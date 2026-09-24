Galaxy S27 Ultra : les versions les plus chères pourraient avoir une RAM et un stockage plus rapides

Le Galaxy S27 Ultra pourrait creuser encore davantage l’écart avec les autres modèles de la future gamme Samsung. De nouvelles informations évoquent l’utilisation de RAM LPDDR6 et de stockage UFS 5.1 sur les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, tandis que les modèles plus accessibles pourraient rester sur des technologies moins récentes.

Le changement serait particulièrement visible sur la configuration la plus haut de gamme du Galaxy S27 Ultra. Samsung préparerait une version associant 16 Go de RAM et 1 To de stockage, là où les variantes 256 et 512 Go resteraient à 12 Go de RAM.

Rien n’est encore confirmé par Samsung concernant le Galaxy S27. Mais le constructeur vient justement de franchir une étape importante avec sa nouvelle mémoire LPDDR6.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait monter jusqu’à 16 Go de RAM

Selon les dernières informations relayées autour de la gamme, Samsung envisagerait plusieurs configurations pour son futur modèle Ultra :

12 Go de RAM avec 256 Go de stockage

12 Go de RAM avec 512 Go de stockage

16 Go de RAM avec 1 To de stockage

La version 1 To serait donc la seule à profiter de 16 Go de mémoire vive.

Le Galaxy S27 Pro pourrait également monter jusqu’à 1 To de stockage, mais conserverait 12 Go de RAM sur l’ensemble de ses configurations.

Cette stratégie renforcerait encore la segmentation déjà évoquée entre les différents Galaxy S27. Samsung pourrait en effet créer un écart beaucoup plus marqué entre ses modèles classiques, Pro et Ultra, aussi bien au niveau du processeur que de certaines fonctions réservées aux appareils les plus coûteux.

LPDDR6 et UFS 5.1 : les S27 Pro et Ultra seraient les mieux équipés

La quantité de RAM ne serait pas le seul élément à surveiller.

Samsung envisagerait aussi d’utiliser de la LPDDR6 et du stockage UFS 5.1 sur les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra. Les Galaxy S27 et S27+ pourraient de leur côté conserver des technologies plus anciennes, comme la LPDDR5X.

La décision ne serait toutefois pas encore totalement arrêtée.

Le coût des nouvelles mémoires constitue l’un des principaux obstacles. Samsung doit trouver un équilibre entre l’amélioration des performances et un prix de vente qui risque déjà d’augmenter avec les autres évolutions matérielles prévues.

Cette différence s’ajouterait à d’autres fonctions que Samsung pourrait réserver à ses smartphones les plus chers. Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra pourraient notamment être les seuls à profiter d’une nouvelle fonction d’écran anti-regard.

Samsung vient justement de valider sa nouvelle LPDDR6

La LPDDR6 n’est pas simplement une technologie annoncée pour un futur lointain.

Samsung Semiconductor vient de confirmer avoir validé une puce LPDDR6 de 16 Go avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm.

Cette mémoire atteint jusqu’à 10,7 Gbit/s par broche et une bande passante pouvant monter à 114 Go/s dans la configuration présentée par Samsung.

Le constructeur annonce également une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant atteindre 21 % par rapport à la LPDDR5X.

L’intérêt ne se limite donc pas aux performances brutes.

Une mémoire plus rapide permet notamment au processeur d’accéder plus rapidement aux données, ce qui peut avoir un impact sur le multitâche, les applications lourdes et surtout les fonctions d’intelligence artificielle exécutées directement sur le smartphone.

Samsung présente d’ailleurs explicitement la LPDDR6 comme une technologie pensée pour les nouvelles charges de travail liées à l’IA embarquée.

Cette validation ne signifie pas pour autant que le Galaxy S27 Ultra utilisera obligatoirement cette mémoire. Samsung n’a établi aucun lien officiel entre son futur smartphone et la LPDDR6 validée avec Qualcomm.

La version 1 To pourrait devenir beaucoup plus intéressante

Si les informations actuelles se confirment, le choix entre les différentes capacités de stockage ne servirait plus seulement à obtenir davantage d’espace.

La version 1 To du Galaxy S27 Ultra pourrait aussi devenir la seule à offrir 16 Go de RAM.

Pour les utilisateurs conservant de nombreuses applications ouvertes, travaillant sur de gros fichiers ou utilisant intensivement les futures fonctions Galaxy AI, cette différence pourrait avoir plus d’importance qu’une simple augmentation de capacité.

Reste à savoir si Samsung réservera également la LPDDR6 ou l’UFS 5.1 à certaines configurations de stockage.

Les informations disponibles indiquent pour le moment que ces deux technologies sont envisagées pour les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra, mais elles ne permettent pas d’affirmer que seules les versions 1 To en bénéficieront.

Le prix pourrait devenir l’autre grande inconnue

Ces composants plus récents sont aussi plus coûteux.

Samsung teste déjà différentes solutions pour limiter la hausse du prix de revient de ses futurs smartphones. Un récent rapport sud-coréen indiquait notamment que le constructeur évaluait de nouvelles mémoires mobiles pour la gamme Galaxy S27, avec un coût supérieur à celui des générations précédentes.

Il faudra donc surveiller la manière dont Samsung répartira ces nouveautés.

La marque pourrait conserver une configuration plus raisonnable sur les modèles de base tout en concentrant sa meilleure mémoire, son stockage le plus rapide et certaines autres technologies sur les S27 Pro et Ultra.

Une stratégie qui serait cohérente avec les autres fuites actuelles. Le Galaxy S27 Ultra pourrait également recevoir une batterie de 5 700 mAh, tandis que Samsung travaillerait déjà sur One UI 9.5 pour sa prochaine génération de Galaxy S.

Le Galaxy S27 Ultra ne sera pas présenté avant plusieurs mois. Les configurations de RAM et de stockage peuvent donc encore évoluer, et Samsung n’a pour l’instant officialisé aucune caractéristique de l’appareil.

La validation récente de la LPDDR6 montre néanmoins que la technologie est désormais prête. Toute la question est de savoir quels Galaxy S27 en profiteront réellement, et à quel prix.

Source : Samsung Semiconductor, Sammy Fans