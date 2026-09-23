Redmi 15C 5G : une nouvelle mise à jour HyperOS 3.1 apparaît en Europe, voici ce qu’elle change

Une nouvelle version d’HyperOS 3.1 vient d’apparaître pour le Redmi 15C 5G en Europe. Identifiée sous le numéro OS3.0.306.0.WPOEUXM, elle reste basée sur Android 16 et apporte principalement un nouveau correctif de sécurité.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une longue liste de nouvelles fonctions. Le changelog communiqué par Xiaomi est particulièrement court et cette version est actuellement identifiée comme Stable Beta, ce qui signifie que son déploiement peut encore rester limité avant une diffusion plus large.

Le Redmi 15C 5G reçoit la version OS3.0.306.0.WPOEUXM

Le nouveau firmware destiné à l’Europe porte la référence :

OS3.0.306.0.WPOEUXM

Plusieurs informations peuvent être tirées directement de ce numéro.

Le suffixe EUXM correspond à la variante destinée à l’Espace économique européen. Il s’agit donc bien d’une version pertinente pour les Redmi 15C 5G vendus en Europe.

Le smartphone reste sous HyperOS 3.1 avec Android 16.

Cette nouvelle build succède à OS3.0.303.0.WPOEUXM, déjà distribuée précédemment sur la déclinaison européenne.

Le principal changement concerne la sécurité

Xiaomi ne mentionne qu’une modification dans son changelog :

le correctif de sécurité Android passe à celui d’août 2026 afin d’améliorer la sécurité du système.

Il n’y a donc pas de nouvelle interface majeure, de nouvelle fonction photo ou de changement important annoncé pour la batterie.

Cette mise à jour est surtout destinée à maintenir le smartphone à jour en matière de sécurité.

Xiaomi commence parallèlement à intégrer le correctif de septembre sur certains appareils plus récents. Menow a justement fait le point sur les premiers smartphones Xiaomi qui commencent à recevoir le correctif de sécurité de septembre.

Le Redmi 15C 5G reste donc pour l’instant sur le niveau de sécurité d’août avec cette nouvelle version européenne.

La mise à jour n’est pas encore nécessairement disponible pour tout le monde

C’est la principale nuance à retenir.

La build OS3.0.306.0.WPOEUXM est actuellement répertoriée comme Stable Beta.

Chez Xiaomi, ce statut correspond généralement à une diffusion contrôlée auprès d’un nombre limité d’appareils avant l’ouverture éventuelle du déploiement stable à davantage d’utilisateurs.

Deux propriétaires européens d’un Redmi 15C 5G peuvent donc ne pas recevoir la mise à jour au même moment.

Xiaomi utilise régulièrement cette méthode afin de détecter d’éventuels problèmes avant une diffusion plus importante.

Si aucun bug majeur n’est découvert, la même version peut ensuite être étendue progressivement à davantage de smartphones.

Comment vérifier si votre Redmi 15C 5G peut déjà l’installer

La recherche peut être effectuée directement depuis les paramètres du smartphone.

Il faut ouvrir :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > Rechercher des mises à jour

Si OS3.0.306.0.WPOEUXM apparaît, il s’agit bien de la nouvelle version européenne.

Si votre Redmi 15C 5G reste sur OS3.0.303.0.WPOEUXM, cela ne signifie pas qu’il rencontre un problème. Le déploiement peut simplement ne pas encore avoir atteint votre appareil.

Il est préférable d’attendre l’OTA officielle plutôt que de tenter une installation manuelle d’un firmware destiné à une autre région.

La précédente mise à jour HyperOS 3.1 était beaucoup plus importante

La différence avec la build précédente est notable.

OS3.0.303.0.WPOEUXM avait apporté davantage de changements visibles à HyperOS 3.1.

On retrouvait notamment des évolutions autour de l’interface et plusieurs optimisations d’applications système.

La nouvelle OS3.0.306.0 se comporte davantage comme une mise à jour de maintenance. Xiaomi semble ici privilégier la sécurité et la stabilité plutôt que l’ajout de nouvelles fonctions.

C’est une situation assez courante entre deux grosses versions d’HyperOS.

Le Redmi 15C 5G restera encore supporté plusieurs années

Cette mise à jour n’est pas non plus l’une des dernières prévues pour le téléphone.

Selon le calendrier de support de Xiaomi, le Redmi 15C 5G doit continuer à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 30 septembre 2031.

Le modèle dispose donc encore de plusieurs années de suivi devant lui.

Menow a regroupé dans un même guide les dates auxquelles les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO doivent cesser de recevoir des mises à jour.

Cette durée de support est particulièrement intéressante pour un modèle positionné loin des smartphones Xiaomi les plus haut de gamme.

Et HyperOS 4 pour le Redmi 15C 5G ?

Cette nouvelle build n’est pas HyperOS 4.

Le Redmi 15C 5G reste actuellement sous HyperOS 3.1 et Android 16 avec cette version européenne.

Xiaomi prépare parallèlement le déploiement d’HyperOS 4 sur de nombreux appareils, mais toutes les dates annoncées ne concernent pas encore directement les versions européennes.

Menow a détaillé le calendrier actuellement connu d’HyperOS 4 pour les smartphones Xiaomi et Redmi.

Pour les propriétaires d’un Redmi 15C 5G en Europe, la nouveauté immédiate reste donc OS3.0.306.0.WPOEUXM, avec Android 16, HyperOS 3.1 et le correctif de sécurité d’août 2026.

Le point à surveiller dans les prochains jours sera surtout son statut : si Xiaomi ne détecte pas de problème durant cette première diffusion, le déploiement pourrait ensuite être élargi à davantage d’appareils européens.

Sources : Xiaomi Official ROM / XM Firmware Updater