Xiaomi 18 Pro : Xiaomi confirme enfin une sortie mondiale cette année

C’est une information importante pour ceux qui hésitaient à importer les nouveaux Xiaomi 18 Pro depuis la Chine. Quelques heures après leur présentation, Xiaomi a confirmé que la série Xiaomi 18 Pro sera lancée à l’international en 2026.

Le changement est notable par rapport à la génération précédente. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max étaient restés réservés au marché chinois, obligeant les utilisateurs intéressés à passer par l’importation et à accepter plusieurs contraintes logicielles.

Cette fois, Xiaomi promet bien une sortie mondiale. Une inconnue reste néanmoins de taille : la marque n’a pas encore confirmé les pays concernés, ni une date pour la France, ni les prix européens.

Xiaomi confirme officiellement une sortie mondiale des Xiaomi 18 Pro

L’annonce est arrivée le 23 septembre 2026, après la présentation chinoise des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max.

Sur son compte international, Xiaomi indique que la Xiaomi 18 Pro Series arrivera sur le marché mondial cette année.

C’est la première confirmation claire concernant une commercialisation en dehors de Chine.

Jusqu’ici, Xiaomi avait seulement officialisé la présentation chinoise du 23 septembre. Menow expliquait encore il y a quelques jours que la date des Xiaomi 18 Pro était confirmée pour la Chine, mais qu’aucun calendrier européen n’avait été annoncé.

Cette partie vient donc de changer : les modèles Pro ne resteront pas nécessairement enfermés sur le marché chinois.

Une grosse différence avec les Xiaomi 17 Pro

Ce détail compte particulièrement après la stratégie adoptée par Xiaomi en 2025.

Les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max disposaient eux aussi d’un écran secondaire au dos et d’une fiche technique haut de gamme, mais ils n’avaient finalement pas bénéficié d’une commercialisation mondiale.

Seuls certains modèles de la gamme Xiaomi 17 avaient franchi les frontières chinoises.

Pour les utilisateurs européens intéressés par les versions Pro, la seule solution consistait donc à acheter un appareil chinois.

Une possibilité qui entraînait plusieurs contraintes. Menow avait notamment détaillé les problèmes pouvant apparaître lors de l’importation d’un Xiaomi 17 Pro chinois, notamment autour du logiciel, des services disponibles et de la ROM installée.

La confirmation d’une version mondiale du Xiaomi 18 Pro rend donc beaucoup moins pertinent un achat précipité de la version chinoise.

La France est-elle confirmée ?

Non, pas encore.

C’est la nuance essentielle dans l’annonce de Xiaomi.

Le constructeur parle d’une commercialisation « globale » en 2026, mais il ne fournit actuellement aucune liste détaillée des pays.

Une sortie mondiale ne garantit pas automatiquement que chaque modèle sera vendu en France.

Xiaomi India a de son côté annoncé que le Xiaomi 18 Pro arriverait prochainement à l’international, ce qui confirme au minimum qu’une déclinaison destinée à d’autres marchés est bien prévue.

En revanche, plusieurs questions restent ouvertes :

le Xiaomi 18 Pro Max sera-t-il commercialisé dans les mêmes pays que le Pro ?

sera-t-il commercialisé dans les mêmes pays que le Pro ? la France recevra-t-elle les deux modèles ?

quelles configurations de stockage seront proposées ?

Xiaomi conservera-t-il les mêmes capacités de batterie sur les versions européennes ?

à quels prix seront vendus les smartphones en euros ?

Xiaomi n’a encore apporté aucune réponse officielle à ces questions.

Deux Xiaomi très différents sous le capot

La série se compose de deux modèles haut de gamme.

Le Xiaomi 18 Pro utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max reçoit une version plus performante baptisée Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Les deux puces sont issues de la nouvelle génération haut de gamme de Qualcomm.

Le Xiaomi 18 Pro adopte un écran AMOLED LTPO de 6,4 pouces, contre 6,9 pouces pour le Pro Max. Dans les deux cas, la fréquence de rafraîchissement peut varier de 1 à 120 Hz.

