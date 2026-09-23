GTA 6 : Vice City comparée à Los Santos, la taille de la ville surprend déjà les joueurs

Une nouvelle vidéo publiée par un fan sur Reddit relance les discussions autour de la carte de GTA 6. Elle superpose Vice City, la grande ville du prochain jeu de Rockstar, à Los Santos, la ville principale de GTA 5.

L’objectif est simple : mieux visualiser la taille réelle de Vice City avant la sortie du jeu. Mais cette comparaison peut aussi induire en erreur, car elle ne montre pas toute la carte de GTA 6.

Le point important est là : Vice City n’est qu’une partie de Leonida, l’État fictif inspiré de la Floride où se déroulera le jeu. La vidéo compare donc surtout deux zones urbaines, pas les deux mondes ouverts complets.

Vice City semble plus petite, mais la comparaison est trompeuse

À première vue, certains joueurs peuvent trouver Vice City moins gigantesque que prévu. C’est justement ce qui fait réagir.

La vidéo met face à face les zones urbaines de Vice City et Los Santos, mais elle ne prend pas en compte l’ensemble de Leonida. Or GTA 6 ne devrait pas se limiter à sa ville principale. Rockstar a déjà montré des routes, des plages, des marais, des zones rurales et plusieurs lieux en dehors du centre urbain.

C’est ce qui change tout. Une ville peut sembler moins immense lorsqu’elle est isolée du reste de la carte, alors que le monde ouvert complet peut être beaucoup plus vaste.

Menow a déjà évoqué cette ambition avec un autre angle sur Vice City, notamment autour d’un monde plus vivant, plus interactif et plus dense que celui de GTA 5.

Vice City serait environ deux fois plus grande que Los Santos

Selon les informations relayées par iTechua, Vice City serait environ deux fois plus grande que Los Santos. Ce chiffre reste à prendre avec prudence, car Rockstar n’a pas encore publié de carte officielle complète avec des mesures précises.

Les comparaisons actuelles reposent surtout sur des trailers, des plans visibles, des fuites et le travail de reconstruction réalisé par les fans.

Ces cartes communautaires sont souvent très détaillées, mais elles restent des estimations. Elles peuvent être corrigées à mesure que Rockstar montre de nouvelles images ou que des informations plus fiables apparaissent.

Les fans reconstruisent déjà la carte de GTA 6

Depuis les premiers trailers, les fans analysent chaque détail : bâtiments, routes, ponts, plages, lignes de côte, panneaux, intersections, quartiers et zones naturelles.

À partir de ces indices, ils créent des cartes provisoires de Vice City et de Leonida. Certaines versions vont très loin, avec des routes, des immeubles, des zones côtières et des quartiers entiers replacés à partir des images officielles ou de contenus ayant fuité.

Ce travail montre surtout l’attente énorme autour du jeu. À deux mois de la sortie, la carte de GTA 6 est déjà devenue un sujet à part entière. Menow a d’ailleurs récemment parlé d’une ancienne carte de GTA 6 reconstruite dans GTA 5, preuve que les joueurs cherchent déjà à comprendre ce qui a changé pendant le développement.

Une carte plus grande ne suffit pas à faire un meilleur GTA

La taille impressionne, mais ce n’est pas le seul critère important.

Un monde ouvert peut être immense et vide. À l’inverse, une carte plus compacte peut être beaucoup plus intéressante si elle est remplie d’activités, de personnages, d’événements et de lieux à découvrir.

Pour GTA 6, la vraie question sera donc la densité de Vice City. Combien de bâtiments seront accessibles ? Combien d’activités seront proposées ? Les quartiers auront-ils une vraie identité ? Les PNJ réagiront-ils différemment selon les zones ? Le monde changera-t-il selon les missions ou l’heure de la journée ?

Rockstar devra prouver que la carte n’est pas seulement plus grande, mais aussi plus vivante.

GTA 6 ne se contente pas d’agrandir Vice City

Le plus intéressant dans cette comparaison n’est pas seulement la taille de la ville. C’est ce qu’elle laisse deviner de la structure globale du jeu.

Si Vice City est déjà comparable ou supérieure à Los Santos, et qu’elle ne représente qu’une partie de Leonida, alors GTA 6 pourrait proposer un monde ouvert beaucoup plus ambitieux que GTA 5.

Cela rejoint les autres informations aperçues ces derniers mois autour des mécaniques de jeu, de la police, des véhicules et des activités. Menow a déjà résumé plusieurs de ces éléments dans un article sur les changements de GTA 6, avec plusieurs indices montrant que Rockstar ne travaille pas seulement sur une carte plus vaste.

Pourquoi cette vidéo fait autant parler

La comparaison fonctionne parce qu’elle utilise Los Santos comme repère. Pour beaucoup de joueurs, GTA 5 reste la référence du monde ouvert moderne. Voir Vice City posée par-dessus Los Santos permet donc de comprendre immédiatement l’échelle.

Mais cette méthode a ses limites. Elle ne montre pas la verticalité, la densité, les intérieurs, les activités, les zones rurales ou les régions secondaires. Elle donne une idée de la surface, pas de la richesse du jeu.

C’est pour cela qu’il faut éviter une lecture trop rapide. La vidéo est utile pour visualiser Vice City, mais elle ne permet pas encore de juger toute la carte de GTA 6.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle comparaison entre Vice City et Los Santos donne une meilleure idée de l’échelle de GTA 6, mais elle ne doit pas être mal interprétée.

Elle compare principalement deux villes, pas les deux mondes ouverts complets. Vice City pourrait être environ deux fois plus grande que Los Santos, mais GTA 6 devrait aussi inclure d’autres zones dans l’État fictif de Leonida.

La carte finale pourrait donc être beaucoup plus vaste que ce que cette seule superposition laisse imaginer. Le vrai enjeu sera maintenant de savoir si Rockstar a réussi à remplir cet espace avec assez de détails, d’activités et de vie pour justifier l’attente autour du jeu.

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