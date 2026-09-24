OnePlus 16 : la caméra 200 MP est officielle, mais son arrivée en France semble très compromise

OnePlus commence à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme. Selon Techblog et Gizmochina, la marque a officiellement confirmé plusieurs éléments de la partie photo du OnePlus 16, avec une nouveauté forte : un capteur principal 200 MP.

Sur le papier, le smartphone coche beaucoup de cases : grand capteur, téléobjectif périscopique, nouveaux modes photo pro, grosse batterie attendue et processeur très haut de gamme. Mais pour les utilisateurs français, le vrai problème est ailleurs : le OnePlus 16 pourrait ne pas sortir officiellement en Europe.

Un capteur principal 200 MP officialisé

La grande nouveauté concerne la caméra principale. Le OnePlus 16 aura droit à un capteur 200 MP au format 1/1,4 pouce, avec une ouverture f/1.6.

C’est un changement important par rapport aux précédents modèles de la marque. OnePlus semble vouloir répondre aux critiques sur la photo en misant sur un capteur beaucoup plus défini et plus ambitieux.

Cette hausse de définition ne garantit pas automatiquement de meilleures images. Le résultat dépendra aussi de l’optique, de la stabilisation, du traitement logiciel et de la gestion des scènes difficiles.

Trois autres caméras de 50 MP

Le reste de la fiche photo se veut également solide.

Selon les informations relayées, le OnePlus 16 proposerait :

un téléobjectif périscopique 50 MP avec zoom optique 3x ;

avec zoom optique ; un zoom sans perte annoncé jusqu’à 6x ;

; un ultra grand-angle 50 MP avec champ de vision de 116 degrés ;

avec champ de vision de ; une caméra selfie 50 MP avec autofocus.

Le téléobjectif périscopique sera l’un des points à surveiller. Le zoom est devenu un critère important sur les smartphones haut de gamme, surtout face aux Galaxy Ultra, aux iPhone Pro Max et aux modèles OPPO Find Ultra.

Trois nouveaux modes photo pro

OnePlus ajoute aussi trois modes photo pensés pour les utilisateurs qui veulent un rendu plus travaillé.

Le premier est le Master Mode, conçu pour produire une image avec une esthétique plus proche du film, notamment dans la gestion de la lumière et des couleurs.

Le deuxième est le High-Pixel Mode, pensé pour exploiter au maximum le niveau de détail du capteur 200 MP.

Le troisième est le mode 65:24 Widescreen, qui propose un cadrage très large, plus cinématographique. Ce format peut être intéressant pour les paysages, les vidéos stylisées ou les images destinées aux réseaux sociaux.

Ces modes montrent que OnePlus ne veut pas seulement afficher de gros chiffres. La marque cherche aussi à donner plus d’outils créatifs aux utilisateurs.

Une fiche technique qui vise très haut

La partie photo n’est pas le seul argument du OnePlus 16.

D’après Techblog, le smartphone serait attendu avec un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 Go de RAM LPDDR5X, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1, un écran 185 Hz et ColorOS 17 basé sur Android 17.

Un passage sur AnTuTu aurait donné un score de 5 384 433 points. Ce chiffre reste à prendre avec prudence, mais il confirme l’ambition du modèle sur la performance brute.

La certification chinoise 3C indique aussi une charge filaire 100 W. Les fuites évoquent une batterie autour de 9 000 mAh, ainsi qu’une charge sans fil 50 W. Si ces données se confirment, le OnePlus 16 serait l’un des smartphones haut de gamme les plus généreux sur l’autonomie.

Le vrai problème pour la France

Pour les lecteurs français, la question la plus importante n’est pas seulement la caméra. C’est la disponibilité.

OnePlus a confirmé en juillet 2026 son retrait d’Europe et d’Amérique du Nord, avec l’arrêt des nouveaux lancements de produits dans ces régions. Plusieurs médias, dont Frandroid, 9to5Google, Ars Technica et TechRadar, ont relayé cette décision. Les modèles existants continuent d’être suivis, mais les nouveaux produits ne sont plus censés être lancés officiellement en Europe.

Cela change complètement la lecture du OnePlus 16. Même si le smartphone est présenté en Chine en octobre, il ne faut pas partir du principe qu’il arrivera officiellement en France.

Importer le OnePlus 16 pourrait être risqué

Certains passionnés pourront toujours envisager l’import. Mais ce choix pose plusieurs questions.

La compatibilité réseau peut varier selon les versions chinoises, notamment sur certaines bandes 4G et 5G utilisées en Europe. Menow avait déjà souligné ce point avec le OnePlus 15, où la version chinoise ne reprenait pas forcément toutes les bandes nécessaires au marché européen.

Il faut aussi penser au logiciel, aux services Google, à la garantie, aux mises à jour et au SAV. Un smartphone importé peut être très séduisant sur la fiche technique, mais plus compliqué à utiliser au quotidien.

Un smartphone vitrine pour la Chine

Le OnePlus 16 semble donc devenir un produit vitrine pour le marché chinois.

Avec sa caméra 200 MP, son téléobjectif 50 MP, son énorme batterie attendue et sa puce haut de gamme, il pourrait montrer ce que OnePlus sait encore faire techniquement. Mais pour la France, ce sera probablement un smartphone à observer de loin, sauf changement de stratégie.

C’est dommage, car le marché européen perd une alternative historique aux Samsung Galaxy, Xiaomi Ultra, OPPO Find et iPhone Pro.

Ce qu’il faut retenir

Le OnePlus 16 officialise une partie photo très ambitieuse :

capteur principal 200 MP ;

; téléobjectif périscopique 50 MP avec zoom optique 3x ;

avec zoom optique ; zoom sans perte annoncé jusqu’à 6x ;

; ultra grand-angle 50 MP ;

; selfie 50 MP avec autofocus ;

avec autofocus ; trois modes photo : Master Mode, High-Pixel Mode et 65:24 Widescreen.

Le smartphone est attendu en Chine en octobre 2026, avec une fiche technique très haut de gamme. Mais son arrivée en France paraît aujourd’hui très incertaine, car OnePlus ne lance plus officiellement de nouveaux produits en Europe.

Source : Gizmochina

https://www.gizmochina.com/2026/09/24/oneplus-16-camera-specs-confirmed-200mp-main-sensor-and-new-pro-imaging-modes/