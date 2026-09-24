PlayStation teste discrètement du cashback : certains joueurs récupèrent déjà de l’argent après leurs achats

Acheter un jeu sur le PlayStation Store et récupérer ensuite une partie de la somme directement dans son portefeuille PlayStation ? C’est précisément ce que certains joueurs commencent à découvrir sur leur compte.

Sony semble tester un système de cashback sur certains achats numériques, avec du crédit ajouté au portefeuille après l’achat d’un jeu éligible.

Le dispositif reste pour l’instant limité et tous les joueurs ne semblent pas y avoir accès. Mais après les premiers signalements aux États-Unis, des cas commencent également à apparaître en Europe.

Pour les habitués du PlayStation Store, l’idée pourrait être particulièrement intéressante.

Certains joueurs récupèrent une partie du prix de leur jeu

Le principe observé est très simple.

Certains comptes voient apparaître une offre associée à un jeu numérique. Après l’achat, une somme est créditée dans le portefeuille PlayStation du joueur.

Cet argent peut ensuite servir à effectuer d’autres achats sur le PlayStation Store.

Il ne s’agit donc pas d’une réduction classique appliquée avant le paiement. Le joueur achète son jeu puis récupère une partie de son argent sous forme de crédit utilisable dans l’écosystème PlayStation.

C’est essentiellement du cashback adapté au PS Store.

Le test commence à apparaître en Europe

Les premiers témoignages avaient surtout été repérés aux États-Unis.

Mais le phénomène semble désormais s’étendre.

Des utilisateurs situés notamment au Royaume-Uni et en Allemagne ont commencé à voir apparaître des offres similaires, ce qui suggère que Sony élargit progressivement son expérimentation.

Tous les comptes ne reçoivent toutefois pas nécessairement la même proposition.

Le cashback semble dépendre du compte, du jeu et éventuellement du marché concerné. Deux joueurs regardant exactement le même titre sur le PlayStation Store peuvent donc ne pas voir la même offre.

C’est justement ce qui donne à l’opération l’apparence d’un test plutôt que d’un nouveau programme mondial déjà généralisé.

Sony pourrait avoir trouvé un moyen de pousser les achats numériques

Pour PlayStation, l’intérêt d’un tel système serait évident.

Lorsqu’un joueur achète un jeu physique, une partie de la transaction échappe directement à Sony et le disque peut ensuite être prêté ou revendu.

Sur le PlayStation Store, l’achat reste entièrement numérique et lié au compte.

Proposer quelques euros de crédit après une transaction pourrait donc encourager certains joueurs à choisir la version dématérialisée plutôt que la boîte, surtout lorsqu’ils hésitent entre les deux au même prix.

Le crédit obtenu présente également un autre avantage pour Sony : il reste dans l’écosystème PlayStation.

Un joueur récupérant quelques euros après son achat sera naturellement tenté de les utiliser pour un autre jeu, une extension ou du contenu numérique.

Pas encore de cashback PlayStation pour tout le monde

Il ne faut néanmoins pas s’attendre à récupérer immédiatement de l’argent sur chaque achat.

Les observations actuelles indiquent plutôt une expérimentation limitée, avec certaines offres proposées uniquement à une partie des utilisateurs.

Sony pourrait parfaitement modifier le fonctionnement, élargir le test ou même l’arrêter.

Mais son apparition sur plusieurs marchés rend l’expérience particulièrement intéressante à suivre.

Après les promotions traditionnelles et les avantages liés à PlayStation Plus, Sony semble tester une autre manière d’inciter les joueurs à revenir acheter sur sa boutique.

Alors avant votre prochain achat numérique sur PS5, regarder attentivement la fiche du jeu pourrait désormais valoir quelques euros.

Source :

Push Square — témoignages et extension du test de cashback PlayStation :

https://www.pushsquare.com/news/2026/09/digital-ps5-purchases-kicking-back-cash-to-more-and-more-players