Fortnite offre une récompense à récupérer ce week-end : voici comment l’obtenir

Les joueurs de Fortnite vont pouvoir récupérer gratuitement un nouvel objet cosmétique ce week-end. Epic Games a confirmé qu’un Twitch Drop sera proposé pendant le Fortnite Global Championship 2026, organisé les 26 et 27 septembre à Anvers, en Belgique.

La récompense prend la forme des Champion’s Chargers Kicks, une paire de chaussures utilisable comme cosmétique dans Fortnite. Pour l’obtenir, il faudra regarder la compétition sur Twitch pendant la période prévue.

Et contrairement à certaines récompenses nécessitant plusieurs heures de visionnage, 30 minutes suffiront cette fois.

30 minutes de Fortnite sur Twitch pour récupérer les Champion’s Chargers Kicks

Epic Games a confirmé la présence du Twitch Drop dans son programme du Fortnite Global Championship 2026.

La récompense sera disponible pendant les journées du samedi 26 et du dimanche 27 septembre 2026.

Le principe est simple : les joueurs devront regarder une diffusion éligible du championnat sur Twitch pendant au moins 30 minutes.

À la clé, ils pourront obtenir gratuitement les Champion’s Chargers Kicks.

Il n’est donc pas nécessaire de participer au tournoi ni d’effectuer des défis directement dans Fortnite.

Pour éviter de regarder la compétition sans que le temps soit comptabilisé, mieux vaut vérifier avant le début de la diffusion que le compte Twitch utilisé est bien associé au compte Epic Games.

Comment récupérer la récompense Fortnite

La procédure repose sur le fonctionnement classique des Twitch Drops.

Avant le week-end, il est possible de vérifier l’association de ses comptes depuis les paramètres de son compte Epic Games.

Une fois cette étape effectuée :

connectez-vous au compte Twitch associé à votre compte Epic Games ; regardez la diffusion officielle du Fortnite Global Championship avec les Drops activés ; cumulez 30 minutes de visionnage ; ouvrez ensuite la section Drops et récompenses de Twitch afin de vérifier que les Champion’s Chargers Kicks peuvent être récupérées.

La diffusion officielle sera notamment accessible depuis la chaîne Twitch de Fortnite.

Epic prévoit également des retransmissions sur YouTube, TikTok et directement sur son site, mais la récompense annoncée est spécifiquement un Twitch Drop. Pour obtenir les chaussures, il faut donc privilégier Twitch.

Le Twitch Drop sera disponible les 26 et 27 septembre

Il reste quelques jours pour préparer son compte.

Le Fortnite Global Championship se déroulera les 26 et 27 septembre 2026 au Lotto Arena d’Anvers. Les portes ouvriront à 14 heures pour les spectateurs présents sur place.

Pour les joueurs qui suivront l’événement depuis chez eux, Epic propose plusieurs moyens de regarder la compétition.

Le plus important pour ceux qui veulent uniquement récupérer la récompense reste la fenêtre du Twitch Drop : les Champion’s Chargers Kicks pourront être obtenues pendant le week-end du championnat.

Une fois cette période passée, Epic n’a pas annoncé d’autre méthode permettant de récupérer gratuitement cet objet.

Il vaut donc mieux effectuer les 30 minutes de visionnage pendant l’événement plutôt que d’attendre une éventuelle nouvelle distribution.

50 duos vont se partager 2 millions de dollars

Le Twitch Drop accompagne l’un des principaux événements compétitifs de l’année sur Fortnite.

Les 50 meilleurs duos qualifiés de la saison participeront au championnat, soit 100 joueurs au total.

Ils disputeront 12 parties réparties sur les deux journées. Leur classement final dépendra des placements obtenus et des éliminations réalisées pendant les matchs.

La dotation totale atteint 2 millions de dollars.

Le duo qui terminera en tête du classement sera sacré champion du monde Fortnite 2026 et remportera la plus grosse part de cette somme.

Les joueurs pourront également suivre la compétition directement dans Fortnite grâce à Legends Landing, accessible avec le code d’île 2325-4055-3398.

Un week-end particulièrement chargé pour les joueurs Fortnite

Cette récompense arrive alors que Fortnite traverse une période particulièrement riche en contenus.

La boutique continue notamment de changer quotidiennement. Menow a récemment détaillé les skins et packs Fortnite qui quittaient la boutique, dont plusieurs contenus Batman Beyond et Catwoman.

La saison actuelle a également profondément modifié le Battle Royale. Avec Override, Epic a introduit plusieurs mécaniques inspirées de licences connues. Menow avait fait le point sur les changements de Fortnite Override et ses collaborations avec Sonic, Tetris et Pac-Man.

Pour ce week-end, le point à retenir est beaucoup plus simple : 30 minutes de visionnage sur Twitch pendant le Fortnite Global Championship des 26 et 27 septembre permettront de récupérer gratuitement les Champion’s Chargers Kicks, à condition d’utiliser un compte correctement associé à Epic Games.

Sources : Epic Games, Fortnite Competitive