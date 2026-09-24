iOS 27 peut faire fonctionner le même numéro sur deux iPhone : voici la limite à connaître

Avec iOS 27, Apple permet désormais d’utiliser un même numéro de téléphone sur deux iPhone. La fonction, baptisée Handoff de l’iPhone, permet de passer d’un appareil à l’autre sans transférer manuellement son numéro à chaque changement.

Sur le papier, cela permet par exemple de conserver un iPhone principal tout en utilisant ponctuellement un second modèle plus compact, plus robuste ou simplement mieux adapté à une situation.

Mais il existe une limite majeure : les deux iPhone ne sont pas réellement actifs simultanément sur le réseau. Et surtout, la fonction dépend entièrement de la prise en charge de l’opérateur.

Le même numéro sur deux iPhone, mais un seul est actif

Le fonctionnement choisi par Apple est assez simple.

Une fois Handoff de l’iPhone configuré, l’un des appareils devient l’iPhone principal et le second partage le même numéro.

Lorsque vous souhaitez passer sur l’autre téléphone, il suffit de déverrouiller l’iPhone que vous voulez utiliser. Le numéro devient alors automatiquement actif sur celui-ci.

L’autre iPhone devient inactif sur le réseau mobile.

Apple affiche alors un message indiquant que le numéro a basculé vers l’appareil utilisé.

Autrement dit, Handoff de l’iPhone ne transforme pas une ligne mobile en deux lignes fonctionnant simultanément. Le numéro peut être présent sur deux iPhone, mais il n’est actif que sur un seul à la fois.

C’est probablement le détail le plus important à connaître avant d’imaginer utiliser les deux appareils en parallèle.

Les appels et les messages suivent l’iPhone utilisé

Le changement ne concerne pas uniquement les appels.

Lorsque le numéro passe d’un iPhone à l’autre, plusieurs éléments suivent automatiquement l’appareil actif :

les appels ;

la messagerie vocale ;

les SMS et MMS ;

les messages RCS ;

iMessage ;

la position utilisée par Localiser.

Les données synchronisées avec iCloud restent également accessibles sur les deux appareils.

L’idée est donc de pouvoir poser un iPhone, en prendre un autre et continuer à utiliser son numéro sans effectuer une nouvelle configuration de l’eSIM à chaque fois.

La fonction fait partie des nouveautés introduites avec iOS 27, dont la compatibilité reste particulièrement large sur les iPhone.

Il faut deux iPhone sous iOS 27

Apple impose plusieurs conditions pour activer Handoff de l’iPhone.

Les deux appareils doivent fonctionner sous iOS 27 ou une version ultérieure et utiliser le même compte Apple.

Ils doivent également être connectés au Wi-Fi pendant la configuration, utiliser Messages dans iCloud et être connectés à FaceTime et iMessage avec le même compte Apple.

Une eSIM compatible est également indispensable.

La configuration peut être réalisée pendant l’installation d’un nouvel iPhone ou ultérieurement depuis :

Réglages > Données cellulaires > Configurer les données cellulaires ou Ajouter une eSIM

Une option permet alors d’utiliser le numéro sur cet iPhone et sur un autre appareil.

Aucune puce particulière réservée aux iPhone 18 n’est mentionnée par Apple. La condition mise en avant est avant tout la présence d’iOS 27 et d’une ligne compatible chez un opérateur participant.

La vraie limite est actuellement du côté des opérateurs

C’est là que la fonction perd une grande partie de son intérêt pour les utilisateurs français.

Au lancement, Apple ne répertorie que deux opérateurs compatibles :

T-Mobile aux États-Unis et Telekom en Allemagne.

Aucun opérateur français ne figure actuellement dans la liste officielle d’Apple.

Installer iOS 27 ne suffit donc pas à faire apparaître automatiquement la possibilité de partager son numéro entre deux iPhone.

Même avec deux appareils compatibles, l’opérateur doit prendre en charge Handoff de l’iPhone.

Pour un utilisateur situé en France, la fonction n’est donc pas officiellement exploitable avec une ligne Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free Mobile au moment où nous écrivons ces lignes.

Apple précise d’ailleurs qu’il faut contacter son opérateur pour vérifier la disponibilité.

La situation rappelle d’autres nouveautés d’iOS dont la disponibilité dépend du pays ou du service utilisé. C’est notamment le cas de certaines fonctions d’intelligence artificielle : tous les iPhone capables d’installer iOS 27 ne disposent pas forcément des mêmes nouveautés.

La fonction peut aussi être payante

Autre détail à ne pas négliger : l’utilisation de Handoff de l’iPhone peut entraîner des frais supplémentaires.

Apple indique explicitement que des frais opérateur peuvent s’appliquer.

T-Mobile a déjà choisi son modèle aux États-Unis : l’opérateur facture 5 dollars par mois pour utiliser un même numéro sur deux iPhone compatibles.

Il ne faut donc pas considérer Handoff de l’iPhone comme un service nécessairement inclus gratuitement dans son forfait.

Chaque opérateur reste libre de déterminer les conditions commerciales lorsqu’il décide de prendre en charge la fonction.

Votre Apple Watch ne passe pas automatiquement sur le deuxième iPhone

L’utilisation quotidienne réserve une autre limite.

Si une Apple Watch est associée à l’iPhone principal, Handoff de l’iPhone ne déplace pas automatiquement la montre vers le second téléphone lorsque le numéro bascule.

Apple conseille donc d’associer l’Apple Watch à l’iPhone utilisé le plus souvent.

La montre peut continuer à fonctionner via son réseau cellulaire ou le Wi-Fi lorsqu’elle est éloignée de l’appareil auquel elle est associée, mais certaines fonctions dépendantes de l’iPhone peuvent alors devenir indisponibles.

Même logique pour certains éléments de Wallet.

Les cartes de paiement peuvent fonctionner sur les deux appareils, tout comme une clé de voiture compatible, mais certains titres de transport, pièces d’identité numériques ou badges professionnels peuvent rester limités à un seul iPhone à la fois.

Les applications ne se comporteront pas toutes de la même manière

Le numéro peut basculer automatiquement, mais cela ne signifie pas que toutes les applications feront de même.

Apple prévient que certaines applications tierces peuvent déconnecter automatiquement un appareil lorsqu’une connexion est effectuée sur l’autre.

Les applications bancaires peuvent également demander une nouvelle authentification ou une validation depuis l’iPhone déjà autorisé.

Handoff de l’iPhone règle donc principalement la question de la ligne téléphonique et des services Apple synchronisés. Il ne clone pas intégralement l’état d’un téléphone sur l’autre.

Une fonction intéressante, mais pas encore vraiment disponible en France

Handoff de l’iPhone apporte finalement une possibilité assez inhabituelle : utiliser deux iPhone avec une seule ligne et un seul numéro, puis choisir l’appareil actif simplement en le déverrouillant.

Mais trois éléments sont à retenir.

Les deux appareils doivent fonctionner sous iOS 27, le numéro n’est actif que sur un iPhone à la fois, et l’opérateur doit explicitement prendre en charge la fonction.

C’est ce dernier point qui bloque actuellement les utilisateurs français.

La fonction pourrait devenir beaucoup plus intéressante si les opérateurs français rejoignent la liste. Pour l’instant, avoir installé la dernière version du système ne suffit pas, même si revenir d’iOS 27 vers iOS 26 est désormais devenu beaucoup plus compliqué.

Sources : Apple, T-Mobile