Votre iPhone 18 Pro comprend mal le français ? Plusieurs utilisateurs signalent le même bug de dictée

Vous dictez une phrase à votre nouvel iPhone 18 Pro, mais certains mots disparaissent ou la transcription finit par ne presque plus rien écrire ? Vous n’êtes peut-être pas seul.

Plusieurs propriétaires du nouveau smartphone d’Apple signalent un dysfonctionnement assez particulier : la dictée vocale fonctionne mal lorsqu’elle est réglée en français (France), alors que le passage à l’anglais semble faire disparaître le problème.

Plus gênant encore, des réinitialisations et même des restaurations complètes de l’iPhone n’ont pas suffi à corriger le comportement chez les utilisateurs concernés.

La dictée commence normalement avant d’oublier des mots

Les témoignages recueillis par iGeneration décrivent un problème assez similaire.

Au début de la dictée, l’iPhone peut correctement reconnaître la voix de son propriétaire. Après quelques mots, la transcription devient beaucoup moins fiable.

Des mots peuvent être oubliés, des morceaux de phrases disparaître ou la retranscription quasiment s’arrêter, alors que l’utilisateur continue de parler.

Un propriétaire d’iPhone 18 Pro explique notamment avoir constaté le phénomène avec la langue français (France).

Lorsqu’il sélectionne à la place anglais (États-Unis) pour la dictée, la reconnaissance vocale recommence à fonctionner normalement.

Ce détail est particulièrement intéressant puisqu’il suggère que le microphone lui-même n’est probablement pas responsable.

Restaurer complètement l’iPhone ne semble pas résoudre le problème

Face à un bug de ce type, plusieurs manipulations classiques peuvent venir à l’esprit : redémarrer le téléphone, modifier les réglages de dictée ou réinitialiser certaines préférences.

Des utilisateurs sont allés beaucoup plus loin.

L’un d’eux indique avoir effectué une réinitialisation des réglages puis un effacement complet de son iPhone 18 Pro, sans amélioration.

Un autre propriétaire confronté au même problème a lui aussi procédé à une restauration complète. La dictée française continuait pourtant à mal fonctionner ensuite.

Les diagnostics réalisés avec Apple n’auraient par ailleurs détecté aucun problème matériel sur l’appareil testé.

Avant d’envisager une restauration complète pour ce seul problème, mieux vaut donc garder en tête qu’elle n’a pas permis de le corriger dans les cas rapportés jusqu’ici.

Les premiers exemplaires d’iPhone 18 Pro ont déjà nécessité quelques ajustements logiciels depuis leur commercialisation. Menow expliquait notamment pourquoi une mise à jour d’iOS 27 pouvait apparaître dès la première configuration de certains iPhone 18 Pro.

Les microphones fonctionnent pourtant normalement pour les appels

Un autre témoignage permet d’écarter un peu plus la piste d’un microphone physiquement défectueux.

L’utilisateur concerné indique que les microphones de son iPhone fonctionnent correctement pendant les appels téléphoniques, mais que la dictée en français rencontre malgré tout des difficultés.

La fonction de dictée d’iOS est normalement disponible en français de France, comme le confirme Apple dans la liste actuelle des langues prises en charge.

Il ne s’agit donc pas d’une langue non compatible ou d’une fonction qu’Apple aurait volontairement désactivée en France.

Le problème semble plutôt se situer quelque part entre iOS 27, le traitement de la dictée française et les nouveaux iPhone 18 Pro.

Un iPhone 17 Pro sous iOS 27 ne reproduit pas forcément le bug

Un autre élément est particulièrement important pour comprendre la situation.

iGeneration indique avoir essayé la dictée française sur un iPhone 17 Pro équipé lui aussi d’iOS 27, sans constater le même dysfonctionnement.

Cela ne suffit pas à déterminer précisément la cause, mais cela montre qu’il serait prématuré d’affirmer qu’iOS 27 casse la dictée française sur tous les iPhone.

Pour le moment, les signalements concernent spécifiquement les nouveaux modèles et l’ampleur réelle du phénomène reste inconnue.

Il faut donc éviter de généraliser quelques témoignages à l’ensemble des iPhone 18 Pro vendus en France.

Ce lancement a déjà fait apparaître d’autres problèmes limités à certains appareils. Menow a notamment détaillé un bug de Face ID pouvant bloquer puis faire redémarrer certains iPhone 18 Pro.

Là encore, rien ne permet de relier les deux dysfonctionnements.

Comment vérifier si votre iPhone 18 Pro est concerné ?

Le test est assez simple si vous utilisez régulièrement la dictée.

Ouvrez Notes ou Messages, affichez le clavier et lancez la dictée avec français (France) sélectionné. Dictez ensuite plusieurs phrases normalement, plutôt qu’une succession de quelques mots.

Si des passages complets commencent à disparaître, vous pouvez effectuer le même essai en sélectionnant temporairement anglais (États-Unis).

Une nette différence entre les deux langues pourrait correspondre au comportement décrit par les utilisateurs concernés.

Cela ne constitue toutefois pas un diagnostic officiel.

Et puisque les restaurations complètes n’ont pas corrigé le problème dans les témoignages disponibles, effacer toutes les données de l’iPhone paraît pour l’instant disproportionné comme première tentative de dépannage.

Apple n’a pas encore annoncé de correctif spécifique

À ce stade, Apple n’a pas officiellement reconnu ce problème de dictée comme un bug généralisé de l’iPhone 18 Pro.

Aucune mise à jour n’a non plus été annoncée spécifiquement pour le corriger.

Les retours de plusieurs utilisateurs et l’absence de défaut matériel détecté orientent vers une anomalie logicielle, mais sa cause exacte reste à déterminer.

Apple travaille déjà activement sur les prochaines versions d’iOS 27. Menow a par exemple détaillé les changements actuellement testés avec iOS 27.2.

Rien ne permet néanmoins d’affirmer pour le moment qu’iOS 27.2, ou une autre mise à jour intermédiaire, corrigera précisément la dictée française.

Pour les propriétaires touchés, le point essentiel est donc de ne pas conclure immédiatement à une panne du microphone. Si les appels et les enregistrements audio fonctionnent correctement mais que la dictée perd uniquement des mots en français, le problème peut correspondre au bug actuellement signalé par plusieurs utilisateurs.