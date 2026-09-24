iPhone Duo à 2 339 € : Apple ne dit toujours pas combien coûtera l’écran pliable ou la charnière hors AppleCare+

L’iPhone Duo sera le smartphone le plus atypique de la gamme Apple lorsqu’il arrivera en France le 23 octobre. Ce sera aussi l’un des plus chers : 2 339 € minimum, et jusqu’à 3 839 € pour la version dotée de 2 To de stockage.

À quelques semaines de sa commercialisation, une question reste pourtant sans réponse pour ceux qui envisagent de l’acheter sans AppleCare+ : combien coûtera une réparation de son écran pliable ou de sa charnière en cas de casse ?

Apple détaille désormais plusieurs frais applicables avec AppleCare+, mais ses pages françaises d’assistance ne donnent toujours pas de tarif hors couverture spécifique à ces éléments essentiels de l’iPhone Duo.

Pour un téléphone pliable aussi cher, ce détail est loin d’être anecdotique.

L’iPhone Duo démarre à 2 339 € et peut dépasser 3 800 €

Apple a désormais confirmé les prix français de toutes les configurations.

L’iPhone Duo 256 Go coûte 2 339 €. La version 512 Go passe à 2 589 €, celle de 1 To atteint 3 089 € et le modèle 2 To grimpe à 3 839 €.

Les précommandes ouvriront en France le 16 octobre à 14 h, avant une disponibilité à partir du 23 octobre.

À titre de comparaison, l’iPhone Duo coûte sensiblement plus cher que l’iPhone 18 Pro Max à capacité égale.

La différence ne vient pas uniquement de son positionnement haut de gamme. Apple doit intégrer dans ce modèle deux écrans, une charnière complexe et une structure spécialement conçue pour supporter les ouvertures et fermetures répétées.

Ce sont précisément ces composants qui soulèvent la question du coût des réparations.

Apple n’affiche toujours pas le prix d’un écran pliable cassé hors AppleCare+

Apple possède une page permettant d’estimer le coût d’une réparation d’iPhone.

Pour ses modèles déjà pris en charge par l’outil, l’utilisateur peut généralement sélectionner son appareil et le type de dommage afin d’obtenir une estimation.

Pour l’iPhone Duo, aucun tarif hors AppleCare+ spécifique au remplacement de l’écran intérieur pliable n’est actuellement publié sur la page française de réparation.

Même situation pour la charnière.

Apple ne fournit pas encore de prix permettant de savoir combien pourrait coûter une intervention sur ce mécanisme si le téléphone n’est plus couvert par la garantie et que son propriétaire ne dispose pas d’AppleCare+.

Cela ne signifie pas qu’Apple ne réparera pas ces composants.

Cela signifie simplement que le prix à payer hors couverture n’est pas encore publiquement disponible.

AppleCare+ donne déjà une meilleure idée de ce qui est couvert

La situation est différente pour les clients qui choisiront AppleCare+.

Apple a commencé à détailler les frais applicables aux différents types de dommages. La réparation classique de certains éléments reste ainsi soumise aux franchises prévues par AppleCare+.

L’écran intérieur de l’iPhone Duo bénéficie toutefois d’un traitement spécifique en raison de sa conception pliable.

Autrement dit, il faut bien distinguer deux choses :

les frais de service avec AppleCare+, qui commencent à être connus, et le prix réel d’une réparation hors couverture, qui reste inconnu pour plusieurs pièces spécifiques au Duo.

Un propriétaire qui casse son écran intérieur sans AppleCare+ ne peut donc pas encore regarder une grille tarifaire Apple française et connaître à l’avance la facture qui l’attend.

C’est ce deuxième montant qui sera particulièrement intéressant à surveiller au moment de la commercialisation.

La charnière est beaucoup plus complexe que sur un iPhone classique

L’iPhone Duo n’est pas simplement un iPhone avec un écran flexible.

Apple a développé une charnière comportant plus d’une centaine de composants, avec un couvre-charnière en titane et un mécanisme capable de modifier sa résistance pendant l’ouverture.

Les designers d’Apple ont récemment expliqué comment cette charnière à résistance variable a été pensée pour maintenir le téléphone dans différentes positions.

La structure doit permettre au téléphone de rester fermé, partiellement ouvert ou complètement déplié tout en maintenant une sensation régulière dans le temps.

Apple met également en avant une conception renforcée destinée à protéger l’écran intérieur.

Mais le constructeur n’a pas communiqué de prix de remplacement de cette charnière.

Il n’a pas non plus publié de nombre officiel de cycles d’ouverture et de fermeture auquel le mécanisme serait certifié.

Il serait donc hasardeux d’essayer d’estimer sa durée de vie ou son prix de réparation à partir des données actuellement disponibles.

L’écran intérieur est la pièce qui devrait inquiéter le plus les futurs acheteurs

Ouvert, l’iPhone Duo dévoile un écran Super Retina XDR de 7,6 pouces.

Cette dalle est l’élément central du produit. Apple utilise plusieurs couches très fines et un revêtement spécialement conçu pour limiter les reflets et réduire la visibilité de la pliure.

Le format permet notamment d’utiliser deux applications côte à côte et rapproche le téléphone d’une petite tablette. Nous avions d’ailleurs comparé l’iPhone Duo à l’iPad mini pour mesurer ce que son écran de 7,6 pouces permet réellement.

Mais cet écran est aussi un composant qu’Apple n’a jamais eu à réparer sur les précédentes générations d’iPhone.

Utiliser le tarif de réparation d’un iPhone 18 Pro pour essayer de deviner celui du Duo n’aurait donc pas beaucoup de sens.

Un écran OLED rigide et une grande dalle OLED pliable ne sont pas des pièces comparables.

Toute estimation circulant avant qu’Apple publie ses propres tarifs hors garantie doit être considérée avec prudence.

Un autre point reste à connaître avant les précommandes

Le coût de réparation n’est pas la seule inconnue.

Apple décrit l’iPhone Duo comme résistant et annonce une certification IP68 contre l’eau et la poussière, ce qui est remarquable pour un appareil pliable.

Cela ne couvre toutefois pas une chute, un écran cassé ou un dommage mécanique provoqué par l’utilisateur.

À 2 339 € minimum, le choix d’une protection supplémentaire pourrait donc peser davantage que pour un iPhone traditionnel, surtout sur une première génération dotée d’un mécanisme entièrement nouveau.

Le Duo impose déjà plusieurs compromis par rapport aux modèles Pro. Menow a notamment recensé les fonctions présentes sur l’iPhone 18 Pro mais absentes de l’iPhone Duo.

Le coût d’entretien à long terme constitue désormais une autre donnée à prendre en compte.

Il faudra probablement attendre l’approche de la sortie

À l’heure actuelle, Apple ne permet donc toujours pas de savoir précisément combien coûtera hors AppleCare+ le remplacement de l’écran pliable ou une réparation de la charnière de l’iPhone Duo en France.

Ce constat pourra évoluer rapidement.

Le smartphone ne sera disponible que le 23 octobre, et Apple peut encore compléter ses outils de réparation et ses grilles tarifaires avant ou au moment de son lancement.

Pour ceux qui envisagent de précommander le téléphone le 16 octobre, le chiffre sera particulièrement intéressant à vérifier.

Car sur un smartphone vendu entre 2 339 € et 3 839 €, connaître le prix d’achat ne suffit pas forcément : le coût d’une casse de l’écran pliable pourrait devenir l’un des éléments les plus importants à connaître avant de décider de se passer d’AppleCare+.

Sources : Apple, Assistance Apple