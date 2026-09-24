HyperOS 4 : ces Xiaomi, Redmi et POCO commencent à recevoir la mise à jour de septembre

Xiaomi poursuit le déploiement de ses firmwares de septembre 2026. Plusieurs Xiaomi, Redmi et POCO apparaissent désormais avec des versions intégrant le nouveau correctif de sécurité Android, parfois directement sous HyperOS 4 et Android 17.

La situation demande toutefois une précision : tous les modèles cités ne reçoivent pas encore une mise à jour stable et généralisée en France. Certains firmwares restent distribués progressivement ou dans le cadre des phases de test de Xiaomi.

Pour les utilisateurs européens, les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra sont les modèles les plus intéressants à surveiller.

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra ont déjà leurs builds européennes

Le Xiaomi 15 dispose désormais d’une version HyperOS 4 destinée à l’Espace économique européen :

OS4.0.0.9.XOCEUXM

Cette build repose sur Android 17 et intègre le niveau de correctif de sécurité de septembre 2026.

Une version Global existe également sous la référence :

OS4.0.0.7.XOCMIXM

Même situation pour le Xiaomi 15 Ultra, avec deux firmwares déjà identifiés :

OS4.0.0.6.XOAEUXM pour l’Europe ;

pour l’Europe ; OS4.0.0.6.XOAMIXM pour la version Global.

Le suffixe EUXM est particulièrement intéressant pour les propriétaires français puisqu’il correspond aux ROM destinées au marché européen.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les Xiaomi 15 français peuvent immédiatement télécharger HyperOS 4. Xiaomi procède par vagues et certaines versions peuvent d’abord être proposées à un nombre limité d’utilisateurs.

Menow constatait justement récemment que HyperOS 4 commençait à apparaître sur certains Xiaomi 15 européens tandis que des utilisateurs français attendaient encore.

Les Xiaomi 17T sont également concernés en Europe

La série Xiaomi 17T apparaît elle aussi avec le correctif de septembre sous HyperOS 4.

Deux versions européennes sont actuellement répertoriées :

Xiaomi 17T : OS4.0.0.7.XPTEUXM

Xiaomi 17T Pro : OS4.0.0.6.XPSEUXM

Là encore, le suffixe EUXM confirme que ces firmwares sont destinés aux variantes européennes.

Les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro avaient justement rejoint la nouvelle vague du programme international HyperOS 4 à partir du 17 septembre.

Cette étape avait été détaillée dans notre article consacré aux Xiaomi pouvant rejoindre HyperOS 4 à partir du 17 septembre.

Il faut donc distinguer deux choses : l’existence d’un firmware avec le correctif de septembre et sa disponibilité immédiate pour tous les propriétaires du téléphone.

Redmi K80 et K80 Pro passent aussi au correctif de septembre

Le mouvement concerne également plusieurs Redmi commercialisés en Chine.

Les builds actuellement identifiées comprennent :

Redmi K80 : OS4.0.0.8.XOKCNXM

Redmi K80 Pro : OS4.0.0.8.XOMCNXM

Redmi K100 Pro Max : OS4.0.0.8.XGNCNXM

Ces trois versions sont basées sur HyperOS 4 et correspondent au niveau de sécurité Android de septembre.

Le Redmi K80 mérite une attention particulière. Xiaomi avait récemment interrompu la diffusion d’une précédente bêta d’HyperOS 4 après l’apparition d’un problème pouvant empêcher certains utilisateurs de déverrouiller leur smartphone.

Menow avait détaillé ce bug d’HyperOS 4 qui pouvait bloquer certains Redmi K80 sur l’écran de verrouillage.

L’apparition de nouvelles builds montre donc que le développement continue, mais elle ne permet pas à elle seule d’affirmer que tous les problèmes observés sur les versions précédentes sont définitivement résolus.

Et les POCO F7 Pro, F7 Ultra et F9 Ultra ?

Trois POCO apparaissent également dans les listes associées aux nouveaux firmwares :

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F9 Ultra

Il existe néanmoins une subtilité importante.

Plusieurs POCO internationaux partagent leur base matérielle et leur développement logiciel avec des modèles Redmi commercialisés en Chine. Le POCO F7 Ultra est ainsi étroitement lié au Redmi K80 Pro, avec le même nom de code logiciel.

La présence d’une build chinoise associée à cette plateforme ne signifie donc pas qu’un POCO F7 Ultra européen reçoit aujourd’hui cette même ROM chinoise.

C’est précisément la région inscrite à la fin du numéro de firmware qui permet de faire la différence.

CNXM correspond à la Chine.

EUXM correspond à l’Europe.

MIXM correspond à la ROM Global.

Un propriétaire français d’un POCO ne doit donc pas installer manuellement une ROM CNXM simplement parce que son modèle apparaît dans une base de firmwares correspondante.

Le correctif de septembre bouche plusieurs failles critiques

Au-delà d’HyperOS 4, l’intérêt de ces mises à jour vient aussi du correctif de sécurité Android de septembre 2026.

Google a publié son bulletin le 8 septembre avant de le mettre à jour le 16 septembre. Plusieurs vulnérabilités critiques sont corrigées dans Android.

La plus sérieuse concerne le composant système et pourrait permettre une exécution de code à distance sans privilège supplémentaire et sans interaction de l’utilisateur.

D’autres correctifs concernent le framework Android, le noyau et différents composants matériels.

Cela ne signifie pas que chaque vulnérabilité décrite par Google concerne nécessairement chaque Xiaomi. Le contenu exact dépend de la version Android, du processeur et des composants utilisés par chaque appareil.

Pour un propriétaire de Xiaomi, Redmi ou POCO, le point à vérifier après l’installation est surtout le niveau du correctif de sécurité Android, qui doit afficher une date de septembre 2026 sur les builds concernées.

HyperOS 4 n’est pas encore généralisé en France

Malgré l’apparition de toutes ces versions, HyperOS 4 n’est pas encore distribué simultanément à tous les Xiaomi compatibles en Europe.

Xiaomi utilise plusieurs étapes : développement interne, bêta, diffusion limitée, puis élargissement progressif lorsque la version est jugée suffisamment stable.

Deux personnes possédant exactement le même Xiaomi 15 peuvent donc ne pas recevoir la mise à jour le même jour.

Le constructeur a déjà communiqué un calendrier plus large pour la version stable en Chine. Les dates ne doivent toutefois pas être transposées directement à la France. Nous avons regroupé le calendrier actuellement annoncé pour HyperOS 4 sur les Xiaomi 13, 14, 15, 17 et plusieurs Redmi.

Pour les versions européennes, le déploiement reste plus progressif.

Comment vérifier si votre Xiaomi a reçu la mise à jour

La vérification peut être effectuée directement depuis HyperOS :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > Rechercher les mises à jour

Si aucune mise à jour n’apparaît, il n’est pas nécessaire de modifier la région du téléphone ou de télécharger une ROM destinée à un autre marché.

L’absence de notification peut simplement signifier que la vague correspondant à votre appareil n’a pas encore commencé.

Le numéro de version permet également de savoir quelle ROM est installée. Pour un Xiaomi européen, la présence du suffixe EUXM permet notamment d’identifier une version destinée à l’Espace économique européen.

Les modèles à surveiller en priorité sont désormais les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro en Europe, tandis que plusieurs Redmi poursuivent leur transition vers HyperOS 4 en Chine. Du côté des POCO, il faudra surtout attendre l’apparition des firmwares correspondant réellement aux variantes Global et européennes avant de parler d’un déploiement généralisé.

Sources : Gizmochina, Android Security Bulletin