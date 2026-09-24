Apple préparerait homeOS pour octobre : ce nouvel OS doit piloter son futur écran connecté

Apple pourrait ajouter un nouveau système d’exploitation à sa gamme dès le mois prochain. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, la marque développe une plateforme destinée à son futur hub pour la maison connectée, avec une interface empruntant des éléments à iOS, watchOS et tvOS.

Son nom définitif n’est pas encore connu. Plusieurs indices liés à des dépôts de marque suggèrent toutefois qu’Apple pourrait choisir homeOS.

Le calendrier reste lui aussi à prendre avec prudence : Apple n’a encore annoncé ni homeOS ni son nouvel appareil. Une présentation du hub serait néanmoins envisagée dès octobre 2026.

homeOS serait conçu pour un nouvel appareil Apple

Ce nouveau système ne serait pas destiné à l’iPhone, au Mac ou à l’Apple TV.

Apple le développe pour son futur écran connecté dédié à la maison, un produit évoqué depuis plusieurs années et dont le lancement aurait été repoussé à plusieurs reprises.

L’appareil prendrait la forme d’un petit écran carré de 6 à 7 pouces associé à un système audio rappelant le HomePod.

Deux versions seraient en préparation : un modèle pouvant être posé sur une table ou un meuble grâce à une base intégrant un haut-parleur, et une autre déclinaison destinée à être fixée au mur.

Menow avait déjà repéré des références à ce nouveau hub domotique dans le code d’iOS.

Les informations les plus récentes précisent désormais surtout la partie logicielle qui doit l’accompagner.

Une interface entre iPhone, Apple Watch et Apple TV

Apple ne chercherait pas simplement à installer une version modifiée d’iPadOS sur ce nouvel écran.

Le système utiliserait plusieurs principes déjà présents dans les autres OS de la marque.

L’écran d’accueil proposerait notamment une grille d’icônes, des widgets ainsi que différents cadrans d’horloge personnalisables.

L’interface pourrait également s’adapter automatiquement à la distance de l’utilisateur.

Lorsqu’une personne se trouve loin de l’écran, homeOS pourrait afficher des informations avec des éléments visuels plus grands. En s’approchant de l’appareil, l’interface deviendrait plus détaillée et proposerait davantage de commandes.

L’objectif serait de rendre l’écran utilisable aussi bien depuis l’autre côté d’une pièce qu’à quelques centimètres.

Le hub pourrait reconnaître la personne qui se trouve devant lui

L’une des fonctions les plus intéressantes concernerait la gestion des différents membres du foyer.

La caméra et les capteurs intégrés permettraient au hub d’identifier la personne présente devant l’écran, puis d’adapter les informations affichées.

Un utilisateur pourrait par exemple retrouver ses propres rendez-vous, ses notes, ses contenus multimédias ou d’autres informations personnelles.

Une autre personne vivant dans le même logement pourrait obtenir une interface différente sur le même appareil.

Des références découvertes dans le logiciel d’Apple ont déjà renforcé l’hypothèse d’une gestion multi-utilisateur avec détection ambiante.

Le système pourrait également demander à la personne de se placer devant la caméra lorsqu’il n’arrive pas à déterminer quel profil doit être utilisé.

Il ne faut néanmoins pas confondre cette fonction avec une confirmation de Face ID tel qu’il existe sur l’iPhone. Les informations disponibles évoquent une reconnaissance des utilisateurs, mais Apple n’a encore détaillé ni la technologie ni son niveau de sécurité.

Siri AI serait au centre de homeOS

Le nouvel écran connecté serait étroitement lié au nouveau Siri alimenté par l’IA.

Cette dépendance pourrait d’ailleurs expliquer une partie des reports successifs du produit. Apple aurait attendu que son nouvel assistant soit suffisamment avancé avant de commercialiser le hub.

Siri pourrait permettre de rechercher des informations provenant des différents services et appareils Apple, retrouver une photo, lancer de la musique ou un podcast, gérer un calendrier ou effectuer certaines actions dans des applications.

Le système pourrait aussi proposer une application spécifiquement dédiée aux conversations avec Siri AI.

Apple dispose désormais d’une base logicielle plus favorable grâce au lancement d’iOS 27 et de son nouveau Siri. La disponibilité reste néanmoins très différente selon les régions.

En France notamment, installer iOS 27 ne suffit toujours pas pour accéder au nouveau Siri AI.

Cette restriction soulève forcément une question pour le futur hub : quelles fonctions seront réellement accessibles en Europe si l’appareil arrive en France ?

Apple n’a encore fourni aucune réponse.

HomeKit, FaceTime, musique : le hub servirait de centre de contrôle

Le produit ne serait pas uniquement un écran permettant de parler avec Siri.

Apple voudrait en faire un véritable centre de contrôle pour la maison.

Il pourrait notamment servir à :

contrôler les accessoires compatibles avec l’écosystème Maison ;

surveiller certains équipements de sécurité ;

passer des appels vidéo via FaceTime ;

consulter des photos ;

afficher le calendrier et les rappels ;

écouter de la musique et des podcasts ;

utiliser plusieurs appareils comme interphone dans différentes pièces.

Des applications comme Calendrier, Appareil photo, Apple Music, Apple Podcasts, Apple News, Rappels et Notes seraient notamment prévues.

L’iPhone resterait toutefois nécessaire pour la configuration initiale et certaines fonctions connectées.

Apple semble ainsi vouloir créer un produit situé quelque part entre un HomePod, un écran connecté et un centre de contrôle HomeKit.

homeOS n’est pas encore le nom officiel

Le nom « homeOS » semble logique, mais il reste à considérer comme une hypothèse.

Apple n’a officiellement présenté aucun système portant ce nom.

Des démarches liées à la marque homeOS ont été repérées dans plusieurs pays via une société pouvant être associée à Apple, ce qui alimente cette possibilité.

Si ce nom est finalement retenu, la gamme logicielle de l’entreprise comprendrait alors :

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS et homeOS.

Apple pourrait toutefois utiliser un autre nom lors de l’annonce définitive.

Le système serait par ailleurs connu en interne sous un autre nom de développement.

Une présentation pourrait avoir lieu dès octobre

Le calendrier constitue la partie la plus récente de ces informations.

Selon Mark Gurman, Apple pourrait présenter son écran connecté dès octobre 2026.

Menow évoquait déjà cet été la possibilité d’un lancement à l’automne : le Home Hub figurait parmi les produits Apple attendus avant la fin de l’année.

Le produit n’a finalement pas été présenté avec les nouveaux iPhone de septembre.

Une annonce distincte en octobre devient donc un scénario crédible, mais pas encore une date officielle.

Il faudra également vérifier si Apple choisit de présenter simultanément le matériel et son nouveau système d’exploitation, puis de les commercialiser immédiatement, ou seulement de dévoiler sa nouvelle stratégie pour la maison connectée.

Une chose devient en revanche de plus en plus claire : Apple ne préparerait pas simplement un nouveau HomePod. La marque travaillerait sur une nouvelle catégorie de produit accompagnée de sa propre interface logicielle, avec Siri AI au centre de l’expérience.

Sources : Bloomberg, MacRumors