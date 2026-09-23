Xbox supprime 268 postes et confie le prochain Halo à Activision : ce qui change chez ses studios

Microsoft poursuit la restructuration massive de Xbox. Le groupe vient de confirmer la suppression de 268 postes supplémentaires, mais les changements annoncés le 22 septembre vont beaucoup plus loin : Activision récupère plusieurs studios et surtout le développement du prochain Halo, Bethesda prend sous son aile Obsidian, tandis que Playground Games et Turn 10 vont être réunis.

La situation est également devenue beaucoup plus incertaine pour Ninja Theory, le studio derrière Hellblade, dont la fermeture est désormais officiellement envisagée.

Activision va développer le prochain Halo

C’est probablement le changement le plus spectaculaire annoncé par Microsoft.

Le prochain jeu Halo sera développé sous la responsabilité d’Activision, par une nouvelle équipe créée spécialement pour le projet. Microsoft précise que cette structure sera séparée des équipes qui travaillent actuellement sur Call of Duty.

Halo Studios ne disparaît pas totalement pour autant. Une petite équipe restera en place afin de continuer à gérer la communauté Halo et les jeux déjà disponibles.

Activision voit également son périmètre s’élargir à deux autres studios importants de Xbox :

Rare , notamment connu pour Sea of Thieves ;

, notamment connu pour Sea of Thieves ; World’s Edge, responsable de la franchise Age of Empires.

Microsoft explique vouloir réduire le nombre d’entités différentes et regrouper les équipes qui travaillent déjà sur des projets ou des activités proches.

Pour Halo, le changement est majeur. La franchise emblématique de Xbox ne sera donc plus développée de la même manière que lors des précédents épisodes.

Bethesda récupère Obsidian

Autre mouvement important : Obsidian passe sous la responsabilité de Bethesda.

Le studio ne perd pas pour autant ses projets actuels. Microsoft indique qu’Obsidian continuera notamment à travailler sur Grounded, mais aussi sur un nouveau projet Fallout développé en collaboration avec Bethesda Game Studios.

Le rapprochement est particulièrement intéressant compte tenu de l’histoire des deux studios avec Fallout. Obsidian avait développé Fallout: New Vegas, tandis que Bethesda Game Studios reste le principal studio derrière la série.

Microsoft ne donne en revanche pas encore de détails supplémentaires sur ce nouveau projet Fallout.

Playground Games et Turn 10 vont devenir une seule équipe

Les deux studios historiquement liés à Forza vont également se rapprocher beaucoup plus fortement.

Playground Games et Turn 10 vont être réunis au sein d’un seul studio, avec un objectif clairement défini : travailler sur les franchises Forza et Fable.

Turn 10 est historiquement associé à Forza Motorsport, tandis que Playground Games s’est imposé avec Forza Horizon avant de prendre en charge le nouveau Fable.

Microsoft estime que les deux structures collaborent déjà depuis suffisamment longtemps pour que leur réunion devienne permanente.

Le prochain Fable reste bien prévu. Menow avait d’ailleurs détaillé la configuration PC particulièrement exigeante annoncée pour Fable, dont la sortie est actuellement fixée au 23 février 2027.

Ninja Theory risque maintenant de fermer

La situation est beaucoup plus préoccupante pour Ninja Theory.

Microsoft indique avoir tenté de céder le studio à deux reprises, mais les deux accords envisagés ont échoué.

Xbox va désormais entamer une consultation avec les salariés autour d’un projet de fermeture de Ninja Theory, tout en affirmant continuer à étudier d’autres solutions.

Il faut donc être précis : Ninja Theory n’est pas encore officiellement fermé. Microsoft envisage sa fermeture et une procédure de consultation doit désormais avoir lieu.

Le studio est principalement connu pour Hellblade et Senua’s Saga: Hellblade II.

La situation d’Arkane reste elle aussi en suspens. Microsoft précise que les consultations concernant le studio se poursuivent et devraient continuer jusqu’à la fin de l’année.

Undead Labs quitte Xbox, mais State of Decay 3 reste prévu sur le Game Pass

Microsoft apporte également des précisions sur plusieurs studios dont la sortie du groupe avait déjà été amorcée.

En août, Compulsion Games et Double Fine Productions sont revenus sous le contrôle de leurs équipes dirigeantes, avec leurs propriétés intellectuelles, leurs anciens jeux et un financement destiné à leur permettre de poursuivre leurs activités.

Undead Labs a désormais effectué une transition similaire et dispose d’un nouvel éditeur.

Cela ne remet pas en cause State of Decay 3 : Microsoft confirme que le jeu doit toujours être proposé dès son lancement dans le Game Pass.

Le service reste donc au centre de la stratégie Xbox, alors que son catalogue continue d’évoluer rapidement. Ces derniers jours, Menow détaillait par exemple l’arrivée de Dune: Awakening dans le Xbox Game Pass ainsi que les huit jeux qui quitteront le service le 30 septembre.

268 postes supprimés dans cette nouvelle étape

Tous ces changements s’accompagnent d’une nouvelle réduction des effectifs.

Microsoft annonce la suppression de 268 postes répartis entre Halo Studios, plusieurs autres studios internes ainsi que les équipes de direction et les fonctions centrales de Xbox Game Studios.

Cette nouvelle vague fait partie d’une restructuration beaucoup plus large annoncée au cours de l’été.

Selon Microsoft, les mesures déjà appliquées depuis juillet, y compris la cession de plusieurs studios, représentent désormais environ les trois quarts de la restructuration prévue.

Le chantier n’est donc pas terminé.

Microsoft prévoit une réunion générale des équipes Xbox le 6 octobre, qui doit notamment permettre de faire le point sur cette nouvelle organisation.

Pour les joueurs, les conséquences les plus visibles concernent pour l’instant l’identité des studios qui développeront les prochaines grandes licences : Halo passe chez Activision, Obsidian se rapproche de Bethesda et Forza comme Fable seront désormais regroupés sous une même structure issue de Playground Games et Turn 10.

Source : Xbox Wire