Xiaomi corrige 180 failles de sécurité, vérifiez vite si votre smartphone est concerné

Xiaomi a commencé le déploiement de son correctif de sécurité de septembre 2026. Cette mise à jour ne se limite pas à quelques ajustements discrets : elle corrige au total 180 failles de sécurité dans l’écosystème Android, selon les informations relayées par Schmidtis Blog à partir des listes de déploiement Xiaomi.

Le correctif concerne des smartphones et tablettes Xiaomi, Redmi et POCO. Les premiers modèles sont déjà servis, notamment dans les gammes haut de gamme récentes.

Une faille critique peut permettre l’exécution de code à distance

Le point le plus important concerne une vulnérabilité de type RCE, pour Remote Code Execution. En clair, une telle faille peut permettre à un attaquant d’exécuter du code à distance sur un appareil vulnérable.

Le détail le plus préoccupant est que cette faille critique toucherait un composant central du système Android. D’après Schmidtis Blog, son exploitation ne nécessiterait pas forcément de droits élevés ni d’action directe de l’utilisateur à l’écran.

C’est précisément pour cela qu’il ne faut pas traiter cette mise à jour comme un simple patch mensuel. Quand un correctif ferme une faille de cette nature, l’installation devient prioritaire.

95 failles Android et 85 correctifs liés aux composants

Le patch de septembre 2026 se divise en deux grands blocs.

Le premier concerne 95 vulnérabilités corrigées dans le système Android et son architecture Framework. C’est dans cette partie que se trouve la faille critique évoquée plus haut.

Le second ajoute 85 correctifs liés aux composants matériels et aux pilotes. Ils concernent notamment le noyau Linux et des éléments fournis par plusieurs acteurs majeurs : Qualcomm, MediaTek, Arm, Imagination Technologies et Unisoc.

Cette répartition montre que la mise à jour ne touche pas seulement l’interface ou quelques applications système. Elle descend beaucoup plus bas, jusqu’aux couches qui font fonctionner la puce, les pilotes et certaines parties sensibles du téléphone.

HyperOS 4 sert de première vague

Xiaomi semble lier une partie de cette diffusion au déploiement d’HyperOS 4. Le correctif arrive d’abord sur certains modèles récents, en Chine, en version globale et dans la région européenne EEA.

Parmi les premiers modèles cités figurent :

Xiaomi 15 ;

; Xiaomi 15 Ultra ;

; Xiaomi 17T ;

; Xiaomi 17T Pro ;

; Xiaomi MIX Flip 2 ;

; Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

Les versions européennes du Xiaomi 15 et du Xiaomi 15 Ultra sont notamment mentionnées dans les listes de déploiement. C’est important pour les utilisateurs français : le correctif ne concerne pas seulement le marché chinois.

Redmi et POCO sont aussi concernés

Le déploiement touche également certaines références Redmi et POCO, principalement sur les modèles récents ou haut de gamme.

Les appareils mentionnés dans la première vague incluent :

Redmi K80 ;

; Redmi K80 Pro ;

; Redmi K100 Pro Max ;

; POCO F7 Pro ;

; POCO F7 Ultra ;

; POCO F9 Ultra.

Tous les utilisateurs ne recevront pas forcément la mise à jour le même jour. Xiaomi déploie habituellement ses correctifs par vagues, afin de limiter les risques en cas de problème détecté après les premières installations.

Les anciens modèles devront parfois attendre

Si votre Xiaomi, Redmi ou POCO fonctionne encore sous HyperOS 3, cela ne veut pas dire qu’il est oublié.

Selon les informations relayées, Xiaomi prévoit aussi de distribuer le patch de septembre sur d’anciennes versions du système via un autre canal. Le calendrier peut simplement être différent.

En revanche, il ne faut pas confondre deux choses : recevoir le correctif de sécurité de septembre et recevoir HyperOS 4. Certains modèles pourront avoir le patch sans passer immédiatement à la nouvelle version majeure de l’interface.

Comment vérifier la mise à jour

Pour vérifier si le correctif est disponible, ouvrez les paramètres de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Le chemin habituel est :

Paramètres > À propos du téléphone > HyperOS > Rechercher les mises à jour

Si une mise à jour est proposée, mieux vaut sauvegarder vos données importantes, charger suffisamment le téléphone, puis lancer l’installation.

Vu le nombre de failles corrigées et la présence d’une vulnérabilité critique, il est préférable de ne pas repousser le correctif pendant plusieurs semaines.

Pourquoi cette mise à jour est importante

Les mises à jour de sécurité sont parfois perçues comme secondaires, car elles n’ajoutent pas toujours de nouvelles fonctions visibles. Pourtant, ce sont elles qui protègent le téléphone contre des failles découvertes après sa sortie.

Dans ce cas précis, le volume est inhabituel : 180 vulnérabilités corrigées, dont une faille critique potentiellement exploitable à distance.

Si votre appareil fait partie de la première vague, l’installation est donc fortement recommandée. Si ce n’est pas encore le cas, il faudra surveiller les prochains jours : le déploiement se fait progressivement selon les modèles, les régions et les versions d’HyperOS.