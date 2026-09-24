Il ouvre la vieille mallette de son père et découvre une PlayStation dans un état presque impossible après 30 ans

Près de 30 ans après sa sortie, trouver une première PlayStation sans rayures, jaunissement ou traces importantes d’utilisation devient compliqué. Un joueur vient pourtant d’en récupérer une dans un état qui impressionne les fans de la console.

Elle appartenait à son père.

Celui-ci avait conservé sa PlayStation pendant toutes ces années avec une précaution particulière : la console était protégée dans une mallette.

Son fils vient désormais de la récupérer et les photos publiées sur Reddit ont provoqué une énorme vague de nostalgie, avec plus de 4 700 votes.

Son père avait soigneusement protégé sa PlayStation

La première chose qui surprend est l’état esthétique de la console.

Malgré son âge, le plastique gris semble remarquablement bien conservé. Plusieurs joueurs expliquent dans les commentaires avoir rarement vu une PlayStation originale aussi propre.

Ce résultat ne doit visiblement rien au hasard.

Le nouveau propriétaire raconte que son père prenait particulièrement soin de ses consoles. Lorsqu’il était enfant, les règles étaient d’ailleurs strictes : impossible de manipuler la PlayStation avec les mains sales.

Et cette console avait une importance particulière dans la famille.

Son père l’avait reçue l’année de sa sortie grâce à plusieurs proches qui avaient participé à son achat.

Père et fils jouaient ensemble à Gran Turismo

La PlayStation n’a pourtant pas passé toute son existence enfermée dans sa mallette.

Son propriétaire actuel se souvient d’y avoir joué avec son père lorsqu’il était enfant. Parmi leurs jeux figuraient notamment Gran Turismo et Army Men 3D.

Presque trois décennies plus tard, un détail rend l’histoire encore plus sympathique : son père joue toujours à Gran Turismo.

La console représente donc autre chose qu’un simple objet rétro parfaitement conservé. Elle accompagne une histoire familiale commencée à une époque où la première PlayStation était encore une machine moderne.

Et le père semble avoir appliqué la même méthode à d’autres consoles.

La PlayStation n’est pas le seul trésor qu’il a conservé

Dans les échanges avec les autres joueurs, son fils révèle avoir également récupéré une Atari, une Super Nintendo et plusieurs autres anciennes consoles.

Elles auraient elles aussi été soigneusement conservées.

Sa PS2 n’a pas bénéficié exactement du même traitement. Son fils explique l’avoir énormément utilisée pendant son enfance, ce qui lui a laissé davantage de traces.

La première PlayStation est donc devenue une sorte de capsule temporelle.

Son état impressionne les collectionneurs, mais c’est probablement ce qu’elle représente qui explique les milliers de réactions.

Une console que son père peut désormais lui transmettre

Les anciennes consoles prennent une dimension particulière lorsqu’elles restent dans une même famille.

Cette PlayStation n’est pas un exemplaire acheté récemment sur un site d’occasion pour compléter une collection. C’est exactement la machine sur laquelle son père jouait et avec laquelle son fils a ensuite grandi.

Près de 30 ans plus tard, elle fonctionne désormais comme un souvenir matériel de cette époque.

La mallette qui paraissait peut-être excessive lorsqu’elle était neuve aura finalement parfaitement rempli sa mission.

Et vu l’état actuel de la console, son père avait probablement raison d’être aussi maniaque avec les mains sales.

Source :

Reddit — la PlayStation conservée par son père dans une mallette