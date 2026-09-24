Vivo X500 Pro Max vs Oppo Find X10 Pro Max : deux visions extrêmes du smartphone photo

Vivo et Oppo viennent de lancer une nouvelle bataille dans le très haut de gamme Android. D’un côté, le Vivo X500 Pro Max. De l’autre, l’Oppo Find X10 Pro Max. Deux smartphones chinois très ambitieux, deux batteries énormes, le même processeur MediaTek haut de gamme, mais une approche photo totalement différente.

Le Vivo mise sur un téléobjectif périscopique Zeiss de 200 MP et une stabilisation très poussée. L’Oppo répond avec une configuration encore plus spectaculaire : trois capteurs de 200 MP pour le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif.

Sur le papier, c’est un duel impressionnant. Pour les utilisateurs français, la vraie question est plus simple : verra-t-on vraiment ces modèles en Europe ?

Oppo mise tout sur trois capteurs de 200 MP

L’Oppo Find X10 Pro Max joue la carte de la démonstration technique.

Le smartphone embarque trois capteurs de 200 mégapixels : un pour la caméra principale, un pour le téléobjectif et un pour l’ultra grand-angle. C’est rare, même sur le très haut de gamme.

La caméra principale utilise un capteur au format 1/1,3 pouce, avec une ouverture f/1.5 et une focale équivalente à 24 mm. Oppo annonce aussi une plage dynamique de 17 stops, ce qui vise clairement les scènes complexes : contre-jour, ciel lumineux, ombres profondes, intérieur mal éclairé.

Le téléobjectif repose lui aussi sur un capteur 200 MP, au format 1/1,56 pouce, avec une focale de 70 mm. Il permettrait aussi la macro à partir de 10 cm.

Menow avait déjà évoqué cette montée en puissance avec l’Oppo Find X10 Pro Max, qui semblait déjà viser un niveau très élevé en photographie mobile.

Vivo répond avec un périscope Zeiss très spécialisé

Le Vivo X500 Pro Max ne cherche pas à multiplier les capteurs 200 MP partout. Sa stratégie est plus ciblée.

Le smartphone concentre sa puissance sur un périscope Zeiss APO de 200 MP. Ce module utilise un capteur Blueprint x Samsung HP0 au format 1/1,4 pouce, avec une ouverture f/2.67 et une focale portrait de 85 mm.

C’est un choix intéressant. Plutôt que de transformer chaque objectif en capteur géant, Vivo privilégie le zoom, le portrait et la stabilisation.

La caméra principale repose sur un capteur Blueprint 900 au format 1/1,28 pouce, avec une stabilisation de type gimbal 3 degrés et un traitement optique Zeiss T.

Menow avait déjà suivi l’évolution de cette gamme avec le Vivo X500 Pro Max, notamment autour de sa batterie très ambitieuse et de son positionnement ultra premium.

Le détail le plus original vient peut-être de Vivo

Le Vivo X500 Pro Max cache une fonction plus rare : un système anti-buée actif.

Selon Schmidtis Blog, Vivo utilise un petit élément chauffant pour éviter la condensation sur la lentille téléobjectif en cas de températures négatives. L’idée peut sembler très spécifique, mais elle vise les usages réels : photo en hiver, voyage, montagne, changement brutal de température, passage du froid vers un intérieur plus chaud.

C’est moins spectaculaire que “trois capteurs 200 MP”. Mais c’est probablement plus utile dans certains scénarios.

Vivo ajoute aussi un autofocus laser multi-zones avec 1 536 points de mesure, répartis sur une grille 48 x 32. Là encore, l’objectif est clair : améliorer la mise au point sur les scènes complexes.

Oppo veut séduire les vidéastes

L’Oppo Find X10 Pro Max ne se limite pas à la photo.

Il propose un enregistrement Open Gate, qui utilise toute la surface du capteur. Pour les créateurs, c’est intéressant : cela permet de recadrer plus facilement en horizontal ou en vertical après le tournage.

Oppo annonce aussi de la vidéo 8K à 30 i/s en 10-bit Log, ainsi qu’une intégration avec l’écosystème KHRONOS pour accessoires TILTA et Blackmagic.

Ce positionnement vise clairement les vidéastes mobiles, les créateurs de contenu et les utilisateurs qui veulent pousser le smartphone vers un usage semi-professionnel.

C’est le même type de logique que l’on observe chez Xiaomi, qui vient aussi de mettre en avant ses capteurs 200 Mpx sur les Xiaomi 18 Pro.

Vivo pousse la vidéo rapide

Le Vivo X500 Pro Max répond différemment sur la vidéo.

Il propose de la 4K à 240 images par seconde pour les ralentis, ainsi que de la 4K à 120 images par seconde avec suivi du sujet.

