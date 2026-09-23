Galaxy S23 : Samsung déploie un correctif One UI 9 lié à la sécurité, mais tous les utilisateurs ne sont pas concernés

Samsung vient de publier une nouvelle mise à jour pour les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sous One UI 9. Mais inutile de vérifier immédiatement votre téléphone en France : ce correctif vise pour l’instant les appareils inscrits au programme bêta de One UI 9 en Corée du Sud.

Il s’agit d’un hotfix, autrement dit d’une mise à jour intermédiaire destinée à corriger rapidement un problème pendant les tests. Le téléchargement atteint environ 388,60 Mo sur le Galaxy S23, avec une taille susceptible de varier selon le modèle.

Les trois Galaxy S23 sont concernés

Le correctif est destiné aux trois modèles de la gamme sortie en 2023 :

Galaxy S23 ;

; Galaxy S23+ ;

; Galaxy S23 Ultra.

La nouvelle version porte la référence S91xNKSU8ZZI9 en Corée du Sud.

Samsung ne présente pas cette mise à jour comme une nouvelle bêta majeure avec des fonctions supplémentaires. Il s’agit bien d’un hotfix venant compléter les versions de test déjà distribuées.

C’est une distinction importante, puisque les Galaxy S23 participent désormais activement aux essais d’Android 17. Menow avait suivi l’arrivée de la première bêta de One UI 9 sur les Galaxy S23, après plusieurs semaines de tests internes.

Samsung reste très vague sur ce que corrige la mise à jour

Le changelog ne donne pratiquement aucun détail.

Samsung mentionne essentiellement l’application d’un code de stabilisation lié à la sécurité, sans préciser le bug ou la vulnérabilité ayant motivé ce hotfix.

Il serait donc prématuré d’associer la mise à jour à une faille de sécurité précise.

Aucun changement visible, nouvelle fonction ou modification importante de l’interface n’est annoncé avec cette version.

L’intérêt de la mise à jour se trouve surtout sous le capot : Samsung poursuit la stabilisation de One UI 9 avant son déploiement définitif sur les Galaxy S23.

Le correctif arrive après une deuxième bêta plus importante

Les tests ont déjà beaucoup avancé ces dernières semaines.

Une deuxième bêta de One UI 9 avait notamment été distribuée sur les Galaxy S23 avec plusieurs corrections concrètes. Elle s’attaquait entre autres à :

un problème de redémarrage lors de la connexion de Galaxy Buds ;

un dysfonctionnement de la traduction avec Bixby Vision ;

un plantage pouvant toucher l’application Contacts ;

un problème empêchant parfois certains enregistrements d’apparaître dans la liste.

Le nouveau hotfix du 23 septembre est beaucoup plus ciblé.

Samsung semble donc être entré dans une phase où les bugs restants sont corrigés progressivement avant la version stable.

Non, tous les Galaxy S23 ne peuvent pas installer cette mise à jour

C’est le point essentiel pour les propriétaires d’un Galaxy S23.

Cette mise à jour n’est pas actuellement proposée à tous les utilisateurs.

Elle concerne les smartphones inscrits au programme bêta de One UI 9 et son déploiement a été constaté en Corée du Sud.

La disponibilité de la bêta elle-même dépend du pays. Menow avait déjà détaillé les Galaxy capables de tester One UI 9 et Android 17, avec une disponibilité différente selon les modèles et les régions.

Samsung pourrait proposer un correctif équivalent dans d’autres pays participant au programme, mais rien ne garantit pour l’instant que ce firmware précis sera distribué partout.

Un propriétaire français utilisant la version stable de son Galaxy S23 n’a donc rien à installer à la suite de cette annonce.

Comment vérifier la mise à jour si votre Galaxy S23 participe à la bêta

Pour les utilisateurs concernés, la recherche d’une nouvelle version s’effectue directement depuis le smartphone :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si le hotfix est disponible pour le modèle et la région utilisés, il apparaîtra depuis ce menu.

Les participants au programme peuvent également surveiller Samsung Members, l’application utilisée par Samsung pour gérer ses programmes bêta et communiquer certaines informations aux testeurs.

Il reste recommandé de sauvegarder ses données importantes lorsqu’un smartphone fonctionne sous une version bêta. Les versions de test peuvent encore provoquer des bugs, des incompatibilités d’applications ou une autonomie différente de celle obtenue avec le firmware stable.

La version stable de One UI 9 se rapproche pour les anciens Galaxy

Pendant que Samsung corrige encore One UI 9 sur les Galaxy S23, le déploiement stable a déjà commencé sur les appareils plus récents.

La série Galaxy S26 reçoit désormais la version définitive de One UI 9 basée sur Android 17 dans plusieurs régions.

Les Galaxy S23 restent donc quelques étapes derrière, mais la multiplication des bêtas et maintenant de ce hotfix montre que leur logiciel continue d’être activement stabilisé.

La situation a beaucoup évolué depuis août. À cette époque, Menow expliquait encore que la bêta de One UI 9 approchait sur les Galaxy S23 sans être officiellement disponible. Depuis, le programme a réellement commencé et Samsung enchaîne maintenant les correctifs.

Pour les propriétaires d’un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra sous firmware stable, il n’y a donc aucune action particulière à effectuer aujourd’hui. Le nouveau correctif concerne d’abord les testeurs de One UI 9 en Corée du Sud.

Source : SamMobile