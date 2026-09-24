Nintendo Switch 2 : voici les nouveaux jeux disponibles ce 24 septembre

Le catalogue de la Nintendo Switch 2 s’enrichit ce jeudi 24 septembre 2026 avec plusieurs nouvelles sorties. Trois titres disposent notamment d’une version dédiée à la nouvelle console de Nintendo : DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime, SHINOBI: Art of Vengeance et Sp(L/R)ite.

Et il ne s’agit pas seulement de rendre d’anciens jeux compatibles. Certaines de ces versions Switch 2 ajoutent des options graphiques, une meilleure résolution ou des commandes spécifiques aux Joy-Con 2.

Dragon Quest XI S arrive dans une version dédiée à la Switch 2

La sortie la plus imposante de cette journée est DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime.

Le RPG de Square Enix est désormais disponible dans une édition conçue uniquement pour la Nintendo Switch 2. Nintendo précise d’ailleurs qu’elle ne fonctionne pas sur la première Switch, même si une autre version du jeu existe déjà sur cette console.

Il faut donc bien vérifier l’édition choisie avant l’achat.

Cette version Switch 2 conserve tout le contenu ajouté précédemment à DRAGON QUEST XI S : nouveaux scénarios consacrés aux personnages secondaires, doublages anglais et japonais, bande-son orchestrale et possibilité de basculer entre une présentation 2D ou 3D.

La nouveauté technique la plus intéressante concerne les réglages graphiques. Sur Switch 2, il est possible de choisir une option qui privilégie soit la qualité graphique, soit les performances.

Le téléchargement demande environ 23,2 Go d’espace de stockage.

Cette sortie intervient alors que Nintendo continue d’alimenter rapidement son nouveau catalogue. Quelques jours plus tôt, plusieurs autres jeux étaient déjà arrivés sur Switch 2 le 18 septembre.

SHINOBI: Art of Vengeance passe au 1080p en mode portable

Autre arrivée notable du 24 septembre : SHINOBI: Art of Vengeance.

Le jeu d’action et de plateformes en 2D développé par Lizardcube, le studio derrière Streets of Rage 4, bénéficie désormais lui aussi d’une version Nintendo Switch 2.

Le principal changement concerne directement les joueurs utilisant la console en mode portable. Nintendo annonce une résolution plus élevée avec un affichage en 1080p sur Switch 2.

Le jeu met en scène Joe Musashi et propose plus d’une dizaine de niveaux, avec un mélange de combats, de plateformes et d’exploration. Katana, kunai, Ninjutsu et différentes techniques peuvent être combinés pour progresser et accéder à des passages cachés.

La version Switch 2 pèse environ 12 Go et prend bien en charge le français.

Une édition Deluxe est également disponible. Elle comprend notamment un niveau supplémentaire consacré à plusieurs adversaires issus de l’univers SEGA, avec Dr. Eggman, Majima et Death Adder.

Pour les joueurs qui hésitaient à découvrir SHINOBI sur la console de Nintendo, la sortie Switch 2 apporte donc au moins une amélioration immédiatement visible en utilisation nomade.

Sp(L/R)ite exploite les commandes souris des Joy-Con 2

Le troisième titre disponible ce 24 septembre est beaucoup plus discret.

Sp(L/R)ite est un jeu d’aventure et d’énigmes dans lequel il faut s’échapper d’une succession de pièces mystérieuses situées dans une dimension étrange. Le joueur doit récupérer différents objets et reconstituer des images pour progresser.

La version Switch 2 apporte deux améliorations principales par rapport à celle destinée à la première Switch.

La première concerne la résolution et la fréquence d’images, toutes deux améliorées sur la nouvelle console.

La seconde exploite directement une particularité des nouveaux contrôleurs : les Joy-Con 2 peuvent être utilisés comme une souris dans le jeu.

Cette fonction peut être particulièrement adaptée à un titre reposant sur l’observation, la sélection d’objets et la résolution d’énigmes.

Il existe néanmoins un point à connaître avant de passer à l’achat : le français ne figure pas parmi les langues annoncées. La fiche Nintendo indique actuellement le japonais, l’anglais et le chinois.

Sp(L/R)ite occupe environ 4,7 Go.

Trois sorties Switch 2 très différentes ce 24 septembre

Les propriétaires de Nintendo Switch 2 disposent donc de trois expériences assez éloignées les unes des autres aujourd’hui.

DRAGON QUEST XI S vise les amateurs de longs RPG avec une version enrichie techniquement et un choix entre qualité graphique et performances. SHINOBI: Art of Vengeance mise sur l’action avec un affichage 1080p en portable. Sp(L/R)ite utilise quant à lui les commandes souris des Joy-Con 2 tout en améliorant son rendu.

Cette nouvelle vague arrive alors que Nintendo travaille également sur les jeux de première génération. Une récente série de correctifs a permis à 22 jeux Switch de mieux fonctionner sur Nintendo Switch 2, tandis que six restent encore incompatibles.

Les joueurs utilisant les services en ligne doivent également garder un œil sur les interventions techniques : une maintenance Switch et Switch 2 était programmée ce 24 septembre.

Et le calendrier ne s’arrête pas là. Nintendo annonce déjà EA Sports FC 27 pour le 25 septembre, puis Minecraft Dungeons II le 29 septembre sur Switch 2. Le catalogue va donc encore évoluer dans les prochains jours.

Sources : Nintendo – sorties récentes, Nintendo – DRAGON QUEST XI S, Nintendo – SHINOBI: Art of Vengeance, Nintendo – Sp(L/R)ite