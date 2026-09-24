GTA 6 : les joueurs imaginent déjà les critiques les plus absurdes qui tomberont dès le premier jour

Il faudra encore attendre avant de découvrir GTA 6, mais les joueurs savent apparemment déjà ce qui se passera quelques heures après sa sortie : Internet trouvera quelque chose à critiquer.

Sur Reddit, la communauté GTA 6 a même décidé d’en faire un jeu.

Un utilisateur a créé un véritable bingo des plaintes du lancement de GTA 6, regroupant les critiques que l’on devrait retrouver sur Reddit et les réseaux sociaux dès les premières heures. Et l’idée touche visiblement juste : la publication a dépassé 1 700 votes.

Les joueurs commencent donc à se moquer de leurs propres attentes avant même d’avoir GTA 6 entre les mains.

Les joueurs imaginent déjà les ralentis et zooms absurdes sur GTA 6

La blague fonctionne parce que les bandes-annonces de GTA 6 sont déjà analysées image par image.

Animations, circulation, PNJ, physique, éclairage, intérieurs des voitures : pratiquement chaque détail montré par Rockstar a déjà été disséqué.

Le bingo imagine donc ce qui pourrait arriver une fois que plusieurs millions de joueurs pourront eux-mêmes parcourir Vice City.

Un détail graphique légèrement différent d’une bande-annonce ? Une case.

Une animation jugée moins réaliste que prévu ? Une case.

Une comparaison avec GTA 5 ? Évidemment.

Dans les commentaires, certains imaginent déjà des joueurs enregistrant une séquence, la ralentissant puis zoomant sur un détail minuscule pour démontrer que Rockstar n’a pas reproduit parfaitement un comportement réel.

Cela ressemble à une caricature, mais c’est précisément ce qui rend le meme efficace.

Les attentes autour de GTA 6 sont devenues gigantesques

Peu de jeux ont dû supporter un niveau d’attente comparable.

GTA 5 est sorti en 2013. Une génération entière de joueurs aura donc attendu plus d’une décennie avant de découvrir son véritable successeur.

Entre-temps, Rockstar a énormément développé GTA Online tandis que chaque nouvelle information concernant GTA 6 déclenchait immédiatement des milliers de commentaires, analyses et théories.

Cette attente a progressivement créé une situation presque impossible : certains joueurs espèrent désormais que GTA 6 sera non seulement meilleur que GTA 5, mais qu’il repoussera également les limites sur la physique, l’intelligence artificielle, les graphismes, les interactions avec les PNJ et la taille du monde ouvert.

Le moindre compromis risque donc d’être observé.

Même les portes des voitures pourraient devenir un sujet de débat

Un commentaire particulièrement apprécié résume parfaitement l’ambiance.

Son auteur imagine déjà quelqu’un publier une vidéo au ralenti parce que la main du personnage ne touche pas exactement la poignée d’une voiture au moment d’ouvrir la portière.

C’est volontairement excessif.

Mais la plaisanterie fonctionne parce que ce genre de comparaison extrêmement précise existe déjà autour des jeux très attendus.

GTA 6 pourrait donc connaître un lancement assez particulier : pendant que des millions de personnes découvriront Vice City, d’autres chercheront immédiatement ce qui ne fonctionne pas exactement comme elles l’avaient imaginé.

Le premier jour de GTA 6 risque d’être un spectacle sur Reddit

Le plus amusant reste que la communauté en est parfaitement consciente.

Le bingo n’est pas réellement une attaque contre GTA 6. C’est surtout une manière pour les joueurs de rire du niveau d’attente presque démesuré qui entoure désormais le jeu.

Et avec plus de 1 700 votes, beaucoup semblent se reconnaître dans la plaisanterie.

Le jour du lancement, certains voudront découvrir l’histoire. D’autres partiront immédiatement explorer la carte.

Et quelque part sur Internet, quelqu’un sera probablement déjà en train de zoomer à 400 % sur une poignée de voiture pour expliquer pourquoi GTA 6 l’a déçu.

Source :

Reddit — GTA VI Launch Day Reddit Thread Bingo Card :

https://www.reddit.com/r/GTA6/comments/1wml9l1/gta_vi_launch_day_reddit_thread_bingo_card/