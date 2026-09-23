Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait un lancement très tôt pour devancer l’iPhone 18

Samsung préparerait déjà son prochain grand lancement haut de gamme. Selon Geeky Gadgets, le Galaxy S27 Ultra pourrait être présenté entre le 10 et le 15 janvier 2027, dans la continuité des lancements très précoces de la gamme Galaxy S.

Cette fenêtre reste à confirmer. Samsung n’a pas encore officialisé la date, ni la fiche technique complète du smartphone. Mais l’idée d’un lancement dès janvier est crédible : la marque utilise souvent le début d’année pour installer son modèle Ultra avant l’arrivée des grands concurrents.

Un lancement stratégique avant l’iPhone 18

Le timing serait loin d’être anodin.

En sortant le Galaxy S27 Ultra dès janvier, Samsung pourrait occuper le terrain plusieurs mois avant la série iPhone 18. L’enjeu serait encore plus important depuis qu’Apple a officialisé l’absence d’un iPhone 18 classique en septembre et mis en avant ses modèles premium, dont son premier pliable.

Menow a déjà détaillé ce virage avec l’iPhone 18 classique, absent du lancement de rentrée au profit des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo.

Samsung a déjà une forte expérience dans les smartphones pliables avec les Galaxy Z Fold et Z Flip. Mais l’arrivée d’Apple sur ce marché pourrait changer la perception du grand public. Un Galaxy S27 Ultra très tôt dans l’année permettrait à Samsung de rappeler qu’il reste l’un des acteurs majeurs du très haut de gamme Android.

Un nouveau Snapdragon attendu

Le Galaxy S27 Ultra devrait logiquement miser sur une nouvelle puce Snapdragon haut de gamme.

Geeky Gadgets évoque un processeur de nouvelle génération, avec plus de performances, une meilleure efficacité énergétique et une gestion plus fluide des usages lourds : jeu, multitâche, photo, vidéo et IA.

Ce point sera essentiel. Les smartphones Ultra ne sont plus seulement jugés sur leur écran ou leur appareil photo. Ils doivent aussi faire tourner des fonctions d’IA, améliorer les images en temps réel et garder de bonnes performances sans chauffer trop vite.

Galaxy AI et One UI 9 au centre du jeu

Samsung devrait aussi pousser plus loin Galaxy AI avec One UI 9.

Les nouveautés attendues concernent surtout la personnalisation, le multitâche prédictif, l’optimisation de la batterie et les fonctions intelligentes intégrées au système.

Ce sera probablement l’un des grands terrains de bataille avec Apple. Les smartphones haut de gamme de 2027 devront prouver que leurs fonctions IA ne sont pas seulement des gadgets, mais qu’elles apportent quelque chose au quotidien.

Samsung avance déjà sur ce terrain : Menow a récemment fait le point sur les fonctions Galaxy de One UI 9, entre IA, appels, confidentialité et outils de retouche.

Une partie photo encore revue

Le Galaxy S27 Ultra pourrait aussi recevoir un système photo repensé.

Les rumeurs parlent d’un design arrière modernisé, d’une meilleure stabilisation et d’un traitement plus efficace en basse lumière. Le smartphone devrait viser à la fois les créateurs de contenu et les utilisateurs qui veulent simplement réussir leurs photos sans réglages compliqués.

Ce point rejoint plusieurs fuites déjà repérées autour du Galaxy S27 Ultra, avec une configuration photo qui pourrait changer plus fortement que sur les générations précédentes.

Il faut rester prudent : les capteurs exacts, le nombre de modules et les caractéristiques détaillées ne sont pas confirmés par Samsung.

Un écran plus lumineux et une meilleure autonomie

Geeky Gadgets évoque également un écran plus lumineux, plus fidèle dans les couleurs et plus agréable en plein soleil.

Côté batterie, le Galaxy S27 Ultra pourrait profiter d’une capacité plus généreuse ou d’une meilleure efficacité grâce au nouveau processeur. L’objectif serait d’améliorer l’autonomie, surtout pour les utilisateurs intensifs.

Là encore, il faudra attendre les données officielles. Un grand écran très lumineux, des fonctions IA et un appareil photo ambitieux peuvent vite consommer beaucoup d’énergie si l’optimisation ne suit pas.

Le vrai défi : faire mieux sans tout changer

Le Galaxy S27 Ultra devra résoudre un problème classique des smartphones premium : comment donner envie de changer quand les modèles précédents sont déjà très bons ?

Samsung pourrait miser sur plusieurs axes :

un lancement très précoce ;

une puce plus puissante ;

Galaxy AI plus présent ;

une photo plus stable et plus efficace ;

un écran plus lumineux ;

une autonomie mieux maîtrisée ;

un design arrière modernisé.

Mais pour convaincre, il faudra plus qu’une fiche technique. Les améliorations devront se voir dans l’usage quotidien.

Ce qu’il faut retenir

Le Galaxy S27 Ultra pourrait être présenté dès la mi-janvier 2027, probablement entre le 10 et le 15 janvier, selon les informations relayées par Geeky Gadgets.

Les nouveautés attendues concernent surtout la puissance, Galaxy AI, l’appareil photo, l’écran, l’autonomie et le design.

Le point le plus intéressant reste le calendrier. En lançant son Ultra très tôt, Samsung pourrait prendre de l’avance sur l’iPhone 18 et préparer le terrain face au premier iPhone pliable d’Apple.