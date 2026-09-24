EA FC 27 : des joueuses apparaissent en sous-vêtements à cause d’un bug, et plusieurs joueurs voient la même chose

EA FC 27 réserve déjà quelques scènes que ses développeurs n’avaient certainement pas prévues. Plusieurs joueurs ont découvert des personnages féminins apparaissant en sous-vêtements, alors qu’ils devraient normalement porter leur tenue habituelle.

Le phénomène ne concerne pas une seule capture isolée. Deux publications distinctes montrent un problème très similaire dans des situations différentes : une joueuse dans un vestiaire et une entraîneuse après un match.

Les images ont rapidement fait réagir la communauté, avec plusieurs centaines de votes pour chacune des publications.

Une joueuse apparaît en sous-vêtements dans le vestiaire

Le premier cas survient dans une scène de vestiaire.

Alors que les joueurs de l’équipe sont réunis normalement, un personnage féminin apparaît soudainement en sous-vêtements au milieu du groupe.

La scène est suffisamment étrange pour que son auteur demande simplement sur Reddit pourquoi une femme habillée ainsi se trouve dans son vestiaire.

La publication approche les 700 votes, accompagnée de nombreuses plaisanteries.

À première vue, on pourrait penser à un bug extrêmement rare. Mais quelques jours plus tard, un autre joueur rencontre pratiquement la même situation.

Cette fois, ce n’est plus une joueuse.

Une entraîneuse est touchée par le même problème

Après un match, EA FC 27 affiche normalement différentes séquences mettant en scène les entraîneurs.

Chez un autre joueur, l’entraîneuse apparaît elle aussi sans sa tenue habituelle, avec uniquement les sous-vêtements de son modèle.

La seconde publication a également récolté autour de 700 votes.

Le détail change beaucoup de choses : deux joueurs ont donc rencontré un problème similaire avec des personnages différents et dans des scènes différentes.

L’explication la plus vraisemblable avancée par la communauté concerne un problème de chargement des vêtements.

Le modèle du personnage serait bien présent, mais pas la tenue censée être affichée par-dessus. Le jeu montrerait alors simplement la couche de base du personnage.

Cette explication reste celle des joueurs et n’a pas été confirmée par EA.

Le bug devient déjà une blague chez les joueurs

Ce genre de problème n’empêche pas forcément de terminer un match. Il possède en revanche toutes les caractéristiques d’un bug capable de faire rapidement le tour des réseaux sociaux.

La situation est immédiatement compréhensible sur une simple capture d’écran et suffisamment inhabituelle pour déclencher des dizaines de plaisanteries.

Elle intervient surtout alors que d’autres joueurs critiquent déjà l’état technique d’EA FC 27, notamment certains bugs et problèmes d’interface.

Une grosse discussion consacrée à ces critiques a dépassé les 1 700 votes sur Reddit.

Les personnages en sous-vêtements deviennent donc presque le symbole amusant d’un problème plus large : même lorsqu’un bug n’affecte pas directement le gameplay, il peut donner une drôle d’image du niveau de finition du jeu.

Et maintenant que plusieurs joueurs savent exactement à quoi ressemble ce problème, la prochaine apparition risque d’être reconnue immédiatement.

Sources :

Reddit — première apparition dans le vestiaire

Reddit — entraîneuse touchée par le même type de bug

Reddit — critiques concernant l’état d’EA FC 27