Votre PS5 Pro vient peut-être de changer ce réglage toute seule : voici quand le désactiver

Si votre PS5 Pro a récemment installé sa dernière mise à jour système, un réglage graphique peut avoir changé sans que vous soyez allé dans les paramètres.

Depuis le firmware 26.06-14.00.00, déployé le 16 septembre 2026, Sony active désormais automatiquement l’option « Enhance PSSR Image Quality » sur PS5 Pro.

L’objectif est plutôt positif : utiliser la version améliorée du PSSR dans davantage de jeux afin d’obtenir une image plus nette et plus stable. Mais Sony reconnaît lui-même que les résultats peuvent varier selon les titres.

Si un jeu vous semble soudainement afficher des scintillements, des reflets étranges ou d’autres anomalies graphiques, ce réglage fait désormais partie des premières choses à vérifier.

La dernière mise à jour PS5 Pro active le nouveau PSSR automatiquement

Jusqu’à présent, les propriétaires de PS5 Pro pouvaient choisir manuellement d’activer la version améliorée du PSSR depuis les paramètres de la console.

Ce n’est plus le comportement par défaut.

Avec la mise à jour système 26.06-14.00.00, Sony indique que l’option d’amélioration de la qualité PSSR est automatiquement activée après l’installation du firmware.

Le changement concerne uniquement la PS5 Pro.

Cela signifie qu’un joueur qui n’avait jamais activé cette fonction peut désormais l’utiliser sans avoir touché à quoi que ce soit.

C’est une évolution importante puisque Menow expliquait déjà lors du lancement du PSSR amélioré que cette technologie constituait l’une des principales évolutions graphiques de la PS5 Pro.

Le nouveau réglage peut aussi modifier des jeux qui utilisaient l’ancien PSSR

Le changement ne concerne pas uniquement les nouveaux jeux spécialement développés pour la dernière version du PSSR.

Lorsque l’option est activée, la PS5 Pro peut appliquer le PSSR amélioré à des jeux qui prenaient initialement en charge l’ancienne version de la technologie.

C’est précisément ce qui rend le nouveau réglage intéressant.

Un jeu qui n’a pas nécessairement reçu une grosse mise à jour récente peut donc afficher un rendu différent après la mise à jour du logiciel système de la console.

Le PSSR, pour PlayStation Spectral Super Resolution, est la technologie de reconstruction d’image reposant sur l’apprentissage automatique utilisée par la PS5 Pro.

Le principe consiste à générer une image de définition supérieure à partir d’un rendu interne moins élevé. Cela permet aux développeurs de viser une image plus précise tout en conservant suffisamment de ressources pour la fréquence d’images, le ray tracing ou d’autres effets graphiques.

La version améliorée cherche notamment à offrir davantage de stabilité en mouvement, des détails plus nets et moins d’artefacts de reconstruction.

Dans la majorité des jeux, mieux vaut laisser le réglage activé

Le changement effectué par Sony ne signifie pas qu’il faut immédiatement désactiver l’option.

Au contraire.

Les analyses réalisées depuis l’arrivée du PSSR amélioré montrent généralement une progression importante par rapport à la première version.

Digital Foundry a testé la technologie sur plus d’une vingtaine de jeux. Sur plusieurs titres, le nouveau modèle améliore nettement la stabilité des éléments fins, la végétation, les contours et certains détails difficiles à reconstruire lorsque la caméra bouge.

Des jeux qui présentaient auparavant du scintillement ou un aspect granuleux avec le premier PSSR peuvent ainsi devenir sensiblement plus propres.

La première version de la technologie avait justement provoqué quelques mauvaises surprises au lancement de la console. Des propriétaires de PS5 Pro avaient signalé des problèmes graphiques dans certains jeux, avec notamment des scintillements ou des surfaces instables.

Le PSSR amélioré corrige une grande partie de ces défauts.

Mais pas absolument tous.

Voici quand il peut être utile de désactiver le PSSR amélioré

Sony donne lui-même une indication assez claire : si l’utilisation du PSSR amélioré provoque des effets visuels inattendus dans un jeu, l’option peut être désactivée.

