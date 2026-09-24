iOS 27 est disponible : 7 nouveautés utiles à essayer dès maintenant sur votre iPhone

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre sur les iPhone compatibles. La mise à jour apporte de nombreuses évolutions liées à Apple Intelligence, mais plusieurs nouveautés beaucoup plus simples peuvent déjà changer l’utilisation quotidienne de l’iPhone.

Réglage de Liquid Glass, nouveaux widgets, Appareil photo plus pratique ou encore outils supplémentaires dans Safari et Photos : certaines fonctions méritent d’être testées immédiatement après l’installation.

Toutes ne sont toutefois pas disponibles sur chaque iPhone. Les fonctions utilisant Apple Intelligence nécessitent au minimum un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou un modèle de la gamme iPhone 16 ou plus récent. La région peut également modifier leur disponibilité.

Voici 7 nouveautés d’iOS 27 qui méritent vraiment un essai.

1. Réglez enfin la transparence de Liquid Glass

C’est probablement l’un des réglages à modifier en premier si l’apparence de votre iPhone ne vous convient pas totalement.

Avec iOS 27, Apple ajoute un curseur permettant d’ajuster beaucoup plus précisément l’apparence de Liquid Glass. L’utilisateur peut rendre les éléments de l’interface plus transparents ou, au contraire, augmenter leur teinte afin de faciliter leur lecture.

Le réglage se trouve dans :

Réglages > Apparence > Liquid Glass

En déplaçant le curseur vers la gauche, l’interface devient plus transparente. Vers la droite, les éléments prennent davantage de teinte.

Ce choix peut réellement faire une différence selon le fond d’écran utilisé. Sur une image très chargée ou lumineuse, augmenter légèrement la teinte peut rendre les menus et les informations beaucoup plus lisibles.

À noter qu’Apple précise que certaines options d’accessibilité, notamment Réduire la transparence ou Augmenter le contraste, peuvent empêcher de modifier ce réglage.

Menow a regroupé d’autres réglages à vérifier juste après l’installation d’iOS 27.

2. Passez certains widgets en très grand format

Les widgets de l’écran d’accueil gagnent également une nouvelle possibilité avec iOS 27.

Certaines applications peuvent désormais proposer des widgets extra-larges, capables d’afficher davantage d’informations directement sur l’écran d’accueil.

Le principe est simple : maintenez votre doigt sur un widget déjà présent, puis choisissez une autre taille lorsqu’elle est proposée.

Toutes les applications ne sont pas compatibles avec le format maximal. Apple précise que certaines restent limitées aux tailles petite et moyenne, tandis que d’autres peuvent aller jusqu’au nouveau format extra-large.

L’intérêt dépend évidemment de l’application. Un grand widget Calendrier peut par exemple afficher beaucoup plus de rendez-vous sans devoir ouvrir l’application.

Même chose pour les informations, la météo ou certaines applications de suivi.

C’est un changement assez discret, mais particulièrement pratique pour les utilisateurs qui se servent réellement des widgets plutôt que d’une grille composée uniquement d’icônes.

3. Placez vos commandes préférées directement dans Appareil photo

iOS 27 permet aussi de gagner du temps au moment de prendre une photo.

Apple autorise désormais l’utilisateur à épingler les outils de l’appareil photo qu’il utilise le plus souvent afin qu’ils restent facilement accessibles au-dessus du cadre.

Flash, minuteur, exposition, Styles photographiques ou format de l’image peuvent ainsi être accessibles plus rapidement selon les besoins.

L’intérêt devient évident lorsqu’on utilise régulièrement le même réglage.

Au lieu d’ouvrir plusieurs menus avant chaque photo, les commandes importantes peuvent rester directement disponibles dans l’interface principale.

Ce n’est pas la nouveauté la plus spectaculaire d’iOS 27, mais c’est justement le type d’amélioration qui peut être utilisé plusieurs fois par jour.

4. Photos peut désormais recadrer, étendre et mieux nettoyer une image

L’application Photos reçoit des évolutions beaucoup plus ambitieuses sur les iPhone compatibles avec Apple Intelligence.

Apple propose notamment trois types de retouches.

La première permet de modifier le cadrage d’une photo après la prise de vue grâce au traitement spatial de l’image.

Une autre fonction peut étendre les bords d’une photo en générant le contenu qui manque autour de l’image existante. Cela peut notamment servir lorsqu’un sujet a été cadré trop près ou lorsque le format d’origine ne convient pas à l’utilisation souhaitée.

Enfin, l’outil Correction devient capable de retirer plus précisément des objets ou éléments gênants.

Ces fonctions demandent davantage de puissance que les retouches classiques et ne sont donc pas accessibles sur tous les appareils capables d’installer iOS 27.

