Galaxy S27 Ultra : l’écran anti-regard deviendrait enfin utile avec deux apps ouvertes

Samsung préparerait une évolution importante pour l’écran du Galaxy S27 Ultra. Selon une fuite relayée par Ice Universe et reprise par Schmidtis Blog, le futur smartphone pourrait permettre d’activer le Privacy Display sur une seule partie de l’écran, au lieu d’assombrir toute la dalle.

Dit comme ça, le changement semble technique. En réalité, il pourrait rendre la fonction beaucoup plus utile au quotidien.

L’idée est simple : lorsqu’un utilisateur ouvre deux applications en split-screen, il pourrait protéger uniquement l’application sensible. Par exemple une messagerie, une app bancaire, un document confidentiel ou un gestionnaire de mots de passe. L’autre fenêtre resterait parfaitement lisible.

Le problème du Privacy Display actuel

Sur le papier, un écran anti-regard est une excellente idée. Il limite la lisibilité de l’écran pour les personnes situées à côté de vous, notamment dans les transports, au bureau, dans un avion ou dans un café.

Mais sur les générations précédentes, le fonctionnement restait trop rigide.

Le Privacy Display introduit avec le Galaxy S26 Ultra fonctionnait surtout comme un interrupteur global. Une fois activé, c’est toute la surface de l’écran qui était assombrie ou filtrée.

Pratique pour protéger une information. Beaucoup moins pratique quand on utilise deux applications en même temps.

Menow avait déjà détaillé cette limite avec le Privacy Display, une fonction prometteuse mais encore très dépendante du modèle choisi et de son intégration logicielle.

Le vrai changement : protéger une seule fenêtre

La nouveauté attendue sur le Galaxy S27 Ultra concernerait donc le split-screen.

Si vous affichez deux applications côte à côte, Samsung pourrait laisser l’utilisateur choisir uniquement la fenêtre à protéger. La zone sombre s’adapterait alors à la taille de cette application.

Encore mieux : si le séparateur du split-screen est déplacé, la zone de confidentialité changerait de taille en temps réel.

C’est exactement ce qui manquait à ce type de technologie.

On peut imaginer un cas très simple : une application bancaire ouverte à gauche, une note ou une page web à droite. Le Galaxy S27 Ultra pourrait masquer l’app bancaire aux regards extérieurs, tout en laissant l’autre partie de l’écran normale.

Là, la fonction devient beaucoup plus concrète.

Une fonction pensée pour le vrai multitâche

Samsung pousse depuis longtemps le multitâche sur ses Galaxy haut de gamme. Le split-screen, les fenêtres flottantes et les grands écrans font partie de l’identité des modèles Ultra et Fold.

Mais protéger tout l’écran dès qu’une seule information est sensible casse l’intérêt du multitâche.

Avec un écran anti-regard sélectif, le Galaxy S27 Ultra pourrait mieux répondre aux usages réels. Un utilisateur pourrait consulter ses messages privés tout en gardant un itinéraire visible. Vérifier un code bancaire tout en lisant une page. Ouvrir un document de travail sans rendre tout l’écran difficile à utiliser.

C’est moins spectaculaire qu’un nouveau capteur photo. Mais ce genre de détail peut changer l’usage d’un smartphone haut de gamme.

Xiaomi aurait poussé Samsung à réagir

Selon Schmidtis Blog, Samsung ne serait pas seul sur ce terrain. Le Xiaomi 18 Pro aurait déjà introduit une approche similaire avec un écran de confidentialité capable de protéger certaines zones de l’écran.

Menow avait justement expliqué le fonctionnement de l’écran de confidentialité Xiaomi, avec une approche pensée pour éviter de bloquer toute la surface d’affichage.

Ce point est important : Samsung n’innoverait pas seulement pour ajouter une ligne à la fiche technique. Le constructeur répondrait aussi à la pression des marques chinoises, qui cherchent à se différencier sur l’écran, la batterie, la photo et les fonctions pratiques.

Le rôle clé des écrans M16 OLED

La fuite évoque aussi les futurs panneaux M16 OLED de Samsung Display.

Ces écrans permettraient une gestion plus fine de certaines zones de la dalle, avec un contrôle plus précis du comportement lumineux et de l’angle de vision. C’est ce qui rendrait possible un Privacy Display dynamique, capable de suivre une fenêtre au lieu de bloquer toute l’image.

Samsung pourrait donc combiner matériel et logiciel : une dalle plus avancée, et une interface capable de comprendre quelle application doit être protégée.

Menow a déjà suivi les préparatifs logiciels du prochain haut de gamme avec One UI 9.5 sur Galaxy S27, signe que Samsung travaille déjà sur les fondations de sa prochaine génération.

Un vrai plus pour les transports, le travail et les lieux publics

L’intérêt d’un écran anti-regard sélectif est facile à comprendre.

Dans un train, un métro ou un avion, personne n’a envie que son voisin lise ses messages, ses codes ou ses informations bancaires. Mais personne n’a non plus envie de rendre tout l’écran plus sombre ou moins confortable à utiliser.

Un système limité à une seule fenêtre serait donc beaucoup plus logique.

Il pourrait aussi servir dans un cadre professionnel. Un utilisateur pourrait garder un document confidentiel protégé pendant qu’il consulte une application ouverte à côté. Sur un grand écran de smartphone, c’est exactement le genre d’usage que Samsung veut mettre en avant.

Attention, cela reste une fuite

Il faut rester prudent.

Cette information vient d’une fuite, pas d’une annonce officielle de Samsung. Le Galaxy S27 Ultra n’a pas encore été présenté, et Samsung n’a pas confirmé publiquement cette fonction.

Le fonctionnement exact pourrait donc évoluer. La disponibilité pourrait aussi dépendre du modèle, de la région, de One UI ou du type d’application utilisée.

Menow avait déjà rappelé que le Galaxy S27 pourrait étendre le Privacy Display au-delà du seul modèle Ultra, mais les détails restent encore à confirmer.

Ce qu’il faut retenir

Le Galaxy S27 Ultra pourrait rendre son Privacy Display beaucoup plus pratique grâce à une protection limitée à une seule fenêtre en split-screen.

Au lieu d’assombrir tout l’écran, Samsung permettrait de protéger uniquement l’application sensible : messagerie, banque, mot de passe, document professionnel ou contenu privé.

La zone protégée pourrait même s’adapter en temps réel lorsque l’utilisateur redimensionne les fenêtres.

Si la fuite se confirme, ce ne serait pas seulement une nouveauté d’écran. Ce serait une vraie amélioration d’usage pour ceux qui utilisent leur smartphone dans les transports, au travail ou dans des lieux publics.