C’est donc surtout dans ce cas qu’il faut intervenir.

Digital Foundry a constaté que la nouvelle technologie pouvait encore présenter quelques anomalies dans certaines situations particulières.

Dans Star Wars Jedi: Survivor, par exemple, certains reflets utilisant le ray tracing peuvent paraître particulièrement nets et bruités lorsqu’ils sont en mouvement. Le résultat général reste amélioré par rapport à l’ancien PSSR, mais ce type de détail peut être plus visible selon la scène.

Les tests ont également mis en évidence de petits motifs de points dans certaines textures avec la nouvelle reconstruction.

D’autres jeux comme Dragon’s Dogma 2 montrent eux aussi que le PSSR amélioré n’élimine pas nécessairement tous les problèmes de reconstruction possibles.

Cela ne signifie pas que ces jeux deviennent moins beaux ou qu’il faut systématiquement revenir à l’ancien fonctionnement.

La bonne méthode consiste plutôt à comparer.

Si vous jouez à un titre sur PS5 Pro et que vous constatez soudainement :

des scintillements inhabituels ;

des reflets très bruités ;

des motifs étranges dans certaines textures ;

un détail qui apparaît et disparaît lorsque la caméra bouge ;

ou simplement une image que vous trouvez moins agréable qu’avant la mise à jour,

désactiver temporairement le PSSR amélioré permet de vérifier immédiatement s’il est responsable.

Voici où se trouve le réglage sur PS5 Pro

La manipulation ne nécessite pas de réinitialiser la console ou de modifier les paramètres du jeu.

Depuis l’écran d’accueil de la PS5 Pro, ouvrez :

Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > Enhance PSSR Image Quality

Vous pouvez alors désactiver l’option, relancer le jeu concerné et observer la différence.

Si le défaut disparaît, vous pouvez conserver l’ancien comportement pour le moment.

Si aucune différence négative n’est visible, il y a peu de raisons de désactiver le PSSR amélioré : le nouveau modèle apporte généralement la meilleure qualité d’image.

L’option peut ensuite être réactivée depuis le même menu.

Tous les jeux PS5 ne sont pas concernés

Autre nuance importante : l’activation automatique de cette option ne transforme pas tous les jeux PS5 en jeux PSSR.

Le titre doit déjà prendre en charge la technologie de reconstruction de Sony pour que ce réglage puisse intervenir.

Un jeu PS5 classique n’utilisant pas PSSR ne bénéficiera donc pas soudainement de cette fonction grâce à la mise à jour système.

De plus, certains jeux récents intègrent directement la nouvelle version du PSSR. Dans leur cas, le fonctionnement peut être géré spécifiquement par le développeur et ne correspond pas forcément à celui d’un ancien titre auquel la PS5 Pro applique la nouvelle reconstruction depuis son réglage système.

Plusieurs grosses productions utilisent déjà cette technologie améliorée, tandis que son importance devrait encore augmenter sur les prochaines sorties.

C’est notamment l’une des raisons pour lesquelles les capacités graphiques de la console sont autant surveillées à l’approche de GTA 6. Mais un éventuel mode PS5 Pro amélioré ne garantit toujours pas à lui seul que GTA 6 fonctionnera à 60 FPS.

Si l’image a changé depuis septembre, vérifiez ce réglage avant d’accuser le jeu

Le point essentiel pour les propriétaires de PS5 Pro est donc simple : depuis la mise à jour du 16 septembre 2026, le PSSR amélioré peut être activé alors que vous ne l’avez jamais activé vous-même.

Dans la plupart des jeux compatibles, il vaut mieux le conserver puisqu’il améliore la netteté et la stabilité de l’image.

Mais si un titre présente depuis peu un comportement graphique étrange, il existe désormais un test très simple avant d’attendre un patch du développeur : désactiver temporairement « Enhance PSSR Image Quality » et comparer les deux rendus.

Sony a conservé précisément cette possibilité parce que le résultat peut varier d’un jeu à l’autre.

Sources : PlayStation, Digital Foundry