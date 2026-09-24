PS5, PS6 : Sony imagine une manette qui simplifie les achats numériques

Sony réfléchit à une nouvelle façon de payer des jeux, des contenus additionnels ou des achats intégrés sur PlayStation. Un brevet récemment publié décrit une technologie dans laquelle la manette PlayStation servirait d’intermédiaire entre un smartphone et la console.

L’idée est simple. Plutôt que d’entrer manuellement ses informations bancaires sur la PlayStation, l’utilisateur pourrait transmettre des données de paiement depuis son téléphone vers la manette, puis de la manette vers la console.

Ce n’est pas encore une fonction annoncée pour la PS5. Ce n’est pas non plus une confirmation pour la PS6. Pour l’instant, il s’agit d’un brevet, donc d’une piste technique que Sony protège, sans garantie de lancement commercial.

Mais le concept est intéressant. Et il dit beaucoup de la direction que pourrait prendre l’écosystème PlayStation.

Une manette qui ne servirait plus seulement à jouer

Le brevet a été déposé par Sony en mars 2025, puis publié le 17 septembre 2026. Il décrit un système dans lequel une manette PlayStation communique avec un appareil externe, comme un smartphone, pour récupérer des informations de paiement.

Ces données seraient ensuite envoyées à la console afin de finaliser un achat numérique.

On peut imaginer plusieurs cas : acheter un jeu sur le PlayStation Store, payer un DLC, récupérer une carte cadeau numérique, acheter de la monnaie virtuelle ou valider un achat intégré depuis un jeu.

La manette deviendrait donc une sorte de relais sécurisé entre le téléphone et la console.

C’est discret. Mais potentiellement très pratique.

Le smartphone garderait les informations de paiement

Le point le plus intéressant vient peut-être de là.

Aujourd’hui, un joueur peut déjà enregistrer une carte bancaire sur son compte PlayStation Network. C’est rapide, mais tout le monde n’a pas envie de laisser ses informations de paiement directement liées à une console ou à un compte familial.

Le système imaginé par Sony pourrait fonctionner différemment. Les données de paiement resteraient sur le smartphone ou dans un portefeuille numérique. La console ne ferait que recevoir les informations nécessaires au moment de l’achat.

En clair, la PlayStation n’aurait pas forcément besoin de stocker directement la carte bancaire.

Pour certains utilisateurs, ce serait plus rassurant. Surtout dans un foyer où plusieurs personnes utilisent la même console.

NFC, Bluetooth et retour haptique

Le brevet évoque plusieurs méthodes pour détecter l’appareil utilisé pour payer. Sony mentionne notamment le NFC et le Bluetooth.

Le fonctionnement pourrait être très simple : l’utilisateur approche son smartphone de la manette, la connexion est détectée, puis la manette confirme l’opération avec un signal.

Sony imagine aussi l’utilisation de la lumière, du son ou du retour haptique. La DualSense pourrait donc vibrer ou s’illuminer pour indiquer que le téléphone a bien été reconnu.

C’est exactement le genre de détail qui peut rendre une fonction invisible beaucoup plus naturelle à utiliser.

On pose le téléphone. La manette réagit. L’achat peut continuer.

Une fonction pensée pour les achats numériques

Ce brevet arrive dans un contexte logique. Le jeu vidéo se déplace de plus en plus vers le numérique.

Les joueurs achètent des jeux complets sur le PlayStation Store, mais aussi des extensions, des skins, des monnaies virtuelles, des passes de saison, des abonnements et des contenus additionnels.

Sony a donc intérêt à rendre ces achats plus simples. Moins il y a d’étapes, plus l’expérience est fluide.

C’est aussi un enjeu pour les futures consoles. Si la PS6 mise encore davantage sur le numérique, voire sur des modèles sans lecteur de disque, la facilité de paiement deviendra un élément central de l’expérience PlayStation.

La manette pourrait alors jouer un rôle plus large que prévu.

Une idée pratique, mais aussi sensible

Faciliter les paiements est pratique. Mais ce n’est jamais anodin.

Si Sony déployait un jour cette technologie, il faudrait des validations claires, des limites d’achat, une authentification solide et des contrôles parentaux efficaces.

C’est encore plus vrai pour les achats intégrés et les monnaies virtuelles. Dans certains jeux, les dépenses peuvent s’enchaîner très vite. Une validation trop simple pourrait devenir problématique si elle n’est pas bien encadrée.

La simplicité ne doit pas remplacer la sécurité.

C’est probablement l’un des grands défis de ce type de système.

Rien ne confirme une arrivée sur PS5 ou PS6

Il faut garder une vraie prudence.

Un brevet ne veut pas dire qu’une fonction arrivera forcément dans un produit final. Sony dépose régulièrement des brevets pour protéger des idées, tester des concepts ou préparer plusieurs scénarios.

Certains finissent dans les consoles. D’autres ne sortent jamais.

Dans ce cas précis, le brevet montre que Sony étudie une manette capable de servir de relais de paiement. Mais il ne confirme ni une mise à jour de la DualSense, ni une fonction PS5, ni une nouveauté officielle pour la PS6.

Pour l’instant, c’est une piste. Pas une promesse.

Ce que cela pourrait changer pour les joueurs

Si cette technologie arrive un jour sur PlayStation, le changement serait surtout visible au moment d’acheter.

Il ne serait plus nécessaire de taper un numéro de carte avec une manette. Les joueurs pourraient utiliser les informations déjà présentes sur leur smartphone, puis valider l’achat plus rapidement depuis la console.

Ce serait plus confortable. Peut-être plus sécurisé aussi, si les données bancaires restent du côté du téléphone.

Mais tout dépendra de la façon dont Sony encadre le système.

Une manette qui simplifie les achats numériques peut être une bonne idée. À condition que l’utilisateur garde toujours le contrôle.

Ce qu’il faut retenir

Sony a breveté une technologie qui permettrait à une manette PlayStation de transmettre des informations de paiement entre un smartphone et une console.

Le système pourrait utiliser le NFC, le Bluetooth, la lumière, le son ou le retour haptique pour confirmer la connexion entre les appareils.

Cette fonction pourrait servir à acheter des jeux, des DLC, de la monnaie virtuelle, des cartes cadeaux ou d’autres contenus numériques sans entrer manuellement ses informations bancaires sur la console.

Mais il ne s’agit pas encore d’une nouveauté PS5 ou PS6. C’est un brevet, pas une annonce officielle.

L’idée reste forte : à l’avenir, la manette PlayStation pourrait ne plus seulement servir à jouer. Elle pourrait aussi devenir une porte d’entrée vers les achats numériques.

Source : Sumaho Digest

https://sumahodigest.com/?p=71101