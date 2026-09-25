Android 17 : Google retire temporairement le Pixel 11 de cette bêta et désactive plusieurs nouveautés

Google accélère les mises à jour d’Android 17, mais tout ne se passe pas comme prévu. La nouvelle Android 17 QPR2 Beta 6 vient d’être publiée avec plusieurs correctifs importants. Surprise : les Pixel 11 ne peuvent pour l’instant pas l’installer, alors qu’ils avaient accès à la précédente bêta. Plusieurs fonctions attendues ont également été retirées temporairement.

La mise à jour, identifiée par le numéro CP41.260831.007, est disponible depuis le 24 septembre 2026. Google confirme notamment sa disponibilité à partir du Pixel 6a et jusqu’à la gamme Pixel 10, ainsi que sur le Pixel Tablet.

Les Pixel 11 disparaissent temporairement de la liste

C’est probablement le changement qui étonnera le plus les propriétaires du dernier smartphone de Google.

Les Pixel 11 avaient commencé à recevoir Android 17 QPR2 avec les précédentes versions de test. Pourtant, la Beta 6 n’est actuellement proposée à aucun modèle de la gamme Pixel 11.

Cette absence ne devrait pas être définitive. Mishaal Rahman, qui travaille sur l’engagement communautaire Android chez Google, a directement répondu aux utilisateurs sur Reddit :

« Builds for the Pixel 11 are coming, stay tuned! »

Autrement dit, une version spécifique destinée aux Pixel 11 est bien prévue, mais Google n’a communiqué aucune date précise.

La liste officielle des images système de la Beta 6 confirme pour l’instant l’absence du Pixel 11, alors que les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold et Pixel 10a sont bien présents.

Android 17 QPR2 Beta 6 corrige plusieurs plantages gênants

Cette nouvelle bêta se concentre surtout sur la stabilité.

Google a notamment corrigé un problème particulièrement sérieux au niveau du système. Certaines applications pouvaient provoquer un plantage du kernel suivi d’un redémarrage du smartphone lorsqu’elles demandaient simultanément l’accès à la caméra et au microphone pendant une authentification biométrique.

Un autre bug pouvait entraîner des blocages, redémarrages ou plantages pendant le défilement dans certaines interfaces.

Le Pixel 9 Pro Fold profite aussi d’un correctif ciblé. L’ouverture du viseur de l’appareil photo depuis certaines applications tierces pouvait provoquer un redémarrage inattendu.

Google corrige également plusieurs défauts plus visibles au quotidien : un écran de veille vide pendant la recharge, des problèmes d’affichage autour de la barre d’état ainsi qu’un bug empêchant de fermer certaines applications verrouillées avec un geste depuis l’écran des applications récentes.

Google retire aussi plusieurs fonctions d’Android 17

Le plus intéressant se trouve peut-être dans ce que Google a décidé de désactiver provisoirement.

La fonction native permettant de verrouiller individuellement certaines applications a été retirée de cette Beta 6. Google explique vouloir poursuivre les tests afin d’assurer une intégration plus fiable de cette option dans l’ensemble du système.

Cette fonction reste donc prévue, mais son retour n’est pas encore daté.

Le nouvel effet de flou appliqué aux notifications et raccourcis sur l’écran verrouillé a lui aussi disparu de cette version. Google confirme que le changement a été annulé temporairement afin de corriger plusieurs bugs.

Des ajustements liés à la personnalisation des réglages rapides sont également en cours, preuve que certaines nouveautés aperçues dans les précédentes versions ne sont pas encore suffisamment stables pour être conservées telles quelles.

Pour les utilisateurs inscrits au programme bêta, cette Beta 6 ressemble donc davantage à une grosse mise à jour de stabilisation qu’à une version destinée à ajouter de nouvelles fonctions.

Et si vous possédez un Pixel 11, inutile de chercher immédiatement la mise à jour : Google prépare bien une build compatible, mais elle arrivera séparément.

Sources : Google Android Developers, Android Authority, publication officielle Android Beta sur Reddit.