Ce n’est pas la même philosophie que l’Oppo. Le Find X10 Pro Max vise davantage le tournage très défini et la postproduction. Le Vivo semble plus orienté vers les mouvements rapides, les ralentis propres et le suivi de sujet.

Les deux approches peuvent séduire, mais pas les mêmes utilisateurs.

Deux batteries de 8 000 mAh

Les deux smartphones partagent un autre point fort : une batterie de 8 000 mAh.

C’est énorme pour des smartphones haut de gamme. Ce type de capacité devient possible grâce aux nouvelles batteries silicium-carbone, qui permettent d’augmenter la densité énergétique sans transformer le téléphone en brique.

Oppo utilise une Glacier Battery avec anode silicium-carbone. La marque annonce que la batterie conserverait 80 % de sa capacité après cinq ans de cycles quotidiens. La charge atteint 80 W en filaire et 50 W sans fil.

Vivo mise sur une anode silicium de cinquième génération, avec plus de 25 % de silicium. Le constructeur annonce aussi un fonctionnement jusqu’à -30 °C. La charge monte à 90 W en filaire, et jusqu’à 50 W sans fil avec un accessoire compatible.

Sur ce point, les deux modèles promettent beaucoup. Reste à voir l’épaisseur, le poids et la chauffe en usage réel.

Le même processeur MediaTek très haut de gamme

Les Vivo X500 Pro Max et Oppo Find X10 Pro Max utilisent tous les deux le MediaTek Dimensity 9600 Pro, une puce gravée en 3 nm.

Vivo met en avant les cœurs Arm v9.4, avec un gain de 17 % en performance single-core et une baisse de 61 % de la consommation maximale en multi-core.

Oppo insiste plutôt sur son moteur de planification Tide Engine, censé réduire le délai entre deux photos de 200 MP à 0,7 seconde.

En clair, les deux marques utilisent la même base technique, mais ne racontent pas la même histoire. Vivo insiste sur l’efficacité et la stabilité. Oppo insiste sur la vitesse photo.

Des écrans très haut de gamme

L’Oppo Find X10 Pro Max embarque un écran LTPO OLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité minimale de 1 nit, un PWM Dimming 3 840 Hz et une luminosité globale maximale de 2 000 nits.

Le Vivo X500 Pro Max répond avec une dalle BOE Q11 de 6,85 pouces, capable d’atteindre 4 400 nits en pic local sur une fenêtre de 20 %.

Là encore, les chiffres sont impressionnants. Mais le vrai test se fera dehors, en plein soleil, avec la chauffe, l’autonomie et la lisibilité prolongée.

La disponibilité en Europe reste la grande inconnue

C’est le point le plus important pour les lecteurs français.

En Chine, les deux modèles démarrent le 24 septembre 2026. L’Oppo Find X10 Pro Max commence à 6 799 yuans, soit environ 885 euros, et monte jusqu’à 8 999 yuans, soit environ 1 171 euros. Le Vivo X500 Pro Max démarre à 6 999 yuans, soit environ 918 euros, tandis que le pack Creator avec satellite atteint 12 999 yuans, soit environ 1 706 euros.

Mais ces conversions ne correspondent pas à de vrais prix européens. Taxes, distribution, garantie, marges et configuration peuvent changer fortement le tarif final.

Surtout, les calendriers européens restent flous. Vivo a annoncé une sortie à Singapour. Oppo prépare un déploiement global fin octobre, mais aucun calendrier clair pour la France n’est confirmé dans l’article source. Menow avait déjà repéré que le lancement européen de l’Oppo Find X10 commençait à se préciser, mais la disponibilité exacte du modèle Pro Max reste à surveiller.

Ce qu’il faut retenir

Le duel entre le Vivo X500 Pro Max et l’Oppo Find X10 Pro Max montre à quel point les marques chinoises veulent reprendre l’avantage sur la photo mobile.

Oppo choisit la démonstration brute avec trois capteurs 200 MP, de la vidéo 8K 10-bit Log et un écosystème pensé pour les créateurs.

Vivo répond avec une approche plus optique : périscope Zeiss 200 MP, stabilisation gimbal, autofocus laser multi-zones, vidéo 4K 240 i/s et système anti-buée actif.

Les deux smartphones ajoutent une énorme batterie de 8 000 mAh et le même processeur Dimensity 9600 Pro.

Sur le papier, le duel est superbe. Pour la France, il reste une question essentielle : ces deux monstres photo seront-ils vraiment disponibles officiellement, ou resteront-ils surtout des vitrines technologiques réservées à certains marchés ?

Source : Schmidtis Blog

https://www.schmidtisblog.de/vivo-x500-pro-max-vs-oppo-find-x10-pro-max-1817044/