir beaucoup moins intéressant après deux ou trois ans.

Les marques à surveiller sont donc :

Framework , pour la modularité ;

, pour la modularité ; Lenovo ThinkPad , pour la maintenance et la robustesse ;

, pour la maintenance et la robustesse ; Dell Latitude , pour l’usage professionnel ;

, pour l’usage professionnel ; ASUS, selon les modèles.

La réparabilité ne rend pas forcément un PC plus rapide. Mais elle peut le rendre beaucoup plus rentable sur la durée.