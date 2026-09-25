Votre Apple Watch redémarre toute seule ? Apple vient de publier une mise à jour pour corriger le bug

Les propriétaires d’Apple Watch touchés par des redémarrages inexpliqués disposent enfin d’un correctif.

Apple vient de publier watchOS 27.0.1, une petite mise à jour dont la fonction principale est particulièrement claire : corriger un problème pouvant provoquer un redémarrage inattendu de l’Apple Watch.

Le correctif arrive quelques jours seulement après les premiers témoignages concernant notamment les nouvelles Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4.

watchOS 27.0.1 corrige les redémarrages inattendus

Apple reste très succinct dans les notes officielles de watchOS 27.0.1.

Le constructeur indique que la mise à jour apporte des corrections de bugs et règle notamment un problème pouvant entraîner le redémarrage inattendu d’une Apple Watch.

Il ne donne pas davantage de précisions sur la cause technique du dysfonctionnement.

Cette publication confirme malgré tout qu’un problème logiciel existait bien et qu’Apple a jugé nécessaire de diffuser rapidement un correctif.

Sur Menow, nous avions déjà relevé plusieurs témoignages de propriétaires d’Apple Watch Series 12 et Ultra 4 dont la montre redémarrait toute seule.

Certains utilisateurs expliquaient avoir rencontré plusieurs redémarrages dès les premières heures d’utilisation.

Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 étaient particulièrement concernées

Les signalements apparus après le lancement des nouvelles montres concernaient principalement l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4.

Dans certains cas, la montre pouvait afficher soudainement le logo Apple avant de redémarrer.

Des témoignages évoquaient notamment des redémarrages pendant une séance sportive ou lors de l’utilisation de certaines fonctions du système.

Cela ne permettait pas d’affirmer que toutes les Series 12 ou Ultra 4 étaient touchées, mais la similarité des témoignages avait rapidement attiré l’attention.

L’arrivée de watchOS 27.0.1 apporte désormais une réponse officielle.

Voici comment installer watchOS 27.0.1

Si votre Apple Watch vous propose la mise à jour, vous pouvez l’installer depuis l’iPhone associé :

Apple Watch > Ma montre > Général > Mise à jour logicielle

La mise à jour peut également être lancée directement depuis la montre :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Apple recommande de laisser l’Apple Watch sur son chargeur pendant l’installation.

Il faut aussi éviter de redémarrer manuellement la montre ou l’iPhone pendant la procédure.

Que faire si votre Apple Watch continue de redémarrer ?

La première chose à vérifier est donc que watchOS 27.0.1 est bien installé.

Si les redémarrages disparaissent après la mise à jour, le problème était probablement lié au bug désormais corrigé.

Si la montre continue à redémarrer fréquemment après l’installation, le comportement mérite davantage d’attention, car il peut alors avoir une autre origine.

Apple recommande dans ce type de situation de commencer par redémarrer la montre et l’iPhone associé. Un redémarrage forcé existe également lorsqu’une Apple Watch ne répond plus, mais Apple conseille de ne l’utiliser que lorsqu’un redémarrage normal est impossible.

Pour les utilisateurs qui voyaient leur nouvelle montre afficher régulièrement le logo Apple sans raison apparente, watchOS 27.0.1 est donc la mise à jour à installer en priorité.

Sources :

Apple – notes de mise à jour de watchOS 27

Apple – mettre à jour une Apple Watch