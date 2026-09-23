POCO F9 Pro : Xiaomi étend le correctif caméra, voici les versions selon votre région

Xiaomi poursuit le déploiement d’un correctif destiné au POCO F9 Pro. De nouvelles versions d’HyperOS 3.1 sont apparues les 20 et 21 septembre dans plusieurs régions avec un objectif très précis : corriger des problèmes de stabilité lorsque certaines applications tierces utilisent l’appareil photo.

Les propriétaires européens ne sont toutefois pas oubliés. Une version EEA intégrant ce même correctif existe déjà, avec un numéro de build différent.

Le correctif arrive dans trois nouvelles régions

Les mises à jour les plus récentes concernent actuellement la Russie, Taïwan et la Turquie.

Les versions sont les suivantes :

Russie : OS3.0.304.0.WPIRUXM

Taïwan : OS3.0.304.0.WPITWXM

Turquie : OS3.0.304.0.WPITRXM

Toutes reposent sur HyperOS 3.1 et Android 16.

Le changelog publié avec ces firmwares est particulièrement précis. Xiaomi indique avoir corrigé des problèmes de stabilité de l’appareil photo dans certaines applications tierces.

Il ne s’agit donc pas d’une refonte de l’application Caméra de Xiaomi ni de nouvelles fonctions photo. Le correctif vise plutôt les situations dans lesquelles une autre application demande l’accès aux caméras du téléphone.

L’Europe a déjà reçu une version encore plus récente

Les propriétaires français d’un POCO F9 Pro ne doivent pas chercher exactement le numéro OS3.0.304.0.

La variante européenne utilise une autre numérotation.

La dernière version EEA répertoriée est :

OS3.0.307.0.WPIEUXM

Elle est elle aussi basée sur Android 16 et HyperOS 3.1 et son changelog mentionne le même correctif concernant la stabilité de la caméra dans certaines applications tierces.

Autrement dit, le problème n’est pas seulement corrigé sur les nouvelles builds déployées cette semaine en Russie, à Taïwan et en Turquie : Xiaomi avait déjà commencé à traiter le bug sur la version européenne.

La version Global suit la même logique avec OS3.0.306.0.WPIMIXM, diffusée à la mi-septembre.

Quelles applications étaient concernées ?

Xiaomi reste assez vague sur ce point.

Le constructeur parle uniquement de « certaines applications tierces » sans fournir de liste.

Cela peut concerner des applications qui utilisent directement l’appareil photo pour prendre une image, scanner quelque chose ou enregistrer une vidéo, mais le changelog ne permet pas d’identifier précisément les services touchés.

Il serait donc excessif d’affirmer que WhatsApp, Instagram, TikTok ou une autre application particulière était systématiquement affectée.

Le correctif indique surtout que Xiaomi avait identifié un problème de stabilité dans la manière dont certaines applications externes accédaient aux caméras du POCO F9 Pro.

Ce type de mise à jour est loin d’être inhabituel. Menow avait déjà suivi plusieurs correctifs HyperOS destinés à résoudre des bugs de caméra et de Bluetooth sur des smartphones Xiaomi.

Comment vérifier votre version sur le POCO F9 Pro

Le numéro actuellement installé peut être contrôlé depuis :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS

Pour un POCO F9 Pro européen, il faut surtout regarder les dernières lettres du numéro.

Une version se terminant par EUXM correspond à la variante EEA destinée au marché européen.

Les références MIXM, RUXM, TRXM et TWXM désignent respectivement les variantes Global, russe, turque et taïwanaise.

Il ne faut donc pas installer manuellement une ROM russe ou taïwanaise simplement parce que son numéro semble plus récent.

Pour un appareil acheté en France ou dans un autre pays européen, la branche EUXM reste celle à surveiller.

Le POCO F9 Pro reste pour l’instant sous HyperOS 3.1

Cette série de correctifs ne correspond pas encore au passage vers HyperOS 4.

Le POCO F9 Pro fonctionne toujours sous HyperOS 3.1 basé sur Android 16 avec ces nouvelles versions.

Xiaomi développe parallèlement HyperOS 4 et Android 17 pour plusieurs smartphones POCO. Les premiers tests ont déjà commencé sur d’autres modèles, notamment le POCO X8 Pro Max, pour lequel des builds HyperOS 4 basés sur Android 17 ont été repérés.

En attendant cette prochaine génération, Xiaomi continue donc de corriger les problèmes de la version actuelle.

Une mise à jour particulièrement utile pour un smartphone axé photo

Le correctif est intéressant sur le POCO F9 Pro compte tenu de son équipement photo et de son positionnement nettement plus haut de gamme que les anciennes générations de la marque.

Menow avait détaillé les principales différences entre le modèle Pro et le POCO F9 Ultra, qui mise notamment sur un équipement photo plus ambitieux.

Même lorsqu’un bug ne touche que certaines applications tierces, une instabilité de la caméra peut rapidement devenir gênante sur un smartphone utilisé quotidiennement pour les réseaux sociaux, la visioconférence ou la numérisation de documents.

Avec les nouvelles builds apparues les 20 et 21 septembre, Xiaomi continue donc d’étendre son correctif à davantage de régions.

Pour les utilisateurs européens, la version à retenir reste OS3.0.307.0.WPIEUXM : elle intègre déjà la correction du problème de stabilité de la caméra.

Source : Xiaomi Official ROM