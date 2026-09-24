Ils arrivent à 4 h du matin pour revendre les cartes Pokémon, mais une mauvaise surprise les attend à l’ouverture

Se lever en pleine nuit, rejoindre un magasin avant le lever du soleil et patienter plusieurs heures dans l’espoir de repartir avec des cartes Pokémon très recherchées. La stratégie peut être rentable lorsque les produits disparaissent des rayons en quelques minutes. Cette fois, elle s’est surtout transformée en énorme perte de temps.

Aux États-Unis, des revendeurs sont arrivés devant un magasin Target dès 4 heures du matin pour prendre les premières places de la file. Ils espéraient manifestement mettre la main sur les produits Pokémon convoités avant les autres clients.

À l’ouverture, une mauvaise surprise les attendait : il n’y avait tout simplement aucun stock à acheter.

L’histoire a rapidement fait rire la communauté Pokémon sur Reddit, où la publication racontant la scène a accumulé plusieurs centaines de votes.

Plusieurs heures d’attente pour absolument rien

L’histoire est racontée par une personne travaillant chez Target.

Selon son témoignage, les premiers acheteurs étaient présents dès 4 heures du matin et d’autres les ont progressivement rejoints. Ce type de scène est devenu familier autour des sorties les plus recherchées du Pokémon Trading Card Game.

La logique des revendeurs est simple : être parmi les premiers dans le magasin, acheter autant de produits rares que possible puis profiter de la demande sur le marché secondaire.

Sauf qu’une file d’attente ne garantit évidemment pas la présence de produits dans les rayons.

Après plusieurs heures passées devant le magasin, les personnes présentes ont appris que la livraison Pokémon attendue n’était pas disponible.

Pour ceux arrivés en pleine nuit, difficile d’imaginer pire scénario.

Les scalpers restent un énorme sujet chez les collectionneurs Pokémon

L’anecdote fait surtout écho à un problème beaucoup plus large.

Dès qu’une extension, une collection ou un produit Pokémon devient particulièrement recherché, les scalpers sont accusés d’acheter de grandes quantités de stock afin de les remettre rapidement en vente plus cher.

Avec l’engouement entourant les produits liés au 30e anniversaire de Pokémon, le phénomène est particulièrement surveillé.

Des collectionneurs racontent régulièrement découvrir des rayons vides quelques minutes seulement après l’ouverture. Certaines enseignes ont donc commencé à limiter le nombre d’articles Pokémon pouvant être achetés par une même personne.

Ces restrictions sont très appréciées par une partie de la communauté, qui considère qu’elles donnent davantage de chances aux collectionneurs ordinaires d’acheter les produits au prix normal.

Le marché Pokémon commence aussi à jouer des tours aux revendeurs

Acheter toutes les boîtes disponibles n’est d’ailleurs pas nécessairement synonyme de bénéfice garanti.

Le marché des cartes Pokémon dépend énormément de la rareté réelle d’un produit, de la quantité distribuée et surtout de la demande après sa sortie.

Sur Reddit, plusieurs discussions récentes s’intéressent justement aux prix de certaines cartes et produits du 30e anniversaire, avec des collectionneurs qui surveillent une éventuelle baisse après l’emballement initial.

Un revendeur peut donc acheter un produit très cher en imaginant que son prix continuera de grimper, puis découvrir quelques semaines plus tard que la demande s’est calmée.

Et dans le cas de ces acheteurs arrivés devant Target à 4 heures du matin, le calcul économique a été encore plus simple.

Pas de cartes, pas de revente et plusieurs heures d’attente pour rien.

La petite mésaventure a au moins offert aux collectionneurs Pokémon une histoire dont Reddit ne pouvait que se régaler.

Sources :

Reddit — témoignage de l’employé Target sur les acheteurs arrivés dès 4 h du matin :

https://www.reddit.com/r/Target/comments/1wlj0a1/pok%C3%A9mon_scalpers/

Reddit — discussions autour des mesures prises contre les scalpers Pokémon :

https://www.reddit.com/r/pokemon/comments/1whbb3f/retailer_takes_drastic_action_against_pokemon_tcg/