Windows 11 reçoit une nouvelle mise à jour : voici les nouveautés… et les bugs déjà signalés

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 11 24H2 et 25H2. Baptisée KB5124010, elle apporte plusieurs nouveautés visibles, améliore le Bluetooth et l’Explorateur de fichiers, et permet enfin de modifier le comportement de la touche Copilot sur certains claviers.

La mise à jour arrive toutefois avec des problèmes connus que Microsoft n’a pas encore corrigés. Avant de l’installer, certains utilisateurs ont donc intérêt à vérifier si leur PC est concerné.

KB5124010 concerne Windows 11 24H2 et 25H2

Microsoft a publié KB5124010 le 22 septembre 2026 pour Windows 11 24H2 et Windows 11 25H2.

Après installation, les numéros de build passent à :

26100.9550 pour Windows 11 24H2 ;

pour Windows 11 24H2 ; 26200.9550 pour Windows 11 25H2.

Il s’agit d’une mise à jour Preview facultative, et non du Patch Tuesday obligatoire. Elle permet notamment de recevoir à l’avance plusieurs changements qui pourront ensuite être intégrés à une future mise à jour cumulative.

Pour la trouver, il faut se rendre dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives.

Cette distinction compte : si votre PC fonctionne normalement et qu’aucune des nouveautés ne vous intéresse particulièrement, vous n’êtes pas obligé de vous précipiter sur son installation.

La touche Copilot peut enfin servir à autre chose

Parmi les changements les plus visibles, Microsoft offre davantage de liberté aux utilisateurs disposant d’un clavier équipé d’une touche Copilot.

Windows 11 permet désormais de la réaffecter afin qu’elle fonctionne comme la touche Ctrl droite ou comme la touche Menu contextuel.

C’est un changement assez pratique pour ceux qui utilisent peu Copilot et préfèrent retrouver un raccourci clavier plus traditionnel.

L’Explorateur de fichiers reçoit plusieurs améliorations

KB5124010 modifie aussi plusieurs comportements de l’Explorateur.

Le volet de prévisualisation peut désormais afficher automatiquement certains fichiers téléchargés depuis Internet. Dans le cas d’un fichier HTML, Windows conserve une protection supplémentaire et propose un bouton permettant de choisir explicitement de l’afficher.

L’accueil de l’Explorateur mémorise également mieux les sections que l’utilisateur avait laissées ouvertes ou fermées.

Microsoft annonce aussi une meilleure fiabilité des miniatures de fichiers stockés dans le cloud et réorganise certaines informations affichées dans le volet de détails.

Un bug de la barre d’adresse est également corrigé.

Windows 11 accueille les Emoji 17.0

La mise à jour apporte la prise en charge d’Emoji 17.0.

De nouveaux caractères deviennent accessibles depuis le sélecteur d’emojis de Windows, que l’on peut ouvrir avec le raccourci Windows + .

Microsoft revoit aussi le dessin de plusieurs emojis existants afin d’harmoniser leur apparence.

Ce n’est évidemment pas la nouveauté la plus importante de KB5124010, mais elle sera visible dans les applications qui prennent en charge ces nouveaux caractères.

Le Bluetooth et les périphériques audio profitent de plusieurs correctifs

Microsoft s’est également attaqué à différents problèmes Bluetooth.

La mise à jour améliore la compatibilité des microphones de certains accessoires Bluetooth Classic, la stabilité des périphériques Bluetooth LE Audio et la fiabilité du partage audio.

Un plantage pouvant survenir pendant la diffusion de son en Bluetooth, avec le code d’erreur 0x139, est également corrigé.

Ces améliorations arrivent alors que les mises à jour Windows de septembre ont déjà provoqué un tout autre problème audio. Menow a récemment détaillé le cas des périphériques USB qui peuvent perdre totalement le son après la mise à jour de septembre.

De nouveaux gestes arrivent sur le pavé tactile

Les PC équipés d’un pavé tactile de précision gagnent deux nouvelles possibilités.

La première permet de faire défiler une page avec un seul doigt en partant du bord gauche ou droit du pavé tactile.

La seconde introduit un système de défilement automatique : en rapprochant les doigts du bord du touchpad pendant un défilement, celui-ci peut continuer sans devoir repositionner immédiatement les doigts.

Ces paramètres sont accessibles depuis Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile.

La récupération Windows peut réutiliser votre Wi-Fi

Autre changement intéressant : l’environnement de récupération Windows RE peut désormais réutiliser certains profils Wi-Fi déjà enregistrés dans Windows.

En cas de récupération rapide ou de restauration passant par le cloud, le PC peut ainsi se reconnecter automatiquement à un réseau compatible sans obliger l’utilisateur à ressaisir immédiatement ses identifiants Wi-Fi.

Microsoft ajoute parallèlement de nouvelles possibilités de gestion à distance de l’environnement de récupération destinées surtout aux entreprises.

La caméra et l’historique des fichiers sont corrigés

KB5124010 règle aussi plusieurs anomalies plus classiques.

Microsoft corrige notamment un problème susceptible de rendre la caméra intégrée inutilisable, aussi bien dans l’application Caméra que dans les autres logiciels qui y accèdent.

L’Historique des fichiers bénéficie également d’un correctif. Certains utilisateurs pouvaient recevoir à tort le message « Reconnectez votre lecteur », même lorsque leur disque de sauvegarde ou leur emplacement réseau fonctionnait normalement.

Windows 11 améliore par ailleurs le comportement de certains PC portables qui détectaient incorrectement le passage de l’alimentation secteur à la batterie.

Deux problèmes connus restent présents

Tout n’est pas réglé avec cette mise à jour.

Microsoft indique toujours deux problèmes connus importants qui concernent les mises à jour de septembre et peuvent donc rester présents après l’installation de KB5124010.

Le premier vise surtout les PC d’entreprise reliés à un domaine Active Directory local. Dans certaines configurations utilisant Credential Guard et Machine Identity Isolation, la relation sécurisée entre le PC et le domaine peut être perdue. L’utilisateur peut alors ne plus parvenir à ouvrir normalement sa session avec ses identifiants de domaine.

Microsoft travaille sur un correctif.

Le second problème concerne certains périphériques USB Audio Class 1.0. Après les mises à jour de septembre, ils peuvent ne plus démarrer correctement, ne produire aucun son ou afficher une erreur Code 10 dans le Gestionnaire de périphériques.

Les commandes de volume peuvent elles aussi cesser de fonctionner.

Microsoft n’annonce pas encore de correction définitive pour ce problème.

Faut-il installer KB5124010 immédiatement ?

Pour un particulier sous Windows 11 24H2 ou 25H2, KB5124010 reste facultative.

Elle peut valoir le détour si vous souhaitez profiter immédiatement des nouveautés concernant l’Explorateur, le Bluetooth, le pavé tactile ou la touche Copilot.

Les utilisateurs qui privilégient la stabilité peuvent en revanche attendre la prochaine mise à jour cumulative obligatoire. C’est particulièrement pertinent lorsque le PC utilise un périphérique audio USB concerné par le bug de septembre.

Les joueurs peuvent également rester attentifs aux éventuels nouveaux signalements. Une précédente mise à jour Windows avait déjà provoqué des plantages sur plusieurs jeux PC, avant que Microsoft ne propose une solution temporaire pour certains titres concernés.

Enfin, les propriétaires d’un PC sous Windows 11 24H2 Home ou Pro doivent garder une autre date en tête : cette version arrivera en fin de mises à jour le 13 octobre 2026. Microsoft recommande de passer à une version plus récente pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité.

Source : Microsoft Support