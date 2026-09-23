PS5 : cette mise à jour du casque Pulse Elite provoque des problèmes de connexion chez certains joueurs

Une nouvelle mise à jour destinée au Pulse Elite et à PlayStation Link pose problème à certains joueurs sur PS5. Depuis son déploiement, plusieurs propriétaires du casque de Sony expliquent ne plus parvenir à le connecter normalement à leur console.

Le souci semble notamment apparaître lorsque le casque et l’adaptateur USB PlayStation Link ne disposent pas de la même version de leur logiciel. Une manipulation permet déjà de rétablir la connexion dans plusieurs cas.

Des problèmes sont apparus après la mise à jour PlayStation Link

Sony a commencé à proposer une nouvelle mise à jour du logiciel de ses périphériques PlayStation Link autour du 21 septembre 2026.

Elle concerne notamment le casque sans fil Pulse Elite et son adaptateur USB PS Link, utilisé pour établir la connexion avec la PS5.

Peu après son installation, des utilisateurs ont commencé à signaler différents problèmes :

le Pulse Elite qui ne se reconnecte plus à la PS5 ;

l’adaptateur PlayStation Link détecté mais impossible à utiliser ;

une demande de mise à jour qui réapparaît ;

un message indiquant qu’une erreur s’est produite ;

dans certains cas, le code CE-102159-8.

Le point commun de plusieurs témoignages est particulièrement intéressant : la mise à jour de l’adaptateur semble parfois s’effectuer sans que celle du casque soit correctement terminée.

Les deux appareils peuvent alors ne plus parvenir à communiquer normalement.

Sony n’a pas, à ce stade, publié de note officielle attribuant ces problèmes à un bug généralisé du firmware. Il faut donc parler de signalements de joueurs, et non d’un problème touchant tous les Pulse Elite.

Une manipulation permet de récupérer le Pulse Elite dans plusieurs cas

Plusieurs utilisateurs concernés indiquent avoir réussi à remettre leur casque en service en forçant la vérification des mises à jour du Pulse Elite et de l’adaptateur PS Link.

La première chose à essayer consiste à brancher directement le Pulse Elite à la PS5 avec un câble USB, tout en laissant l’adaptateur PlayStation Link connecté à la console.

Il faut ensuite ouvrir les paramètres de la PS5 et accéder aux options des accessoires PlayStation Link afin de rechercher manuellement une mise à jour du logiciel du périphérique PS Link.

Selon la version du logiciel système installée sur la console, l’intitulé exact des menus peut varier légèrement.

L’objectif est de vérifier deux éléments distincts :

le logiciel du Pulse Elite et celui de l’adaptateur USB PlayStation Link doivent tous les deux être à jour.

Plusieurs joueurs expliquent que leur adaptateur avait bien reçu la nouvelle version, contrairement au casque. Une fois la deuxième mise à jour installée, la connexion avec la PS5 a recommencé à fonctionner.

Ne réinitialisez pas immédiatement l’adaptateur

Face à un casque qui refuse soudainement de se connecter, le premier réflexe peut être de réinitialiser complètement le Pulse Elite ou son adaptateur.

Ce n’est pas forcément la meilleure chose à faire dans ce cas précis.

Certains témoignages indiquent qu’une réinitialisation de l’adaptateur n’a pas réglé le problème et a parfois obligé à refaire entièrement l’appairage.

Avant d’en arriver là, mieux vaut donc essayer dans cet ordre :

connecter le Pulse Elite à la PS5 par USB ; vérifier les mises à jour PlayStation Link ; mettre à jour le casque s’il apparaît dans la liste ; vérifier également la version de l’adaptateur USB ; rallumer le casque et tenter une nouvelle connexion.

Sony conseille lui-même de maintenir le périphérique PS Link et son adaptateur USB sur leur dernière version de firmware.

Si aucune mise à jour supplémentaire n’apparaît et que le problème persiste, la réinitialisation reste ensuite une possibilité.

Comment réinitialiser le Pulse Elite si le problème continue

Sony prévoit une procédure relativement simple pour réinitialiser le casque.

Il faut maintenir la touche PlayStation Link du Pulse Elite pendant au moins 10 secondes. Le casque s’éteint pendant la procédure.

Il suffit ensuite d’appuyer à nouveau sur la touche PlayStation Link pour le rallumer et tester la connexion.

Cette réinitialisation du casque ne supprime normalement pas les appairages PlayStation Link ou Bluetooth ni les réglages audio.

La situation est différente avec une réinitialisation complète de l’adaptateur USB : il peut alors être nécessaire de procéder à un nouvel appairage.

Le problème ne semble pas toucher tous les utilisateurs

Il n’existe pour l’instant aucun élément permettant d’affirmer que tous les Pulse Elite sont concernés.

Les témoignages publiés depuis la mise à jour montrent plutôt un problème apparaissant sur certaines configurations ou lors du processus de mise à jour.

Des utilisateurs continuent d’utiliser leur casque normalement, tandis que d’autres ont retrouvé une connexion fonctionnelle après avoir mis à jour séparément le casque et son dongle.

Cela explique aussi pourquoi le problème peut sembler étrange : la PS5 peut demander une mise à jour PlayStation Link alors que l’utilisateur vient précisément d’en installer une.

Le Pulse Elite reste au cœur de la technologie PlayStation Link

Le problème intervient à un moment particulier pour la gamme audio de Sony.

Le constructeur vient justement de présenter ses futurs casques PlayStation, qui continueront eux aussi à s’appuyer largement sur PlayStation Link.

Menow a détaillé les différences entre ces modèles dans notre article consacré aux nouveaux casques PlayStation Pulse et Pulse Edge annoncés par Sony.

Cette technologie permet notamment à Sony de proposer une connexion audio à faible latence entre les casques compatibles, la PS5, le PlayStation Portal, les PC et certains autres appareils.

Le Pulse Elite lancé en 2024 reste donc directement concerné par l’évolution de cet écosystème.

Que faire si votre Pulse Elite ne se connecte plus aujourd’hui ?

Si le problème est apparu juste après la dernière mise à jour, la priorité est de vérifier le firmware du casque lui-même, et pas uniquement celui de l’adaptateur PlayStation Link.

Branchez le Pulse Elite directement à la PS5 avec un câble USB, ouvrez les paramètres des accessoires et recherchez une mise à jour PlayStation Link disponible.

Cette solution a déjà permis à plusieurs utilisateurs de récupérer leur casque sans passer par une réinitialisation complète.

Si le Pulse Elite et l’adaptateur sont tous les deux à jour mais restent impossibles à associer, les procédures officielles de réinitialisation de Sony constituent l’étape suivante.

Pour l’heure, Sony n’a pas officiellement annoncé de nouveau correctif spécifiquement destiné à ces problèmes de connexion. Il faudra donc surveiller une éventuelle nouvelle version du firmware si les signalements se poursuivent.

Sources : PlayStation Support, PlayStation LifeStyle, témoignages d’utilisateurs sur Reddit