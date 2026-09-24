iPhone 18 Pro Max : malgré sa batterie de plus grande capacité, ce test ne gagne que 33 minutes face au 17 Pro Max

L’iPhone 18 Pro Max dispose d’une batterie nettement plus capacitaire que celle de son prédécesseur. Pourtant, ce gain ne se transforme pas forcément en plusieurs heures d’autonomie supplémentaires dans tous les usages. Un test comparatif mesure seulement 33 minutes d’écart entre l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max.

Le résultat mérite d’être regardé de près, car Apple met justement l’autonomie en avant parmi les principales améliorations de cette génération.

18 h 27 pour l’iPhone 18 Pro Max, contre 17 h 54 pour le 17 Pro Max

TechRadar a soumis les deux générations à son test d’autonomie standardisé. Le principe consiste à faire défiler automatiquement une série de sites Internet en utilisant la connexion cellulaire jusqu’à l’extinction du smartphone.

Pendant le test, le Wi-Fi, le Bluetooth et la localisation sont désactivés. Les fonctions de gestion de la batterie d’iOS le sont également afin de conserver des conditions comparables entre les appareils.

Le résultat donne :

iPhone 18 Pro Max : 18 h 27

iPhone 17 Pro Max : 17 h 54

L’écart atteint donc 33 minutes, soit une progression d’environ 3 %.

C’est un gain réel, mais assez éloigné de ce que la différence de capacité entre les deux batteries pourrait laisser imaginer.

La batterie passe pourtant à 5 391 mAh en France

Sur l’iPhone 18 Pro Max commercialisé en France, la batterie atteint 5 391 mAh. L’iPhone 17 Pro Max disposait de 4 823 mAh dans une configuration comparable.

La capacité progresse donc d’environ 11,8 % en une génération.

Menow avait déjà détaillé cette hausse lors de l’annonce de la batterie de 5 391 mAh de l’iPhone 18 Pro Max. Sur le papier, l’évolution est loin d’être anecdotique : Apple dépasse pour la première fois largement les 5 000 mAh sur son grand modèle Pro.

Notre comparaison entre l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max montrait déjà l’ampleur de l’écart : plus de 560 mAh séparent les deux générations.

Cette augmentation ne signifie toutefois pas que l’autonomie doit progresser exactement dans les mêmes proportions. L’écran, le modem, le processeur, le réseau utilisé et la manière dont iOS gère l’énergie ont tous un impact sur la consommation réelle.

Apple annonce pourtant six heures supplémentaires en lecture vidéo

Les chiffres officiels d’Apple sont beaucoup plus favorables au nouveau modèle.

En France, l’iPhone 18 Pro Max est annoncé avec jusqu’à 43 heures de lecture vidéo, soit six heures de plus que l’iPhone 17 Pro Max.

La différence avec le test de TechRadar vient avant tout du protocole employé.

Apple mesure ici une durée de lecture vidéo, tandis que le test indépendant repose sur une succession de pages Web chargées via le réseau cellulaire. Ce deuxième scénario sollicite différemment l’écran, le modem et le processeur.

Il ne faut donc pas lire les 33 minutes supplémentaires comme une valeur universelle valable pour tous les propriétaires d’un iPhone 18 Pro Max. Elles montrent plutôt que, dans ce scénario précis, l’augmentation de capacité de près de 12 % ne produit qu’un gain d’environ 3 %.

Le même test donne d’ailleurs un résultat un peu différent avec le modèle plus compact. L’iPhone 18 Pro atteint 16 h 17, contre 15 h 21 pour l’iPhone 17 Pro, soit environ 6 % d’autonomie supplémentaire.

Les versions d’iPhone 18 Pro Max ne sont pas toutes identiques

Un autre élément complique les comparaisons : l’iPhone 18 Pro Max n’est pas configuré exactement de la même manière dans tous les pays.

Les modèles français conservent notamment un emplacement pour carte SIM physique. Dans certains marchés où Apple commercialise des versions uniquement eSIM, cet espace peut être utilisé autrement à l’intérieur du téléphone.

Un démontage a permis de mieux comprendre pourquoi certains iPhone 18 Pro possèdent une batterie différente selon les marchés.

Pour un acheteur français, le chiffre à retenir reste donc 5 391 mAh pour l’iPhone 18 Pro Max. Il faut rester prudent lorsque des mesures réalisées sur une version étrangère sont directement appliquées au modèle vendu en France.

La recharge apporte aussi un gain beaucoup plus visible

L’autonomie n’est pas la seule évolution apportée à la batterie.

Apple annonce désormais jusqu’à 50 % de charge en environ 15 minutes avec un adaptateur d’au moins 60 W compatible avec l’alimentation à tension réglable et un câble USB-C adapté.

Les premiers essais consacrés à la recharge montrent également des progrès importants. Menow avait notamment relayé un premier test dans lequel l’iPhone 18 Pro Max atteignait 55 % en 15 minutes, même si les conditions précises de cette mesure imposaient encore de rester prudent.

Pour un utilisateur venant d’un iPhone 17 Pro Max, le constat est donc plus nuancé que ne le suggère la seule capacité de la batterie. Le nouvel iPhone embarque bien davantage d’énergie et tient plus longtemps, mais l’écart dépend fortement de l’usage. Dans le test de navigation mobile de TechRadar, les 568 mAh supplémentaires se traduisent finalement par 33 minutes d’autonomie en plus.

Sources : TechRadar, Apple