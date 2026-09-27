Garmin Fenix 8 Pro : une grosse mise à jour ajoute “OK Garmin”, de nouveaux entraînements et corrige 18 problèmes

Garmin vient d’élargir sa grosse mise à jour logicielle 23.39 aux Fenix 8 Pro, ainsi qu’à plusieurs autres montres premium de la même famille. Ces modèles avaient été laissés de côté lors du premier déploiement, mais ils commencent désormais à recevoir à leur tour les nouveautés déjà proposées sur certaines Fenix 8.

La mise à jour est loin d’être symbolique : 22 changements sont annoncés, dont quatre nouvelles fonctions et de nombreux correctifs liés à Spotify, aux entraînements, aux redémarrages et au contrôle tactile. Le déploiement a commencé progressivement, avec environ 50 % des montres éligibles servies au moment de l’annonce.

“OK Garmin” arrive enfin sur les Fenix 8 Pro

La nouveauté la plus visible est l’arrivée de la commande vocale “OK Garmin”. Elle permet de réveiller l’assistant vocal de la montre sans toucher l’écran ni appuyer sur un bouton, ce qui peut être particulièrement utile pendant une activité sportive.

Garmin avait déjà commencé à généraliser cette fonction sur plusieurs de ses montres récentes. Menow a d’ailleurs détaillé les nouvelles fonctions ajoutées aux Fenix, Forerunner, Venu et vívoactive, mais les modèles Pro n’avaient pas tous reçu immédiatement la même version stable.

La situation change donc avec le firmware 23.39.

Un nouvel entraînement rapide est proposé aux coureurs

La mise à jour ajoute également un entraînement rapide suggéré pour la course à pied. Garmin peut ainsi proposer directement une séance adaptée sans que l’utilisateur ait besoin de parcourir les différents plans d’entraînement.

Le constructeur améliore aussi plusieurs éléments liés à Garmin Coach. Un bug pouvait notamment afficher des jours d’entraînement différents entre la montre et le programme visible dans Garmin Coach.

La sélection des jours de repos a également été corrigée.

Pour les utilisateurs qui suivent régulièrement un plan structuré, ce sont des changements plus importants qu’ils n’en ont l’air.

Une nouvelle activité Ski de fond en intérieur apparaît

Garmin ajoute aussi une activité baptisée XC Ski Indoor, destinée au ski de fond pratiqué en intérieur sur un appareil compatible.

La fonction vient enrichir une liste d’activités déjà très longue sur les Fenix 8 Pro.

La mise à jour ajoute par ailleurs le partage de certains réglages de plongée via Garmin Share, ainsi qu’un meilleur contexte dans le contrôle du volume.

Selon le changelog détaillé relayé par Notebookcheck, quatre vraies nouvelles fonctions sont intégrées, le reste étant principalement consacré aux corrections et optimisations.

Spotify faisait partie des principaux problèmes à corriger

Plusieurs bugs concernaient directement Spotify.

Une montre pouvait par exemple s’éteindre lors d’un changement de playlist, ou rencontrer des problèmes de lecture après avoir passé une chanson depuis des écouteurs Bluetooth appairés.

La mise à jour 23.39 corrige ces deux comportements.

Le volume pouvait également augmenter anormalement après le déclenchement d’une alarme. Là encore, Garmin annonce avoir résolu le problème.

Ces corrections devraient surtout intéresser ceux qui utilisent leur Fenix sans téléphone pendant une sortie sportive.

Certains entraînements pouvaient faire redémarrer la montre

Le firmware s’attaque aussi à plusieurs plantages.

Garmin corrige notamment un problème capable de provoquer un redémarrage pendant certains entraînements de musculation, ainsi qu’un autre pouvant faire planter la montre pendant une activité HIIT.

Un bug pouvait également apparaître lors de l’installation de certains éléments liés aux instructions audio.

Ce type de correction reste évidemment prioritaire sur une montre destinée à enregistrer des activités longues.

Perdre une session sportive à cause d’un redémarrage est exactement le genre de problème qu’un utilisateur veut éviter.

Les pertes de vitesse pendant les intervalles sont corrigées

Garmin mentionne également une correction concernant les données d’allure et de vitesse.

Dans certains cas, les valeurs pouvaient brièvement disparaître ou devenir incohérentes, en particulier pendant les entraînements par intervalles.

Le problème pouvait rendre les séances difficiles à suivre, surtout lorsqu’elles reposaient sur des objectifs précis de rythme.

La version 23.39 doit stabiliser ces mesures.

La lampe devient aussi plus pratique pendant une activité

Le raccourci de la lampe LED évolue lui aussi.

Pendant une activité, il devient maintenant possible de faire défiler plus facilement les modes allumé, éteint et stroboscopique.

Garmin réduit également le nombre de déverrouillages involontaires lorsque le verrouillage tactile est actif.

Menow avait déjà détaillé plusieurs nouveautés issues de la Fenix 9 qui doivent progressivement arriver sur les générations précédentes, notamment les nouvelles zones Stamina destinées à la Fenix 8.

La gamme 8 continue donc clairement à recevoir des améliorations importantes malgré l’arrivée de modèles plus récents.

Les Fenix 8 Pro microLED sont aussi concernées

Le déploiement ne se limite pas aux versions AMOLED classiques.

Garmin a ajouté les Fenix 8 Pro microLED à la liste des modèles compatibles, ainsi que certaines variantes Pro apparentées, dont la Quatix 8 Pro.

C’est justement ce qui rend cette mise à jour intéressante : ces montres avaient été oubliées lors des premières vagues de la branche 23.xx.

Elles rejoignent désormais le même niveau logiciel.

Comment vérifier si la mise à jour est disponible

Le firmware est distribué progressivement, ce qui signifie que deux propriétaires de la même montre peuvent ne pas le recevoir exactement au même moment.

La vérification peut se faire directement depuis la montre, dans :

Paramètres > Système > Mise à jour logicielle

Garmin peut également pousser la mise à jour automatiquement lorsque la montre est synchronisée.

Si la version 23.39 n’apparaît pas encore, cela ne signifie donc pas que le modèle est exclu.

Le déploiement est simplement encore en cours.

Une mise à jour particulièrement intéressante pour les modèles Pro

Les Fenix 8 Pro avaient pris un peu de retard sur les autres modèles de la famille, mais Garmin rattrape désormais cette différence.

Entre “OK Garmin”, le nouvel entraînement rapide, l’activité Ski de fond en intérieur et les nombreuses corrections de stabilité, le firmware 23.39 apporte suffisamment de changements pour mériter une vérification immédiate.

Et surtout, plusieurs bugs pouvaient réellement gêner une activité sportive ou provoquer un redémarrage.

Pour les propriétaires d’une Fenix 8 Pro, cette mise à jour ne sert donc pas uniquement à ajouter quelques fonctions. Elle améliore aussi sensiblement la fiabilité générale de la montre.