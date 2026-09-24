One UI 9 arrive sur davantage de Galaxy S26 : le déploiement stable s’étend à un nouveau marché

Le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17 franchit une nouvelle étape. Après son lancement initial sur les Galaxy S26 en Corée du Sud, la version stable commence désormais à apparaître aux États-Unis.

Pour l’instant, il faut toutefois éviter de parler d’un déploiement généralisé à tous les Galaxy S26 américains. Les premières installations confirmées concernent surtout des Galaxy S26 Ultra liés à l’opérateur T-Mobile.

Une précision importante alors que le calendrier international de Samsung a beaucoup bougé ces derniers jours.

One UI 9 commence à arriver sur les Galaxy S26 Ultra américains

Plusieurs propriétaires américains d’un Galaxy S26 Ultra chez T-Mobile ont reçu la mise à jour stable de One UI 9 ce 23 septembre 2026.

Le téléchargement représente environ 4,1 Go et fait passer le smartphone sous la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 17. Le firmware observé porte notamment la référence S948USQU4BZID et intègre également le correctif de sécurité de septembre 2026.

Samsung avait officiellement lancé One UI 9 le 16 septembre en plaçant les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra en tête du déploiement.

Menow avait déjà détaillé le lancement de One UI 9 sur les Galaxy S26 et les prochains modèles concernés.

La nouveauté cette fois ne concerne donc pas l’existence de la mise à jour, mais son extension effective en dehors du premier marché servi.

Tous les Galaxy S26 américains ne semblent pas encore concernés

C’est la principale limite à connaître.

Au moment où ces lignes sont écrites, la disponibilité est surtout confirmée sur le Galaxy S26 Ultra commercialisé par T-Mobile. Les Galaxy S26 et S26+ ainsi que les appareils débloqués ou commercialisés par d’autres opérateurs américains ne semblent pas tous recevoir One UI 9 simultanément.

Il serait donc prématuré d’affirmer que la mise à jour est disponible sur toute la gamme aux États-Unis.

Samsung procède habituellement par vagues. Deux propriétaires du même smartphone peuvent ainsi recevoir une mise à jour à plusieurs jours d’intervalle selon la région, l’opérateur et la variante logicielle de leur appareil.

Cette situation est particulièrement à surveiller cette semaine, car le calendrier de One UI 9 avait récemment laissé entendre que certains Galaxy S26 pourraient attendre plus longtemps que prévu.

L’arrivée de la version stable chez T-Mobile montre au moins que le déploiement international continue de progresser.

Que contient One UI 9 sur les Galaxy S26 ?

One UI 9 ne se limite pas au passage vers Android 17.

Samsung ajoute notamment plusieurs fonctions autour de Galaxy AI, de la personnalisation, de la sécurité et de la gestion quotidienne du smartphone.

Parmi les nouveautés mises en avant figure My FanCam, capable de suivre une personne dans une vidéo enregistrée afin de la maintenir au centre du cadrage. La fonction vise notamment les vidéos destinées aux formats verticaux.

Now Brief gagne également de nouvelles possibilités de personnalisation, tandis que Now Nudge peut proposer certaines actions selon le contexte affiché à l’écran.

Samsung ajoute aussi un espace Warranty and Care dans les paramètres. Il permet notamment d’accéder plus facilement aux informations de garantie, aux outils de diagnostic et à certains services liés à la réparation.

Les changements de One UI 9 sont plus nombreux : Menow a regroupé les principales nouvelles fonctions de One UI 9 et leur intérêt concret sur les Galaxy.

Le correctif de sécurité de septembre est inclus

La version distribuée sur le Galaxy S26 Ultra américain comprend également le niveau de correctif de sécurité Android de septembre 2026.

C’est un élément à vérifier au moment de l’installation, surtout pour les utilisateurs qui étaient encore sous une version précédente de One UI.

Le poids supérieur à 4 Go s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’une simple mise à jour de sécurité mensuelle. One UI 9 correspond à une mise à niveau majeure du système, avec Android 17 et les nouvelles fonctions propres à Samsung.

Une connexion Wi-Fi est donc préférable avant de lancer le téléchargement.

Et en France ?

Pour un propriétaire français de Galaxy S26, l’arrivée de One UI 9 aux États-Unis est surtout un nouveau signe de l’élargissement du déploiement.

Elle ne donne toutefois pas une date précise pour la France.

Samsung France confirme que les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra font partie des premiers appareils concernés par One UI 9 et annonce un déploiement progressif courant septembre. La disponibilité exacte peut ensuite varier selon les appareils et les marchés.

Si la mise à jour n’apparaît pas encore, cela ne signifie donc pas que le smartphone est exclu.

Pour vérifier manuellement, il faut ouvrir :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si aucune version n’est proposée, mieux vaut attendre la vague correspondant à son appareil plutôt que d’interpréter cette absence come un problème.

Le point à surveiller désormais sera l’arrivée de One UI 9 sur davantage de Galaxy S26 américains et européens, puis son extension aux générations précédentes comme les Galaxy S25.

Sources : Samsung Newsroom France, Android Authority