C’est une distinction à garder en tête : la liste des iPhone compatibles avec iOS 27 est beaucoup plus large que celle des appareils prenant en charge toutes les fonctions Apple Intelligence.

Photos reçoit aussi des changements qui ne concernent pas uniquement la retouche par IA. Les albums partagés iCloud peuvent notamment partager des images en pleine résolution et il devient possible d’enregistrer directement une image précise extraite d’une vidéo.

5. Safari peut surveiller une page à votre place

Safari reçoit l’une des fonctions les plus intéressantes d’iOS 27 pour les utilisateurs qui surveillent régulièrement un prix ou la disponibilité d’un produit.

Une fonction appelée Notify Me permet à Safari de suivre les modifications d’une page et de prévenir l’utilisateur lorsqu’un changement est détecté.

Apple cite notamment deux cas très concrets :

une baisse de prix ou le retour en stock d’un produit.

Plutôt que de rouvrir constamment la même page pour vérifier si quelque chose a changé, l’iPhone peut donc effectuer une partie de cette surveillance.

Safari peut également utiliser Apple Intelligence pour regrouper automatiquement les onglets par sujet. Si plusieurs pages parlent d’un voyage, d’un achat ou d’un même projet, le navigateur peut faciliter leur organisation.

Pour les utilisateurs qui finissent régulièrement avec plusieurs dizaines d’onglets ouverts, cette évolution peut être particulièrement utile.

Ces fonctions liées à Apple Intelligence nécessitent là encore un iPhone compatible et leur disponibilité peut varier selon la région.

6. FaceTime peut montrer les caméras avant et arrière en même temps

FaceTime évolue aussi avec une fonction baptisée Dual Capture.

Elle permet de transmettre simultanément ce que filme la caméra avant de l’iPhone et ce que filme la caméra arrière.

Le correspondant peut donc voir à la fois votre visage et la scène que vous êtes en train de regarder.

Cela peut servir pendant un voyage, pour montrer quelque chose à distance, lors d’un événement ou simplement lorsqu’on souhaite commenter en direct ce que l’on filme sans devoir constamment changer de caméra.

FaceTime propose également des nouveautés liées à Apple Intelligence, notamment des fonctions de traduction et de sous-titrage pour certaines conversations.

Toutes ces possibilités ne disposent toutefois pas nécessairement des mêmes conditions de compatibilité.

7. Les parents peuvent mieux contrôler les sites et applications accessibles aux enfants

iOS 27 apporte enfin plusieurs changements importants au contrôle parental.

L’une des nouveautés les plus concrètes concerne Safari avec la fonction Demander à naviguer.

Lorsqu’un enfant souhaite consulter un nouveau site dans certaines configurations de contrôle parental, il peut envoyer une demande au parent. Celui-ci décide ensuite s’il souhaite autoriser ou refuser l’accès.

Le système permet d’éviter un choix trop radical entre laisser l’accès au Web complètement ouvert ou bloquer un grand nombre de sites.

Apple améliore également les réglages concernant le temps accordé aux jeux, aux applications de divertissement et aux réseaux sociaux.

La fonction Sécurité des communications peut de son côté intervenir face à davantage de contenus sensibles.

Menow a détaillé les nouveaux contrôles parentaux apportés par iOS 27, ainsi que la condition parfois oubliée : les autres appareils utilisés dans le groupe familial doivent eux aussi disposer de versions logicielles suffisamment récentes pour profiter de toutes les nouvelles possibilités.

Toutes les nouveautés d’iOS 27 ne sont pas disponibles sur tous les iPhone

C’est le principal point à vérifier avant de chercher une fonction qui n’apparaît pas dans les menus.

Un iPhone peut parfaitement être compatible avec iOS 27 sans être compatible avec toutes les fonctions d’Apple Intelligence.

Apple réserve ces dernières aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ainsi qu’aux iPhone 16 et modèles plus récents compatibles.

La situation est encore différente avec Siri AI. Le nouvel assistant constitue l’une des principales nouveautés présentées autour d’iOS 27, mais il n’est pas disponible au lancement sur iPhone dans l’Union européenne.

Installer la mise à jour en France ne suffit donc pas pour l’activer. Menow a détaillé les conditions nécessaires pour profiter réellement de Siri AI sous iOS 27.

Cela n’empêche pas iOS 27 d’apporter de nombreux changements utilisables immédiatement. Et plusieurs des plus intéressants ne nécessitent même pas d’apprendre une nouvelle application : ils se trouvent directement dans les réglages, sur l’écran d’accueil, dans Photos, Safari ou Appareil photo.

Source : Apple