Xiaomi conserve également l’une des caractéristiques les plus originales de la génération précédente : un deuxième écran intégré au dos du smartphone.

Celui-ci peut afficher différentes informations et cartes, servir à certains raccourcis ou accompagner l’utilisation de l’appareil photo.

Jusqu’à 8 500 mAh de batterie

L’autonomie constitue l’une des différences les plus visibles entre les deux modèles.

Le Xiaomi 18 Pro embarque une batterie de 7 000 mAh.

Le Xiaomi 18 Pro Max monte jusqu’à 8 500 mAh.

Les deux smartphones prennent en charge une recharge filaire de 100 W ainsi qu’une recharge sans fil de 50 W.

Ces capacités sont particulièrement élevées par rapport aux smartphones haut de gamme traditionnellement commercialisés en Europe.

Il faudra néanmoins vérifier les caractéristiques définitives des variantes internationales.

Les constructeurs peuvent parfois adapter certaines spécifications entre les versions chinoises et mondiales. La confirmation d’un lancement international ne suffit donc pas encore à garantir que la fiche technique européenne sera strictement identique.

Deux capteurs de 200 Mpx avec Leica

Xiaomi pousse également très loin la partie photo.

Les Xiaomi 18 Pro disposent de deux capteurs de 200 mégapixels : un appareil photo principal et un téléobjectif périscopique.

Le téléobjectif propose une focale équivalente à 75 mm, un zoom optique 3,2x et une mise au point permettant de photographier à environ 12 cm.

Xiaomi annonce également un mode pouvant atteindre 12,8x sans perte, selon ses propres critères.

Ces caractéristiques avaient été détaillées avant la conférence lorsque Xiaomi avait précisé le fonctionnement des deux capteurs de 200 Mpx des Xiaomi 18 Pro.

Un ultra grand-angle de 50 Mpx complète le système photo arrière.

HyperOS 4 et Android 17 sont installés d’origine

Les nouveaux modèles sortent directement sous HyperOS 4 basé sur Android 17.

Ils profitent donc immédiatement de la nouvelle génération du système Xiaomi, alors que les appareils existants commencent seulement à la recevoir progressivement.

HyperOS 4 introduit notamment une interface revue, de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle et une intégration plus poussée entre les différents appareils de l’écosystème Xiaomi.

La version chinoise exploite notamment Super XiaoAI 2.0. Les fonctions disponibles sur la future version internationale pourront toutefois différer, notamment pour les services reposant sur l’IA.

Il faudra donc attendre l’annonce mondiale détaillée avant de savoir exactement quelles fonctions seront disponibles en France.

Mieux vaut désormais attendre avant d’importer un modèle chinois

La confirmation du 23 septembre change surtout la situation pour les utilisateurs européens intéressés par le Xiaomi 18 Pro.

Jusqu’à présent, rien ne garantissait que l’appareil sortirait de Chine.

Désormais, Xiaomi confirme officiellement qu’une commercialisation mondiale aura lieu en 2026.

Cela signifie qu’importer immédiatement un modèle chinois devient plus difficile à justifier. Une variante internationale devrait offrir une meilleure adaptation aux réseaux locaux, une ROM globale et une prise en charge plus simple des services utilisés en Europe.

Reste à savoir combien de temps il faudra attendre.

Xiaomi n’a communiqué ni date mondiale précise, ni date française, ni tarif en euros. La marque ne confirme pas non plus explicitement que les Xiaomi 18 Pro et Pro Max seront vendus ensemble dans tous les marchés concernés.

L’annonce importante du jour tient donc en une phrase : contrairement aux Xiaomi 17 Pro, la nouvelle série Xiaomi 18 Pro ne restera pas limitée à la Chine.

Pour savoir si cela signifie réellement un Xiaomi 18 Pro ou un Xiaomi 18 Pro Max disponible en France, il faudra attendre la prochaine annonce internationale du constructeur.

Source : Xiaomi