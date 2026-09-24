iPhone 18 Pro : Apple prépare un correctif pour le bug Face ID qui fait redémarrer le smartphone

Apple prépare une mise à jour pour corriger un bug gênant sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le problème peut faire bloquer le smartphone, puis le faire redémarrer après une tentative ratée d’authentification avec Face ID.

La bonne nouvelle, c’est que le remplacement du téléphone ne semble plus être la bonne piste pour ce problème précis. Selon 9to5Mac, Apple a confirmé qu’un correctif logiciel était en préparation et qu’il devrait arriver au début de la semaine prochaine.

Le bug apparaît après un échec de Face ID

Le problème ne concerne pas forcément le déverrouillage classique de l’iPhone. Il apparaît surtout dans certaines situations où Face ID est demandé à l’intérieur d’une application protégée.

9to5Mac indique avoir reproduit le bug sur un iPhone 18 Pro en essayant d’ouvrir l’application Mots de passe avec le visage partiellement masqué par une main. Après l’échec de l’authentification, l’iPhone ne répond plus au toucher, reste figé quelques secondes, puis redémarre.

Ce n’est pas franchement rassurant sur un smartphone qui vient à peine de sortir.

Menow avait déjà détaillé ce bug Face ID après les premiers témoignages d’utilisateurs. La nouveauté, cette fois, est plus importante : Apple reconnaît qu’une correction est en route.

Un fichier “panic” après le redémarrage

Après le redémarrage, certains utilisateurs peuvent retrouver une trace du plantage dans les réglages de l’iPhone.

Le fichier apparaît dans les données d’analyse, avec une mention de type panic. Ce genre de rapport est généralement associé à un blocage sérieux du système, pas à une simple fermeture d’application.

C’est aussi ce qui a renforcé l’hypothèse d’un problème logiciel lié à iOS 27 ou à la gestion de Face ID sur les nouveaux modèles Pro.

La confirmation d’un correctif par Apple va dans ce sens.

Les modèles concernés sont les iPhone 18 Pro

Le problème touche les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, d’après les témoignages remontés ces derniers jours et les informations relayées par 9to5Mac.

Cela arrive à un moment particulier, car Apple a modifié l’intégration de Face ID sur cette génération. Sur les nouveaux modèles Pro, la caméra infrarouge a été déplacée sous l’écran, ce qui permet de réduire la taille visible de la Dynamic Island.

Rien ne prouve pour autant que ce changement matériel soit directement responsable du bug. Apple semble surtout préparer une correction par mise à jour logicielle.

Il vaut donc mieux éviter les conclusions trop rapides.

Inutile de remplacer l’iPhone pour ce bug précis

Avant la confirmation d’Apple, certains utilisateurs ont pu penser à un défaut matériel. C’est compréhensible : quand un iPhone neuf redémarre après Face ID, le doute arrive vite.

Mais si le problème est bien corrigé par une mise à jour, remplacer l’appareil ne servira probablement à rien pour ce bug précis.

Le plus logique est donc d’attendre le correctif annoncé, sauf si l’iPhone présente d’autres symptômes : Face ID totalement inutilisable, capteur défaillant, blocages constants hors Face ID ou problème matériel visible.

Dans ce cas, un passage par l’assistance Apple reste préférable.

Que faire en attendant la mise à jour ?

En attendant le correctif, quelques réflexes peuvent limiter les risques de redémarrage.

Il vaut mieux éviter de provoquer volontairement des échecs Face ID dans les applications protégées, notamment avec le visage masqué ou partiellement couvert. Si une app demande Face ID et que l’iPhone semble hésiter, le plus simple est parfois de saisir le code manuellement.

Il faut aussi surveiller les mises à jour dans :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Menow a également repéré qu’iOS 27.0.1 est déjà en préparation. Cette version pourrait justement servir à corriger plusieurs bugs de lancement, même si Apple n’a pas encore publié la liste complète des correctifs.

Un lancement marqué par plusieurs petits bugs

Ce bug Face ID n’arrive pas seul.

Depuis la sortie des nouveaux produits Apple, plusieurs problèmes de jeunesse remontent autour d’iOS 27, des iPhone 18 Pro et des Apple Watch récentes. Apple a aussi publié watchOS 27.0.1 pour corriger des redémarrages inattendus sur certains modèles.

Les premiers jours d’une nouvelle génération sont souvent sensibles. Les appareils arrivent avec une première version logicielle, parfois suivie rapidement par une mise à jour corrective.

Cela ne rend pas le bug acceptable, surtout sur un iPhone haut de gamme. Mais cela explique pourquoi Apple peut corriger assez vite certains comportements apparus après le lancement.

Ce qu’il faut retenir

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max peuvent se bloquer puis redémarrer après un échec d’authentification avec Face ID, notamment dans certaines applications protégées.

Apple prépare un correctif logiciel, attendu au début de la semaine prochaine selon 9to5Mac. Pour ce problème précis, remplacer l’iPhone ne semble donc pas être la meilleure solution.

Le bon réflexe est d’attendre la mise à jour, de vérifier régulièrement iOS dans les réglages et d’éviter de multiplier les essais Face ID si le smartphone commence à se figer.

