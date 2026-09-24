iOS 27.0.1 se prépare déjà : la première mise à jour corrective pourrait bientôt arriver sur iPhone

À peine plus d’une semaine après la sortie d’iOS 27, Apple prépare déjà une première mise à jour corrective. Des traces d’iOS 27.0.1 apparaissent désormais dans les données de navigation de MacRumors, signe qu’Apple teste actuellement cette version sur des iPhone.

La mise à jour n’est pas encore disponible au téléchargement et Apple n’a pas communiqué sa date de sortie. Son contenu exact reste lui aussi inconnu. Mais son numéro de version indique qu’il devrait principalement s’agir de corrections de bugs et éventuellement de correctifs de sécurité, plutôt que d’une mise à jour apportant de grosses nouveautés.

Pour les propriétaires d’un iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max, cette version sera particulièrement à surveiller puisque plusieurs problèmes sont apparus depuis leur commercialisation.

iOS 27.0.1 est déjà en cours de test

Apple a déployé iOS 27 sur les iPhone compatibles le 14 septembre 2026.

Quelques jours seulement après ce lancement, des appareils fonctionnant sous iOS 27.0.1 commencent à apparaître dans des journaux de trafic web utilisés pour repérer les versions logicielles testées en interne.

Cela ne constitue pas une annonce officielle d’Apple.

Ces données montrent néanmoins que la version existe et qu’elle est actuellement testée avant une possible diffusion publique.

Le scénario n’a rien d’inhabituel. Après une mise à jour majeure d’iOS et l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone, Apple publie régulièrement une version x.0.1 destinée à éliminer les premiers dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs.

Le bug Face ID des iPhone 18 Pro pourrait être surveillé de près

Le problème le plus visible depuis la sortie des nouveaux iPhone concerne Face ID sur certains iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Des propriétaires signalent plusieurs comportements anormaux.

Dans certaines applications protégées par Face ID, un échec d’authentification peut provoquer un blocage complet de l’iPhone, suivi d’un redémarrage.

D’autres utilisateurs rencontrent un message indiquant que Face ID n’est pas disponible lors de sa configuration ou observent un fonctionnement inhabituel de l’option exigeant que l’utilisateur regarde directement son iPhone.

Menow a détaillé ce bug Face ID pouvant bloquer puis redémarrer certains iPhone 18 Pro.

Le problème ne semble pas toucher tous les appareils, et son origine exacte n’est toujours pas établie.

Il serait donc prématuré d’affirmer qu’iOS 27.0.1 corrigera Face ID. Apple n’a encore publié aucune note de version pour cette mise à jour.

La proximité entre l’apparition du problème et les tests d’iOS 27.0.1 en fait néanmoins l’un des correctifs potentiels à surveiller.

Tous les utilisateurs d’iOS 27 ne rencontrent pas les mêmes bugs

Les premiers jours d’une nouvelle version majeure d’iOS font généralement apparaître des problèmes très différents selon les appareils et les configurations.

Un autre comportement récemment observé sous iOS 27 concerne par exemple une alerte iCloud qui peut rester affichée dans les Réglages alors que suffisamment de stockage est encore disponible.

Menow a détaillé ce point rouge iCloud pouvant rester bloqué sous iOS 27.

Ce problème ne semble toutefois pas spécifique à iOS 27 puisqu’il a également été observé sur d’autres versions du système.

L’existence d’iOS 27.0.1 ne signifie donc pas que chaque bug actuellement signalé sera corrigé d’un seul coup.

Il faudra attendre les notes officielles d’Apple pour connaître précisément les changements.

iOS 27.0.1 devrait concerner tous les iPhone compatibles avec iOS 27

Si Apple conserve son fonctionnement habituel, iOS 27.0.1 devrait être proposé aux appareils capables d’installer iOS 27.

La version actuelle est officiellement compatible avec :

les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ;

; les gammes iPhone 17, 16, 15, 14, 13 et 12 ;

les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ;

l’iPhone Air ;

les iPhone SE de deuxième génération et modèles ultérieurs.

Apple conserve cette année une compatibilité particulièrement large. Menow avait regroupé la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 27.

Toutes les fonctions d’iOS 27 ne sont en revanche pas disponibles sur tous ces appareils.

Une mise à jour corrective comme iOS 27.0.1 peut également contenir des modifications ne concernant que certains modèles précis.

Pas de date de sortie officielle pour l’instant

Le point le plus important est donc de ne pas confondre version en test et mise à jour disponible.

Apple n’a pour le moment :

ni annoncé officiellement iOS 27.0.1 ;

ni communiqué son contenu ;

ni donné sa date de sortie.

MacRumors estime que la mise à jour pourrait arriver dans les prochains jours ou semaines, mais aucune date précise n’est confirmée.

Apple vient en parallèle de publier watchOS 27.0.1, qui corrige un problème de redémarrage inattendu sur certains modèles récents d’Apple Watch. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire automatiquement que la version iPhone arrivera immédiatement.

Comment vérifier sa disponibilité sur votre iPhone

Lorsqu’iOS 27.0.1 sera officiellement publié, la mise à jour apparaîtra dans :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Les utilisateurs ayant activé les mises à jour automatiques pourront également laisser l’iPhone télécharger puis installer la nouvelle version automatiquement.

Apple recommande de sauvegarder ses données avant une mise à jour logicielle importante. Dans le cas d’une version corrective mineure, la procédure d’installation reste normalement identique à celle des autres mises à jour d’iOS.

Le contexte est cette fois un peu particulier : Apple a récemment cessé de signer iOS 26.6.2, fermant la principale possibilité de revenir officiellement d’iOS 27 vers iOS 26 après une mise à niveau.

Pour les personnes déjà passées à iOS 27 et confrontées à un bug, les prochaines versions correctives deviennent donc particulièrement importantes.

Une petite mise à jour qui pourrait compter pour les premiers iPhone 18 Pro

iOS 27.0.1 ne devrait pas transformer l’iPhone ni ajouter une longue liste de nouvelles fonctions.

Son intérêt sera ailleurs.

Avec une nouvelle génération d’iPhone commercialisée depuis quelques jours et plusieurs dysfonctionnements déjà remontés, cette première mise à jour peut permettre à Apple de stabiliser iOS 27 rapidement.

Les propriétaires d’iPhone 18 Pro confrontés aux problèmes de Face ID seront évidemment les premiers à regarder son contenu.

Pour le moment, aucune correction précise n’est confirmée. La seule information solide est qu’iOS 27.0.1 est désormais repéré en phase de test. Il faudra attendre sa publication et les notes d’Apple pour savoir quels problèmes auront réellement été corrigés.

Sources : MacRumors, Apple